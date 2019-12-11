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11 декабря 2019, 09:28

Skoda сертифицировала в России свежий Rapid

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Фото: Skoda
Компания Skoda оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный Rapid, предназначенный для российского рынка. Премьера новинки должна состояться до конца текущего года.
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Обновленную Skoda Rapid для России обещали показать в декабре. В продажу новинка поступит уже в следующем году. Выпускать Rapid будут, по-прежнему, на заводе в Калуге. Как рассказали представители чешской марки, автомобиль создан специально для российского рынка. В Европе нишу занял новый хэтчбек Scala, построенный на платформе MQB. 

В российскую моторную гамму войдет 1,6-литровый бензиновый «атмосферник», который выдает 110 л.с. и 155 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предложат 5-ступенчатую МКПП или 6-диапазонный «автомат». Стандартно все «Рапиды» будут оснащаться подушкой безопасности, дневными ходовыми огнями и электронной системой контроля устойчивости. В более «богатых» комплектациях появится «климат» и круиз-контроль, подогрев сидений, дополнительные подушки безопасности, медиасистема с навигацией, панорамная крыша, «противотуманки» и парктроники спереди и сзади,

Ранее Skoda публиковала тизеры обновленного Rapid. Дизайн автомобиля во многом выполнен в духе Octavia четвертого поколения, представленной месяц назад в Праге. Он получил четко очерченные фары головного света, которые сужаются к радиаторной решетке. Сама решетка стала объемной и более выразительной. На корме появились стильные L-образные задние фонари, протянувшиеся от крышки багажного отделения до заднего крыла. Встроенные в задний бампер светоотражатели делают дизайн задней части полностью сбалансированным. На пятой двери на смену круглому логотипу чешской марки пришли крупная надпись «SKODA», как у всех последних моделей.

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Отзывы по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
Старый рапид был хорош, надо присмотреться к новому
Александр
Охлаждающая жидкость для Шкоды рапид
Розовый, красный, зеленый, какая разница? Ориентироваться на цвет нельзя, так как это краситель. Выбирать ож правильно по наличию допуска производителя. Советую coolstream g13, потому что допуск есть
BtwOfcAnyway
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Skoda сертифицировала в России свежий Rapid
{{material_127904}}Обновленную Skoda Rapid для России обещали показать в декабре. В продажу новинка поступит уже в следующем году. Выпускать Rapid будут, по-прежнему, на заводе в Калуге. Как рассказали представители чешской марки, автомобиль создан специально для российского рынка. В Европе нишу занял новый хэтчбек Scala, построенный на платформе MQB. В российскую моторную гамму войдет 1,6-литровый бензиновый «атмосферник», который выдает 110 л.с. и 155 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предложат 5-ступенчатую МКПП или 6-диапазонный «автомат». Стандартно все «Рапиды» будут оснащаться подушкой безопасности, дневными ходовыми огнями и электронной системой контроля устойчивости. В более «богатых» комплектациях появится «климат» и круиз-контроль, подогрев сидений, дополнительные подушки безопасности, медиасистема с навигацией, панорамная крыша, «противотуманки» и парктроники спереди и сзади,Ранее Skoda публиковала тизеры обновленного Rapid. Дизайн автомобиля во многом выполнен в духе Octavia четвертого поколения, представленной месяц назад в Праге. Он получил четко очерченные фары головного света, которые сужаются к радиаторной решетке. Сама решетка стала объемной и более выразительной. На корме появились стильные L-образные задние фонари, протянувшиеся от крышки багажного отделения до заднего крыла. Встроенные в задний бампер светоотражатели делают дизайн задней части полностью сбалансированным. На пятой двери на смену круглому логотипу чешской марки пришли крупная надпись «SKODA», как у всех последних моделей.
2019-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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