11 декабря 2019, 09:28
Skoda сертифицировала в России свежий Rapid
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Фото: Skoda
Компания Skoda оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный Rapid, предназначенный для российского рынка. Премьера новинки должна состояться до конца текущего года.
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В российскую моторную гамму войдет 1,6-литровый бензиновый «атмосферник», который выдает 110 л.с. и 155 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предложат 5-ступенчатую МКПП или 6-диапазонный «автомат». Стандартно все «Рапиды» будут оснащаться подушкой безопасности, дневными ходовыми огнями и электронной системой контроля устойчивости. В более «богатых» комплектациях появится «климат» и круиз-контроль, подогрев сидений, дополнительные подушки безопасности, медиасистема с навигацией, панорамная крыша, «противотуманки» и парктроники спереди и сзади,
Ранее Skoda публиковала тизеры обновленного Rapid. Дизайн автомобиля во многом выполнен в духе Octavia четвертого поколения, представленной месяц назад в Праге. Он получил четко очерченные фары головного света, которые сужаются к радиаторной решетке. Сама решетка стала объемной и более выразительной. На корме появились стильные L-образные задние фонари, протянувшиеся от крышки багажного отделения до заднего крыла. Встроенные в задний бампер светоотражатели делают дизайн задней части полностью сбалансированным. На пятой двери на смену круглому логотипу чешской марки пришли крупная надпись «SKODA», как у всех последних моделей.
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21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
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