19 ноября 2021, 16:06
Skoda стала автомобилем для миллионеров: теперь дешевых машин больше нет
Российский офис Skoda в очередной раз поднял цены почти на весь модельный ряд. Прибавка оказалась небольшой – от 1,4 до 3,6%, но достаточной для того, чтобы стоимость базового лифтбека Rapid преодолела психологический рубеж в 1 млн рублей.
Дарья Климова Фото: Skoda
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С каждым днем в России становится все меньше новых автомобилей, базовые комплектации которых стоят меньше 1 млн рублей. Volkswagen Polo тоже стоит дороже – минимум 1 033 900 рублей. А недавно этот психологический барьер преодолел также УАЗ Hunter, который стоит сейчас минимум 1 007 000 рублей.
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