24 мая 2019, 09:59
Skoda Superb стала вседорожником
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Компания Skoda одновременно с презентацией обновленного Superb представила и его вседорожную версию Scout. Универсал Superb Scout отличается увеличенным на 15 мм дорожным просветом, полным приводом и особой отделкой.
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Штатными для Skoda Superb Scout стали 18-дюймовый колесные диски особого дизайна, 19-дюймовые доступны в качестве опции. Цветовая палитра универсала пополнилась оттенком Tangerine Orange. В салоне появилась отделка под дерево с логотипами Scout. Аналогичные логотипы вышиты на спинках сидений. В «базе» сидения обиты специальной тканью с контрастной прострочкой, за доплату можно заказать комбинированные - кожа/алькантара.
В моторную гамму вошли только топовые агрегаты стандартного Superb: 2.0 TSI (272 л.с., 350 Нм) и 2.0 TDI (190 л.с., 400 Нм). Оба турбомотора сочетаются с 7-ступенчатый «роботом» DSG и системой полного привода. Продажи Skoda Superb Scout в Европе начнутся в конце 2019 года. Примерно в это же время вседорожный универсал доберется и до России. Сегмент вседорожных универсалов у нас представлен лишь бюджетными моделями Lada: Granta Cross (цена пока не объявлена), Largus Cross (от 740 900 рублей) и Vesta SW Cross (от 779 900 рублей), да премиальным Volvo V60 Cross Country (от 3 069 000 рублей). Сейчас в салонах российских дилеров дорестайлинговый универсал Skoda Superb Combi 4x4 стоит от 2 627 000 рублей.
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Отзывы по теме
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