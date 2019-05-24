24 мая 2019, 09:59

Skoda Superb стала вседорожником

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Компания Skoda одновременно с презентацией обновленного Superb представила и его вседорожную версию Scout. Универсал Superb Scout отличается увеличенным на 15 мм дорожным просветом, полным приводом и особой отделкой.
Skoda Superb стала вседорожником
Skoda Superb стала вседорожником
Skoda Superb стала вседорожником
Skoda Superb стала вседорожником
Skoda Superb стала вседорожником
Skoda Superb стала вседорожником
Skoda Superb стала вседорожником
Skoda Superb стала вседорожником
Skoda Superb стала вседорожником
Skoda Superb стала вседорожником
Skoda Superb стала вседорожником
Skoda Superb стала вседорожником
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Универсал Skoda Superb впервые обзавелся вседорожной модификацией Scout. Хотя у модели и ранее были версии для бездорожья, например, Superb Outdoor. Автомобиль адресован тем, кто хочет купить автомобиль повышенной проходимости, но не любит кроссоверы. Внешне Superb Scout отличается от обновленного универсала пластиковым защитным обвесом в духе Volkswagen Passat Alltrack. Полный привод теперь входит в базовую комплектацию. Дорожный просвет увеличился до 179 мм (+15 мм), а защита днища дополнительно оберегает основные узлы автомобиля при движении по неровной дороге.

Штатными для Skoda Superb Scout стали 18-дюймовый колесные диски особого дизайна, 19-дюймовые доступны в качестве опции. Цветовая палитра универсала пополнилась оттенком Tangerine Orange. В салоне появилась отделка под дерево с логотипами Scout. Аналогичные логотипы вышиты на спинках сидений. В «базе» сидения обиты специальной тканью с контрастной прострочкой, за доплату можно заказать комбинированные - кожа/алькантара.

В моторную гамму вошли только топовые агрегаты стандартного Superb: 2.0 TSI (272 л.с., 350 Нм) и 2.0 TDI (190 л.с., 400 Нм). Оба турбомотора сочетаются с 7-ступенчатый «роботом» DSG и системой полного привода. Продажи Skoda Superb Scout в Европе начнутся в конце 2019 года. Примерно в это же время вседорожный универсал доберется и до России. Сегмент вседорожных универсалов у нас представлен лишь бюджетными моделями Lada: Granta Cross (цена пока не объявлена), Largus Cross (от 740 900 рублей) и Vesta SW Cross (от 779 900 рублей), да премиальным Volvo V60 Cross Country (от 3 069 000 рублей). Сейчас в салонах российских дилеров дорестайлинговый универсал Skoda Superb Combi 4x4 стоит от 2 627 000 рублей.

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Skoda Superb стала вседорожником
{{material_126594}}Универсал Skoda Superb впервые обзавелся вседорожной модификацией Scout. Хотя у модели и ранее были версии для бездорожья, например, Superb Outdoor. Автомобиль адресован тем, кто хочет купить автомобиль повышенной проходимости, но не любит кроссоверы. Внешне Superb Scout отличается от обновленного универсала пластиковым защитным обвесом в духе Volkswagen Passat Alltrack. Полный привод теперь входит в базовую комплектацию. Дорожный просвет увеличился до 179 мм (+15 мм), а защита днища дополнительно оберегает основные узлы автомобиля при движении по неровной дороге.Штатными для Skoda Superb Scout стали 18-дюймовый колесные диски особого дизайна, 19-дюймовые доступны в качестве опции. Цветовая палитра универсала пополнилась оттенком Tangerine Orange. В салоне появилась отделка под дерево с логотипами Scout. Аналогичные логотипы вышиты на спинках сидений. В «базе» сидения обиты специальной тканью с контрастной прострочкой, за доплату можно заказать комбинированные - кожа/алькантара.В моторную гамму вошли только топовые агрегаты стандартного Superb: 2.0 TSI (272 л.с., 350 Нм) и 2.0 TDI (190 л.с., 400 Нм). Оба турбомотора сочетаются с 7-ступенчатый «роботом» DSG и системой полного привода. Продажи Skoda Superb Scout в Европе начнутся в конце 2019 года. Примерно в это же время вседорожный универсал доберется и до России. Сегмент вседорожных универсалов у нас представлен лишь бюджетными моделями Lada: Granta Cross (цена пока не объявлена), Largus Cross (от 740 900 рублей) и Vesta SW Cross (от 779 900 рублей), да премиальным Volvo V60 Cross Country (от 3 069 000 рублей). Сейчас в салонах российских дилеров дорестайлинговый универсал Skoda Superb Combi 4x4 стоит от 2 627 000 рублей.
2019-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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