20 июня 2019, 00:06

Skoda тестирует обновленный Kodiaq

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Компания Skoda готовит рестайлинговый вариант своего самого большого кроссовера. Закутанный в камуфляж Kodiaq заметили во время дорожных испытаний. Премьера новинки ожидается в 2020 году.
Skoda тестирует обновленный Kodiaq
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Большой 7-местный кроссовер Skoda Kodiaq дебютировал осенью 2016 года. Сейчас настало время немного освежить внешность. Судя по локализации маскировочной пленки, автомобиль получит модернизированную оптику и иную решетку радиатора. Ожидается, что Kodiaq вслед за обновленным флагманским Skoda Superb обзаведется светодиодными матричными фарами. Сзади появятся динамические указатели поворота в духе Kamiq.

В моторной гамме также грядут изменения. После рестайлинга Skoda Kodiaq могут оснастить новым 2,0-литровым турбодизелем TDI Evo, который недавно получил седан Volkswagen Passat. Гибридную силовую установку на основе 1,4-литрового бензинового мотора обновленный Kodiaq также разделит с «Пассатом». Суммарная отдача плагин-гибрида составит порядка 218 сил, а запас хода на чистом электричестве – до 55 км.

Премьеру рестайлингового Skoda Kodiaq не стоит ждать на автосалоне во Франкфурте нынешней осенью. Центральное место на стенде Skoda должна занять новая Octavia. Премьеру обновленного кроссовера, скорее всего, отложат до весны 2020 года, чтобы представить его во всей красе в Женеве.

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Отзывы по теме
Российскую Skoda Kodiaq оценили в 1 339 000 рублей
Приятная новость. Российские Кадьяки оказались ощутимо дешевле чешских. Хочется надеяться, что их качество не сильно проиграет, потому что цена уж очень привлекательная
Петр
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
экстерьер, интерьер- хорош , но панель приборов безликая -- не понятно из каких годов! На сером фоне- белые цифры. Короче она все портит!
алексей
Форум Skoda Fabia
Цитата:| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера ...
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Skoda тестирует обновленный Kodiaq
{{material_126747}}Большой 7-местный кроссовер Skoda Kodiaq дебютировал осенью 2016 года. Сейчас настало время немного освежить внешность. Судя по локализации маскировочной пленки, автомобиль получит модернизированную оптику и иную решетку радиатора. Ожидается, что Kodiaq вслед за обновленным флагманским Skoda Superb обзаведется светодиодными матричными фарами. Сзади появятся динамические указатели поворота в духе Kamiq.В моторной гамме также грядут изменения. После рестайлинга Skoda Kodiaq могут оснастить новым 2,0-литровым турбодизелем TDI Evo, который недавно получил седан Volkswagen Passat. Гибридную силовую установку на основе 1,4-литрового бензинового мотора обновленный Kodiaq также разделит с «Пассатом». Суммарная отдача плагин-гибрида составит порядка 218 сил, а запас хода на чистом электричестве – до 55 км.Премьеру рестайлингового Skoda Kodiaq не стоит ждать на автосалоне во Франкфурте нынешней осенью. Центральное место на стенде Skoda должна занять новая Octavia. Премьеру обновленного кроссовера, скорее всего, отложат до весны 2020 года, чтобы представить его во всей красе в Женеве.
2019-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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