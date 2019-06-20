20 июня 2019, 00:06
Skoda тестирует обновленный Kodiaq
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Компания Skoda готовит рестайлинговый вариант своего самого большого кроссовера. Закутанный в камуфляж Kodiaq заметили во время дорожных испытаний. Премьера новинки ожидается в 2020 году.
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В моторной гамме также грядут изменения. После рестайлинга Skoda Kodiaq могут оснастить новым 2,0-литровым турбодизелем TDI Evo, который недавно получил седан Volkswagen Passat. Гибридную силовую установку на основе 1,4-литрового бензинового мотора обновленный Kodiaq также разделит с «Пассатом». Суммарная отдача плагин-гибрида составит порядка 218 сил, а запас хода на чистом электричестве – до 55 км.
Премьеру рестайлингового Skoda Kodiaq не стоит ждать на автосалоне во Франкфурте нынешней осенью. Центральное место на стенде Skoda должна занять новая Octavia. Премьеру обновленного кроссовера, скорее всего, отложат до весны 2020 года, чтобы представить его во всей красе в Женеве.
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