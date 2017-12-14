14 декабря 2017, 13:40

Skoda установила новый рекорд продаж

По итогам ноября текущего года Skoda реализовала 114 600 автомобилей. Объемы реализации превзошли показатели последнего месяца прошлого года на 17,5%. Двузначный рост зафиксирован в Европе (+12,2%), Индии (+43,0%) и Китае (+23,4%).
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В Западной Европе продажи марки в ноябре увеличились на 7,9% и составили 40 100 автомобилей. Рынок в Германии, где клиентам марки было передано 16 100 автомобилей, по-прежнему является крупнейшим в Европе. Двузначный рост показали рынки Австрии (2 100 ед., +29,5%), Италии (2 100 шт., +24,4%), Швеции (1 600 единиц, +17,3%), Финляндии (800 ед., +28,4%) и Греции (200 ед., +36,2%).

В Центральной Европе результаты ноября составили 19 100 автомобилей, что на 18,6% выше показателя предыдущего года (ноябрь 2016: 16 100 единиц). Продажи на домашнем для Skoda рынке в Чехии выросли на 3,9% до 8 300 автомобилей (ноябрь 2016: 8 000 единиц). Значительный прирост был зафиксирован в Польше (6 400 ед., +35,5%), Венгрии (1 700 ед., +84,7%), Словакии (1 900 ед., +10,8%) и Хорватии (200 ед., +11,4%).

В России продажи чешского бренда выросли на 19,4%, достигнув отметки в 5 700 автомобилей (ноябрь 2016: 4 800 ед.). Драйверами продаж стали модели Rapid (2 732 ед., +25%) и Octavia (1 913 ед., +6,8%).

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Skoda установила новый рекорд продаж
{{material_121959}} В Западной Европе продажи марки в ноябре увеличились на 7,9% и составили 40 100 автомобилей. Рынок в Германии, где клиентам марки было передано 16 100 автомобилей, по-прежнему является крупнейшим в Европе. Двузначный рост показали рынки Австрии (2 100 ед., +29,5%), Италии (2 100 шт., +24,4%), Швеции (1 600 единиц, +17,3%), Финляндии (800 ед., +28,4%) и Греции (200 ед., +36,2%).В Центральной Европе результаты ноября составили 19 100 автомобилей, что на 18,6% выше показателя предыдущего года (ноябрь 2016: 16 100 единиц). Продажи на домашнем для Skoda рынке в Чехии выросли на 3,9% до 8 300 автомобилей (ноябрь 2016: 8 000 единиц). Значительный прирост был зафиксирован в Польше (6 400 ед., +35,5%), Венгрии (1 700 ед., +84,7%), Словакии (1 900 ед., +10,8%) и Хорватии (200 ед., +11,4%).В России продажи чешского бренда выросли на 19,4%, достигнув отметки в 5 700 автомобилей (ноябрь 2016: 4 800 ед.). Драйверами продаж стали модели Rapid (2 732 ед., +25%) и Octavia (1 913 ед., +6,8%).
2017-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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