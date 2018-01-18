18 января 2018, 13:57

Skoda установила рекорд продаж в 2017 году

По итогам прошлого года Skoda установила новый рекорд продаж. Чешский производитель передал клиентам 1 200 500 автомобилей, что на 6,6% больше показателя 2016 года (1 126 500 единиц).
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В Западной Европе чешский бренд в 2017 году реализовал 477 700 автомобилей, что на 5,2% больше показателя предыдущего года (2016 год: 454 000 единиц). В декабре продажи марки выросли на 7% и достигли отметки в 33 600 машин.

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В Центральной Европе продажи компании за отчетный период выросли на 12,7% и достигли 207 100 автомобилей (2016 год: 183 800 единиц). За последний месяц года компания реализовала 14 200 машин, что на 5,6% больше аналогичного периода 2016 года (13 400 единиц). На домашнем рынке в Чехии Skoda достигла показателя в +8% - 95 000 автомобилей.

В России дилеры Skoda реализовали 62 302 автомобиля, что демонстрирует рост на 12,5%. Все модели отметили положительную динамику: Rapid (29 445 единиц; +13,5%), Octavia (22 648 единиц; +4,1%), Superb (1 881 единица; +34,9%). Пользуется популярностью и первый семейный внедорожник марки Kodiaq: с момента старта продаж в июне автомобиль разошелся в России тиражом в 2 086 экземпляров.

Самым крупным рынком для марки по-прежнему остается Китай. В 2017 году в этом регионе чешский бренд увеличил продажи на 2,5% до 325 000 машин. В декабре здесь было реализовано 42 400 авто, что на 41,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года (29 900 единиц).

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Skoda установила рекорд продаж в 2017 году
В Западной Европе чешский бренд в 2017 году реализовал 477 700 автомобилей, что на 5,2% больше показателя предыдущего года (2016 год: 454 000 единиц). В декабре продажи марки выросли на 7% и достигли отметки в 33 600 машин.{{material_122254}} В Центральной Европе продажи компании за отчетный период выросли на 12,7% и достигли 207 100 автомобилей (2016 год: 183 800 единиц). За последний месяц года компания реализовала 14 200 машин, что на 5,6% больше аналогичного периода 2016 года (13 400 единиц). На домашнем рынке в Чехии Skoda достигла показателя в +8% - 95 000 автомобилей. В России дилеры Skoda реализовали 62 302 автомобиля, что демонстрирует рост на 12,5%. Все модели отметили положительную динамику: Rapid (29 445 единиц; +13,5%), Octavia (22 648 единиц; +4,1%), Superb (1 881 единица; +34,9%). Пользуется популярностью и первый семейный внедорожник марки Kodiaq: с момента старта продаж в июне автомобиль разошелся в России тиражом в 2 086 экземпляров.Самым крупным рынком для марки по-прежнему остается Китай. В 2017 году в этом регионе чешский бренд увеличил продажи на 2,5% до 325 000 машин. В декабре здесь было реализовано 42 400 авто, что на 41,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года (29 900 единиц).
2018-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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