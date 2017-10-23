Skoda выпустила 10 миллионов трансмиссий
Skoda выпустила 10-миллионную коробку передач. Трансмиссии используются как в моделях чешского бренда, так в автомобилях других марок, входящих в концерн Volkswagen Group.
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В 2011 году в Млада-Болеславе была также запущена линия сборки коробок передач MQ 100 / SQ 100. Изначально эти трансмиссии были разработаны для нового семейства городских компактных моделей Volkswagen Group, но позже нашли применение и в других автомобилях, в том числе в Fabia. Коробки передач агрегатируются c литровым бензиновым двигателем. Ежедневный объем производства трансмиссий MQ 100/SQ 100 составляет около 1 400 единиц. На сегодняшний день произведено уже более 1,6 млн коробок передач такого типа.
В дополнение к механическим коробкам передач «Шкода» также производит автоматические трансмиссии с двойным сцеплением. В частности, 7-ступенчатую коробку передач.
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