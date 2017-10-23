23 октября 2017, 13:15

Skoda выпустила 10 миллионов трансмиссий

Skoda выпустила 10-миллионную коробку передач. Трансмиссии используются как в моделях чешского бренда, так в автомобилях других марок, входящих в концерн Volkswagen Group.
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В прошлом году было выпущено в общей сложности 300 000 коробок передач MQ 200, более 325 000 трансмиссий MQ/SQ 100 и около 469 000 коробок DQ 200 с двойным сцеплением. Первые из списка собираются в Млада-Болеславе с 2000 года. За это время компанией было выпущено более 6,5 млн таких трансмиссий. Они используются в сочетании с бензиновыми двигателями объемом от 1 до 1,6 литра и устанавливаются на разные модели skoda, Volkswagen, Audi и Seat. Ежедневно с конвейера сходит около 1 900 коробок передач MQ 200.

В 2011 году в Млада-Болеславе была также запущена линия сборки коробок передач MQ 100 / SQ 100. Изначально эти трансмиссии были разработаны для нового семейства городских компактных моделей Volkswagen Group, но позже нашли применение и в других автомобилях, в том числе в Fabia. Коробки передач агрегатируются c литровым бензиновым двигателем. Ежедневный объем производства трансмиссий MQ 100/SQ 100 составляет около 1 400 единиц. На сегодняшний день произведено уже более 1,6 млн коробок передач такого типа.

В дополнение к механическим коробкам передач «Шкода» также производит автоматические трансмиссии с двойным сцеплением. В частности, 7-ступенчатую коробку передач.

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Skoda выпустила 10 миллионов трансмиссий
{{material_121161}}В прошлом году было выпущено в общей сложности 300 000 коробок передач MQ 200, более 325 000 трансмиссий MQ/SQ 100 и около 469 000 коробок DQ 200 с двойным сцеплением. Первые из списка собираются в Млада-Болеславе с 2000 года. За это время компанией было выпущено более 6,5 млн таких трансмиссий. Они используются в сочетании с бензиновыми двигателями объемом от 1 до 1,6 литра и устанавливаются на разные модели skoda, Volkswagen, Audi и Seat. Ежедневно с конвейера сходит около 1 900 коробок передач MQ 200.В 2011 году в Млада-Болеславе была также запущена линия сборки коробок передач MQ 100 / SQ 100. Изначально эти трансмиссии были разработаны для нового семейства городских компактных моделей Volkswagen Group, но позже нашли применение и в других автомобилях, в том числе в Fabia. Коробки передач агрегатируются c литровым бензиновым двигателем. Ежедневный объем производства трансмиссий MQ 100/SQ 100 составляет около 1 400 единиц. На сегодняшний день произведено уже более 1,6 млн коробок передач такого типа.В дополнение к механическим коробкам передач «Шкода» также производит автоматические трансмиссии с двойным сцеплением. В частности, 7-ступенчатую коробку передач.
2017-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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