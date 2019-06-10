10 июня 2019, 14:14
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
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Компания Skoda представила концептуальный вариант компактного кроссовера Karoq Velo, предназначенный специально для тех, кто любит покататься на велосипедах. В перечень дополнительного оборудования вошел набор инструментов, дрон и стиральная машина.
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Каждый третий велосипедист (31%) сообщил о частых технических проблемах с двухколесными ТС – проколотые шины или слетевшая цепь. Поэтому первое, что установили в Karoq Velo – кейс с полным набором инструментов и набор для ремонта пробитых камер. Еще примерно столько же опрошенных (27%) жаловались, что возвращаются к автомобилю после велосипедной прогулки все в грязи. На этот случай кроссовер оснастили компактной стиральной машиной и мойкой высокого давления, чтобы велосипедисты могли быстро простирнуть одежду и сбить грязь с велосипедов.
В дополнение к этим трем полезным опциям Karoq Velo получил беспилотник Follow Me, который может сопровождать велосипедистов на прогулке и фотографировать окружающие пейзажи. По возвращении дрон приземляется на специальную магнитную посадочную площадку и заливает отснятый материал в интернет при помощи штатной автомобильной точки доступа Wi-Fi.
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Отзывы по теме
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
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