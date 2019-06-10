10 июня 2019, 14:14

Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов

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Компания Skoda представила концептуальный вариант компактного кроссовера Karoq Velo, предназначенный специально для тех, кто любит покататься на велосипедах. В перечень дополнительного оборудования вошел набор инструментов, дрон и стиральная машина.
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
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Британское подразделение Skoda подготовило концептуальный Karoq Velo, существующий в единственном экземпляре. Автомобиль построили специально для любителей велосипедных прогулок. Он может перевозить до трех велосипедов: два на крыше и один – в багажнике. Специалисты компании опросили 1 500 велосипедистов, чтобы определить наиболее необходимые дополнительные опции. 

Каждый третий велосипедист (31%) сообщил о частых технических проблемах с двухколесными ТС – проколотые шины или слетевшая цепь. Поэтому первое, что установили в Karoq Velo – кейс с полным набором инструментов и набор для ремонта пробитых камер. Еще примерно столько же опрошенных (27%) жаловались, что возвращаются к автомобилю после велосипедной прогулки все в грязи. На этот случай кроссовер оснастили компактной стиральной машиной и мойкой высокого давления, чтобы велосипедисты могли быстро простирнуть одежду и сбить грязь с велосипедов.

В дополнение к этим трем полезным опциям Karoq Velo получил беспилотник Follow Me, который может сопровождать велосипедистов на прогулке и фотографировать окружающие пейзажи. По возвращении дрон приземляется на специальную магнитную посадочную площадку и заливает отснятый материал в интернет при помощи штатной автомобильной точки доступа Wi-Fi.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Михаил
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
Форум Skoda Fabia
Цитата:| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера ...
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Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
{{material_126046}}Британское подразделение Skoda подготовило концептуальный Karoq Velo, существующий в единственном экземпляре. Автомобиль построили специально для любителей велосипедных прогулок. Он может перевозить до трех велосипедов: два на крыше и один – в багажнике. Специалисты компании опросили 1 500 велосипедистов, чтобы определить наиболее необходимые дополнительные опции. Каждый третий велосипедист (31%) сообщил о частых технических проблемах с двухколесными ТС – проколотые шины или слетевшая цепь. Поэтому первое, что установили в Karoq Velo – кейс с полным набором инструментов и набор для ремонта пробитых камер. Еще примерно столько же опрошенных (27%) жаловались, что возвращаются к автомобилю после велосипедной прогулки все в грязи. На этот случай кроссовер оснастили компактной стиральной машиной и мойкой высокого давления, чтобы велосипедисты могли быстро простирнуть одежду и сбить грязь с велосипедов.В дополнение к этим трем полезным опциям Karoq Velo получил беспилотник Follow Me, который может сопровождать велосипедистов на прогулке и фотографировать окружающие пейзажи. По возвращении дрон приземляется на специальную магнитную посадочную площадку и заливает отснятый материал в интернет при помощи штатной автомобильной точки доступа Wi-Fi.
2019-06-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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