Skoda выпустила юбилейный Rapid в Калуге
|Skoda Rapid Style 1.6 MT
|1.6 л, 110 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 9.8 с, 200 км/ч
|4483 x 1706 x 1461 мм
|передний
|АИ-95
|865 000 руб
|Все характеристики
В список опций отныне входят передние датчики парковки, система автоматического управления дальним светом, 2 разъема USB на заднем ряду и подогрев задних сидений. Расширенная цветовая палитра представлена рядом ярких оттенков: заказать лифтбек можно в оранжевом Copper Orange, насыщенном красном Tornado Red, зеленом Rallye Green, желтом Savannah Yellow, коричневом Toffee Brown, бежевом Titanium Beige и синем Reef Blue.
Производство полного цикла заключается в том, что готовые детали и компоненты автомобиля, поступающие на производственную площадку, на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки. Здесь же происходит окончательная сборка модели, которая предполагает установку двигателя, коробки передач, вклейку стекол, монтаж сидений и ряд других операций. Кроме того, с 2015 года на моторном заводе в Калуге производятся бензиновые двигатели 1.6 MPI, которые предлагаются для всех моделей Skoda российской сборки.
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