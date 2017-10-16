16 октября 2017, 19:17

Skoda выпустила юбилейный Rapid в Калуге

С конвейера завода Volkswagen в Калуге сошел 100-тысячный Skoda Rapid. Юбилейным стал автомобиль с двигателем 1,6 литра в комплектации Style синего цвета Reef Blue.
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Skoda выпустила юбилейный Rapid в Калуге Skoda Rapid

Skoda Rapid Style 1.6 MT
1.6 л, 110 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 9.8 с, 200 км/ч
4483 x 1706 x 1461 мм
передний
АИ-95
865 000 руб
Все характеристики
Производство полного цикла автомобиля локализовано в Калуге с февраля 2014 года, а начиная с июня 2017-го, завод выпускает обновленный вариант модели. Машину отличают изменения в дизайне экстерьера и интерьера, расширенный список оснащения, современные мультимедийные системы и новая головная оптика, включая опциональные биксеноновые фары с интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями.

В список опций отныне входят передние датчики парковки, система автоматического управления дальним светом, 2 разъема USB на заднем ряду и подогрев задних сидений. Расширенная цветовая палитра представлена рядом ярких оттенков: заказать лифтбек можно в оранжевом Copper Orange, насыщенном красном Tornado Red, зеленом Rallye Green, желтом Savannah Yellow, коричневом Toffee Brown, бежевом Titanium Beige и синем Reef Blue.

Производство полного цикла заключается в том, что готовые детали и компоненты автомобиля, поступающие на производственную площадку, на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки. Здесь же происходит окончательная сборка модели, которая предполагает установку двигателя, коробки передач, вклейку стекол, монтаж сидений и ряд других операций. Кроме того, с 2015 года на моторном заводе в Калуге производятся бензиновые двигатели 1.6 MPI, которые предлагаются для всех моделей Skoda российской сборки.

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Старый рапид был хорош, надо присмотреться к новому
Александр
приобретение автомобиля
| Кому: tatjanarazbez Как сейчас, кредит выплатили?
Alex098
приобретение автомобиля
Приобрела свой первый автомобиль в кредит Шкода Рапид.Процент адекватный , и меня всё в этом плане устроило. Спасибо за это менеджерам Дмитрию Шарандо и Алексею Горбунову.
tatjanarazbez
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Skoda выпустила юбилейный Rapid в Калуге
{{params_57748}}Производство полного цикла автомобиля локализовано в Калуге с февраля 2014 года, а начиная с июня 2017-го, завод выпускает обновленный вариант модели. Машину отличают изменения в дизайне экстерьера и интерьера, расширенный список оснащения, современные мультимедийные системы и новая головная оптика, включая опциональные биксеноновые фары с интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями. В список опций отныне входят передние датчики парковки, система автоматического управления дальним светом, 2 разъема USB на заднем ряду и подогрев задних сидений. Расширенная цветовая палитра представлена рядом ярких оттенков: заказать лифтбек можно в оранжевом Copper Orange, насыщенном красном Tornado Red, зеленом Rallye Green, желтом Savannah Yellow, коричневом Toffee Brown, бежевом Titanium Beige и синем Reef Blue.Производство полного цикла заключается в том, что готовые детали и компоненты автомобиля, поступающие на производственную площадку, на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки. Здесь же происходит окончательная сборка модели, которая предполагает установку двигателя, коробки передач, вклейку стекол, монтаж сидений и ряд других операций. Кроме того, с 2015 года на моторном заводе в Калуге производятся бензиновые двигатели 1.6 MPI, которые предлагаются для всех моделей Skoda российской сборки.
2017-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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