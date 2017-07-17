17 июля 2017, 12:40
Skoda выпустит «горячий» Superb RS
Чешский автопроизводитель Skoda готовится к выпуску скоростной версии своей флагманской модели Superb, которая получит приставку RS. В планах инженеров компании разместить под капотом двухлитровый турбированный двигатель TSI, силовая отдача которого составляет 310 л.с. Сейчас данный агрегат можно увидеть на спортивном Volkswagen Golf R.
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Разработка модификации RS давно планировалась специалистами компании, и сейчас они готовы приступить к работе над моделью. По словам автопроизводителя, у компании нет планов выпустить спортивные версии всех автомобилей линейки. Поэтому ждать «заряженных» версий компактных автомобилей Skoda пока не приходится.
Компания пока не дает комментариев относительно стоимости Superb RS, также неизвестны сроки появления модели на российском рынке.
Комплектации и технические характеристики
|Skoda Superb Style 2.0 АМТ 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|280
|Объем двигателя
|1984
|Тип трансмисии
|роботизированная 6
|Привод
|полный
|Городской цикл
|8.9
|Загородный цикл
|6.1
|Смешанный цикл
|7.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
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По поводу места в салоне .... места меньше!!!
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