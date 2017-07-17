17 июля 2017, 12:40

Skoda выпустит «горячий» Superb RS

Чешский автопроизводитель Skoda готовится к выпуску скоростной версии своей флагманской модели Superb, которая получит приставку RS. В планах инженеров компании разместить под капотом двухлитровый турбированный двигатель TSI, силовая отдача которого составляет 310 л.с. Сейчас данный агрегат можно увидеть на спортивном Volkswagen Golf R.
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Судя по рендерам, подготовленным американскими коллегами, «горячая» версия готовится сразу на два типа кузова - седан и лифтбек. Внешность «заряженной» модели мало чем будет отличаться от гражданской версии.

Разработка модификации RS давно планировалась специалистами компании, и сейчас они готовы приступить к работе над моделью. По словам автопроизводителя, у компании нет планов выпустить спортивные версии всех автомобилей линейки. Поэтому ждать «заряженных» версий компактных автомобилей Skoda пока не приходится.

Компания пока не дает комментариев относительно стоимости Superb RS, также неизвестны сроки появления модели на российском рынке.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Superb Style 2.0 АМТ 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин280
Объем двигателя1984
Тип трансмисиироботизированная 6
Приводполный
Городской цикл8.9
Загородный цикл6.1
Смешанный цикл7.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Шкода Суперб

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Skoda выпустит «горячий» Superb RS
{{material_119814}}Судя по рендерам, подготовленным американскими коллегами, «горячая» версия готовится сразу на два типа кузова - седан и лифтбек. Внешность «заряженной» модели мало чем будет отличаться от гражданской версии.Разработка модификации RS давно планировалась специалистами компании, и сейчас они готовы приступить к работе над моделью. По словам автопроизводителя, у компании нет планов выпустить спортивные версии всех автомобилей линейки. Поэтому ждать «заряженных» версий компактных автомобилей Skoda пока не приходится.Компания пока не дает комментариев относительно стоимости Superb RS, также неизвестны сроки появления модели на российском рынке.
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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