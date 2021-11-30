30 ноября 2021, 09:24
Skoda запретила дилерам навязывать клиентам допы
Российский офис Skoda уведомил своих дилеров о возможных санкциях за превышение установленных производителем рекомендованных розничных цен. Навязывание покупателям допов нарушает закон и негативно сказывается на имидже марки.
Дарья Климова Фото: Skoda
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В компании напомнили, что «удовлетворённость клиентов – ключевой приоритет для марки Skoda в России». Завышение рекомендованных розничных цен негативно влияет на имидж марки и на лояльность клиентов. Кроме того, согласно действующему российскому законодательству, дополнительное оборудование «не может быть обязательным условием для приобретения автомобиля клиентом». Это прямое нарушение части 2 статьи 16 Закона РФ «О защите прав потребителей».
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