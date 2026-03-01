Чешский автогигант инвестировал 205 миллионов евро в новый цех по сборке аккумуляторов для электрокаров

Skoda запускает крупнейшее производство батарей для электромобилей в Европе

Skoda открыла новый цех по сборке аккумуляторов в Млада-Болеславе, вложив 205 миллионов евро. Теперь компания стала крупнейшим производителем батарей для электромобилей в группе Volkswagen. Это событие может изменить расстановку сил на европейском рынке электрокаров.

Открытие нового цеха по сборке аккумуляторов на главном заводе Skoda в Млада-Болеславе стало одним из важнейших событий в автомобильной отрасли последних лет. После масштабных инвестиций в размере 205 миллионов евро предприятие не просто увеличило производительность — оно фактически заняло лидирующую позицию среди всех заводов Volkswagen Group по выпуску батарей для электромобилей.

В условиях растущего спроса на электромобили в Европе и ужесточения конкуренции между автоконцернами такой шаг выглядит полностью оправданным. Skoda теперь способна производить более 1100 аккумуляторных систем в сутки, что позволяет выйти на годовой объем до 335 тысяч единиц. Это не только укрепляет позиции бренда на международном рынке, но и открывает новые возможности для экспорта технологий и комплектующих.

Особого внимания заслуживает тот факт, что новый цех в Млада-Болеславе стал первым в группе Volkswagen, где внедрена технология cell-to-pack — интеграция аккумуляторных ячеек непосредственно в батарейный модуль без использования промежуточных элементов. Такой подход позволяет повысить энергоэффективность, снизить вес и упростить сборку, что критически важно для современных электромобилей, где каждый килограмм на счету.

Эксперты отмечают, что запуск этого производства может стать поворотным моментом для всей отрасли. Skoda не только укрепляет свои позиции внутри концерна, но и задает новые стандарты для конкурентов. В условиях, когда многие автопроизводители сталкиваются с нехваткой комплектующих и логистическими трудностями, наличие собственного крупного производства аккумуляторов становится ключевым конкурентным преимуществом.

В ближайшие годы Skoda планирует активно обновлять линейку электромобилей, обеспечивая рынок доступными и технологичными моделями. Новый цех позволит не только закрыть потребности самого бренда, но и поставлять аккумуляторы для других марок внутри группы Volkswagen. Это может способствовать снижению себестоимости электромобилей и ускорению перехода европейского рынка на экологически чистый транспорт.

Таким образом, открытие нового цеха в Млада-Болеславе — это не просто очередной этап развития производства, а важный шаг к формированию новой реальности на рынке электромобилей. Skoda демонстрирует способность не только следовать мировым трендам, но и формировать их, инвестируя в передовые технологии и расширяя производственные горизонты