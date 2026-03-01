Чешский автогигант инвестировал 205 миллионов евро в новый цех по сборке аккумуляторов для электрокаров

1 марта 2026, 04:32
Skoda запускает крупнейшее производство батарей для электромобилей в Европе
Skoda запускает крупнейшее производство батарей для электромобилей в Европе
Skoda открыла новый цех по сборке аккумуляторов в Млада-Болеславе, вложив 205 миллионов евро. Теперь компания стала крупнейшим производителем батарей для электромобилей в группе Volkswagen. Это событие может изменить расстановку сил на европейском рынке электрокаров.
Открытие нового цеха по сборке аккумуляторов на главном заводе Skoda в Млада-Болеславе стало одним из важнейших событий в автомобильной отрасли последних лет. После масштабных инвестиций в размере 205 миллионов евро предприятие не просто увеличило производительность — оно фактически заняло лидирующую позицию среди всех заводов Volkswagen Group по выпуску батарей для электромобилей.
В условиях растущего спроса на электромобили в Европе и ужесточения конкуренции между автоконцернами такой шаг выглядит полностью оправданным. Skoda теперь способна производить более 1100 аккумуляторных систем в сутки, что позволяет выйти на годовой объем до 335 тысяч единиц. Это не только укрепляет позиции бренда на международном рынке, но и открывает новые возможности для экспорта технологий и комплектующих.
Особого внимания заслуживает тот факт, что новый цех в Млада-Болеславе стал первым в группе Volkswagen, где внедрена технология cell-to-pack — интеграция аккумуляторных ячеек непосредственно в батарейный модуль без использования промежуточных элементов. Такой подход позволяет повысить энергоэффективность, снизить вес и упростить сборку, что критически важно для современных электромобилей, где каждый килограмм на счету.
Эксперты отмечают, что запуск этого производства может стать поворотным моментом для всей отрасли. Skoda не только укрепляет свои позиции внутри концерна, но и задает новые стандарты для конкурентов. В условиях, когда многие автопроизводители сталкиваются с нехваткой комплектующих и логистическими трудностями, наличие собственного крупного производства аккумуляторов становится ключевым конкурентным преимуществом.
В ближайшие годы Skoda планирует активно обновлять линейку электромобилей, обеспечивая рынок доступными и технологичными моделями. Новый цех позволит не только закрыть потребности самого бренда, но и поставлять аккумуляторы для других марок внутри группы Volkswagen. Это может способствовать снижению себестоимости электромобилей и ускорению перехода европейского рынка на экологически чистый транспорт.
Таким образом, открытие нового цеха в Млада-Болеславе — это не просто очередной этап развития производства, а важный шаг к формированию новой реальности на рынке электромобилей. Skoda демонстрирует способность не только следовать мировым трендам, но и формировать их, инвестируя в передовые технологии и расширяя производственные горизонты
Похожие материалы Шкода, Фольксваген
-
03.03.2026, 07:22
Старт продаж «Москвич» М70 и М90 в марте 2026: цены, конкуренты и перспективы на рынке
Автомобилисты обсуждают старт продаж новых «Москвичей» М70 и М90: названы цены, комплектации и список прямых соперников. Эксперт объяснил, почему эти модели могут изменить расстановку сил на рынке. Какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.03.2026, 07:01
Сколько реально стоит год владения Kia Picanto: расходы на обслуживание и эксплуатацию
Kia Picanto остается одним из самых доступных городских автомобилей, но реальная стоимость владения этим хэтчбеком может удивить даже опытных водителей. В материале - подробный разбор всех обязательных и скрытых расходов, которые ждут владельца в 2026 году. Эксперты выделяют ключевые статьи затрат и объясняют, почему важно учитывать не только цену покупки, но и регулярные платежи.Читать далее
-
03.03.2026, 06:54
Ресурс против цены: с какими проблемами столкнулись владельцы китайской техники
Эксперты отмечают, что китайские тягачи служат заметно меньше европейских аналогов, что уже приводит к росту числа ремонтов и вынужденному обновлению автопарков. Эта тенденция может изменить структуру рынка грузовых автомобилей в России в ближайшие годы.Читать далее
-
03.03.2026, 06:41
Гибридный кроссовер Evolute i-Space с полным приводом: что изменилось в конструкции
Evolute i-Space стал самым доступным полноприводным гибридным кроссовером в России. Эксперты разобрали особенности его шасси и конструктивные отличия от моноприводной версии. Почему эти изменения важны для покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 05:16
Freelander возвращается: шпионские фото нового шестиместного SUV для Китая
На дорогах Китая замечен прототип шестиместного SUV под брендом Freelander, который теперь развивается как отдельная марка в партнерстве Chery и JLR. Модель построена на архитектуре Chery и будет продаваться через китайские каналы. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 04:56
BMW готовит электрический iX4: первые фото серийных фар и подтверждение двух версий
BMW меняет стратегию: вместо привычного X4 на платформе CLAR в 2027 году появится полностью электрический iX4. Прототип уже проходит испытания с серийными деталями, а производитель подтвердил две версии силовой установки. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 04:27
Самый загадочный американский автомобиль: почему Duesenberg Model D 1966 так и не появился
Duesenberg в 1920-30-х был символом роскоши и технического превосходства, но кризис поставил крест на амбициях марки. В 1966 году попытка вернуть бренд на вершину закончилась неудачей. Почему Model D так и остался мечтой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 22:43
УАЗ «Патриот» стал основой для нового автодома с уникальным оснащением
На рынке появился автодом «Навигатор» на базе УАЗ «Патриот», рассчитанный на четверых и оснащенный тройной системой отопления, бойлером и даже стиральной машинкой. В условиях растущего интереса к внутреннему туризму такие решения становятся особенно актуальными.Читать далее
-
02.03.2026, 21:30
Dodge Caliber: символ перемен в автопроме эпохи кризиса 2008 года
Dodge Caliber - не просто хэтчбек, а автомобиль, который стал символом перемен и трудностей в мировой автоиндустрии конца 2000-х. Его появление совпало с экономическим спадом, что отразилось на качестве, материалах и восприятии модели. Почему именно этот автомобиль стал знаковым для целого поколения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 20:37
FAW Bestune Xiaoma: зимний тест-драйв самого доступного электрокара в Беларуси
FAW Bestune Xiaoma - городской электрокар с необычной внешностью и минималистичным оснащением, который продается в Беларуси по цене, сравнимой с пятью топовыми смартфонами. Зимний тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы этого ситикара. Почему Xiaoma может стать интересным выбором для определенной аудитории - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Шкода, Фольксваген
-
03.03.2026, 07:22
Старт продаж «Москвич» М70 и М90 в марте 2026: цены, конкуренты и перспективы на рынке
Автомобилисты обсуждают старт продаж новых «Москвичей» М70 и М90: названы цены, комплектации и список прямых соперников. Эксперт объяснил, почему эти модели могут изменить расстановку сил на рынке. Какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.03.2026, 07:01
Сколько реально стоит год владения Kia Picanto: расходы на обслуживание и эксплуатацию
Kia Picanto остается одним из самых доступных городских автомобилей, но реальная стоимость владения этим хэтчбеком может удивить даже опытных водителей. В материале - подробный разбор всех обязательных и скрытых расходов, которые ждут владельца в 2026 году. Эксперты выделяют ключевые статьи затрат и объясняют, почему важно учитывать не только цену покупки, но и регулярные платежи.Читать далее
-
03.03.2026, 06:54
Ресурс против цены: с какими проблемами столкнулись владельцы китайской техники
Эксперты отмечают, что китайские тягачи служат заметно меньше европейских аналогов, что уже приводит к росту числа ремонтов и вынужденному обновлению автопарков. Эта тенденция может изменить структуру рынка грузовых автомобилей в России в ближайшие годы.Читать далее
-
03.03.2026, 06:41
Гибридный кроссовер Evolute i-Space с полным приводом: что изменилось в конструкции
Evolute i-Space стал самым доступным полноприводным гибридным кроссовером в России. Эксперты разобрали особенности его шасси и конструктивные отличия от моноприводной версии. Почему эти изменения важны для покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 05:16
Freelander возвращается: шпионские фото нового шестиместного SUV для Китая
На дорогах Китая замечен прототип шестиместного SUV под брендом Freelander, который теперь развивается как отдельная марка в партнерстве Chery и JLR. Модель построена на архитектуре Chery и будет продаваться через китайские каналы. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 04:56
BMW готовит электрический iX4: первые фото серийных фар и подтверждение двух версий
BMW меняет стратегию: вместо привычного X4 на платформе CLAR в 2027 году появится полностью электрический iX4. Прототип уже проходит испытания с серийными деталями, а производитель подтвердил две версии силовой установки. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
03.03.2026, 04:27
Самый загадочный американский автомобиль: почему Duesenberg Model D 1966 так и не появился
Duesenberg в 1920-30-х был символом роскоши и технического превосходства, но кризис поставил крест на амбициях марки. В 1966 году попытка вернуть бренд на вершину закончилась неудачей. Почему Model D так и остался мечтой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 22:43
УАЗ «Патриот» стал основой для нового автодома с уникальным оснащением
На рынке появился автодом «Навигатор» на базе УАЗ «Патриот», рассчитанный на четверых и оснащенный тройной системой отопления, бойлером и даже стиральной машинкой. В условиях растущего интереса к внутреннему туризму такие решения становятся особенно актуальными.Читать далее
-
02.03.2026, 21:30
Dodge Caliber: символ перемен в автопроме эпохи кризиса 2008 года
Dodge Caliber - не просто хэтчбек, а автомобиль, который стал символом перемен и трудностей в мировой автоиндустрии конца 2000-х. Его появление совпало с экономическим спадом, что отразилось на качестве, материалах и восприятии модели. Почему именно этот автомобиль стал знаковым для целого поколения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 20:37
FAW Bestune Xiaoma: зимний тест-драйв самого доступного электрокара в Беларуси
FAW Bestune Xiaoma - городской электрокар с необычной внешностью и минималистичным оснащением, который продается в Беларуси по цене, сравнимой с пятью топовыми смартфонами. Зимний тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы этого ситикара. Почему Xiaoma может стать интересным выбором для определенной аудитории - в нашем материале.Читать далее