Skoda запустила продажи супербюджетного кроссовера Kushaq
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
В Индии начались продажи бюджетного кроссовера Skoda Kushaq, стартовая цена равна 1 049 000 рупий. Автомобиль ожидается и в других развивающихся рынках, в том числе и у российских дилеров чешской марки. Модель включена в новый стратегический план развития Skoda в России.
110KM.RU ранее писал о презентации Kushaq, которая состоялась в мае 2021 года. Паркетник представляет собой модифицированную версию Volkswagen Taigun, построенную на платформе MQB-A0 и адаптированную для плохих дорог. Taigun известен как праворульный вариант T-Cross, который представлен в Китае, Бразилии и Испании.
Габариты Skoda Kushaq следующие: длина — 4225 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1612 мм, колесная база — 2651 мм, дорожный просвет — 188 мм.
Модель предлагают с двумя турбированными бензиновыми агрегатами на выбор. Первый объемом 1,0 и мощностью 110 л.с., второй полуторалитровый выдает 150 л.с. В безе стоит 6-ступенчатая механическая трансмиссия. В качестве опций к литровому двигателю предлагают гидромеханический «автомат», а к 1,5-литровому 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Конструкция кроссовера не предусматривает полного привода в принципе.
Напомним, что сегодня на российском рынке самым дешевым кроссовером Skoda является Karoq, его цена начинается от 1,6 млн рублей. В будущем компания имеет на Россию большие планы: новый недорогой кроссовер и лидерство среди европейских брендов.
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