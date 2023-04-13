Сколько автомобилей Aurus продали в 2023 году (цифра впечатляет)
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Трудно сказать, что стало главной причиной падения продаж – спад интереса к отечественному люксовому автомобилю или трудности на производстве, связанные с дефицитом импортных комплектующих. Возможно, второе дыхание у отечественного бренда откроется, когда в продажу поступит внедорожник Komendant. Сборка новой модели Aurus официально стартовала в Елабуге еще осенью 2022 года. Продажи должны были начаться в первом квартале 2023-го, но никаких новостей пока нет.
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22.12.2022, 16:42
В 2023 году планируется изготовить 200 внедорожников Aurus Komendant
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, производящей отечественные автомобили люкс-сегмента. «Это общее количество, включающее автомобили, выпущенные на заводе Aurus в Татарстане, а также на производственной площадке ФГУП «НАМИ», - отметили в Aurus.Читать далее
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12.12.2022, 16:26
Элитный бренд Aurus прописался в Петербурге. Как продавать такие машины, в городе знают
Чтобы стать владельцем Aurus, теперь не нужно ехать в Первопрестольную. Первый и единственный на ближайшее время фирменный шоу-руму элитного отечественного бренда открыл свои двери в Санкт-Петербурге.Читать далее
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28.11.2022, 08:45
В Татарстане стартовала сборка новой модели Aurus
На заводе в Елабуге наладили серийное производство второй модели российской марки Aurus. К седанам Aurus Senat присоединились люксовые внедорожники Aurus Komendant. В продажу новинка поступит в первом квартале 2023 года. Цены уже известны.Читать далее
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03.11.2022, 00:03
Aurus Komendant получил ОТТС. Ждем серийное производство?
Одобрение типа транспортного средства от Росстандарта действительно дает премиальному российскому внедорожнику такое право. ОТТС с ТТХ автомобиля было опубликовано еще в начале 2022 года. Читать далее
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04.07.2022, 13:11
Aurus показал новую версию седана: ему не нужен бензин
На открывшейся сегодня, 4 июля, в Екатеринбурге выставке Иннопром представили необычную модификацию люксового седана Aurus Senat. Автомобиль может разгоняться до первой «сотни» за 4 секунды и не потреблять ни грамма бензина.Читать далее
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13.04.2023, 13:59
В Кронштадте построят новую набережную
Новая пешеходная набережная с велодорожкой и спусками к воде появится в Кронштадте. Она соединит морской портовый комплекс и сквер «Инчхон», открытый пять лет назад в честь установления дружественных отношений между Кронштадтом и корейским городом Инчхоном.Читать далее
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13.04.2023, 11:03
Посмотрите, что творилось на дорогах 100 лет назад: уникальные кадры
Если вы думаете, что сто лет назад на дорогах было спокойно, взгляните на видео, снятое в Детройте в 20-е годы прошлого века. Пленку бережно отреставрировали, оцифровали и раскрасили.Читать далее
-
22.12.2022, 16:42
В 2023 году планируется изготовить 200 внедорожников Aurus Komendant
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, производящей отечественные автомобили люкс-сегмента. «Это общее количество, включающее автомобили, выпущенные на заводе Aurus в Татарстане, а также на производственной площадке ФГУП «НАМИ», - отметили в Aurus.Читать далее
-
12.12.2022, 16:26
Элитный бренд Aurus прописался в Петербурге. Как продавать такие машины, в городе знают
Чтобы стать владельцем Aurus, теперь не нужно ехать в Первопрестольную. Первый и единственный на ближайшее время фирменный шоу-руму элитного отечественного бренда открыл свои двери в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
28.11.2022, 08:45
В Татарстане стартовала сборка новой модели Aurus
На заводе в Елабуге наладили серийное производство второй модели российской марки Aurus. К седанам Aurus Senat присоединились люксовые внедорожники Aurus Komendant. В продажу новинка поступит в первом квартале 2023 года. Цены уже известны.Читать далее
-
03.11.2022, 00:03
Aurus Komendant получил ОТТС. Ждем серийное производство?
Одобрение типа транспортного средства от Росстандарта действительно дает премиальному российскому внедорожнику такое право. ОТТС с ТТХ автомобиля было опубликовано еще в начале 2022 года. Читать далее
-
04.07.2022, 13:11
Aurus показал новую версию седана: ему не нужен бензин
На открывшейся сегодня, 4 июля, в Екатеринбурге выставке Иннопром представили необычную модификацию люксового седана Aurus Senat. Автомобиль может разгоняться до первой «сотни» за 4 секунды и не потреблять ни грамма бензина.Читать далее
-
13.04.2023, 13:59
В Кронштадте построят новую набережную
Новая пешеходная набережная с велодорожкой и спусками к воде появится в Кронштадте. Она соединит морской портовый комплекс и сквер «Инчхон», открытый пять лет назад в честь установления дружественных отношений между Кронштадтом и корейским городом Инчхоном.Читать далее
-
13.04.2023, 11:03
Посмотрите, что творилось на дорогах 100 лет назад: уникальные кадры
Если вы думаете, что сто лет назад на дорогах было спокойно, взгляните на видео, снятое в Детройте в 20-е годы прошлого века. Пленку бережно отреставрировали, оцифровали и раскрасили.Читать далее
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