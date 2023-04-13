Сколько автомобилей Aurus продали в 2023 году (цифра впечатляет)

Ранее мы писали В 2023 году планируется изготовить 200 внедорожников Aurus Komendant Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, производящей отечественные автомобили люкс-сегмента ... Читать далее

Как пишет Autonews со ссылкой на данные, предоставленные агентством «Автостат», в первые месяцы 2023 года в России было продано всего 56 автомобилей люксовых марок или в полтора раза меньше (-53%), чем за первые два месяца прошлого года. Первых владельцев обрели 16 автомобилей Bentley и 13 машин Rolls-Royce. И это с учетом отсутствия официальных поставок в нашу страну. Автомобилей Aurus Senat за первые три месяца реализовали всего 9 экземпляров, причем четыре из них были проданы в марте.

Трудно сказать, что стало главной причиной падения продаж – спад интереса к отечественному люксовому автомобилю или трудности на производстве, связанные с дефицитом импортных комплектующих. Возможно, второе дыхание у отечественного бренда откроется, когда в продажу поступит внедорожник Komendant. Сборка новой модели Aurus официально стартовала в Елабуге еще осенью 2022 года. Продажи должны были начаться в первом квартале 2023-го, но никаких новостей пока нет.

Упомянутые модели: Aurus Senat (18 000 000 Р ) , Aurus Komendant (33 700 000 Р )

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