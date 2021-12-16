Сколько битых машин на вторичном рынке: теперь мы знаем цифру
Второй крупной проблемой остается скрученный пробег. По данным «Авто.ру», показания одометра подвергались корректировке почти на 16% подержанных автомобилей, выставленных на продажу. Доля таких машин стабильна год к году. Наиболее часто пробег скручивают на Chrysler, Dodge, Land Rover, Infiniti и Jaguar, а в массовом сегменте – на Hyundai, Skoda и Renault.
Этим чаще всего занимаются перекупщики – до 25% предлагаемых ими автомобилей имеют проблемы с пробегом. У премиальных марок пробег занижают, чтобы он не преодолел психологическую отметку в 100 тысяч километров, а в массовом сегменте – маскируют работу в такси. В целом, чем старше автомобиль, тем больше шансов, что с его одометром хотя бы однажды производились какие-то манипуляции.
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