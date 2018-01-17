17 января 2018, 13:17

Сколько будут стоить машины проекта «Кортеж»?

Стала известна предварительная стоимость автомобилей, предназначенных для чиновников высокого ранга. Так, базовая цена машины из проекта «Кортеж» составит порядка 6-7 млн рублей.
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Первые машины из проекта «Кортеж» переданы в эксплуатацию в гараж особого назначения ФСО. Сколько именно автомобилей ...
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, формула расчета цены заключалась в следующем: премиальные автомобили минус 15%. В свободной продаже автомобили появятся в 2019 году. Конечно, бронированные модификации обойдутся дороже, однако на сколько – не уточняется.

Никаких ограничений по количеству реализуемых машин в Минпромторге ставить не планируют. Таким образом, купить российский люкс-кар сможет любой желающий.

Между тем, первые машины из проекта «Кортеж» переданы в эксплуатацию в гараж особого назначения ФСО. В год будет выпускаться 300 правительственных ТС. К концу 2018-го будет завершена разработка внедорожника, а пока что с конвейера предприятия сходят седаны, лимузины и минивены. Планируется, что в 2018 году ФСО получит 70 машин из «Кортежа».

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Сколько будут стоить машины проекта «Кортеж»?
{{material_122291}} Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, формула расчета цены заключалась в следующем: премиальные автомобили минус 15%. В свободной продаже автомобили появятся в 2019 году. Конечно, бронированные модификации обойдутся дороже, однако на сколько – не уточняется.Никаких ограничений по количеству реализуемых машин в Минпромторге ставить не планируют. Таким образом, купить российский люкс-кар сможет любой желающий.Между тем, первые машины из проекта «Кортеж» переданы в эксплуатацию в гараж особого назначения ФСО. В год будет выпускаться 300 правительственных ТС. К концу 2018-го будет завершена разработка внедорожника, а пока что с конвейера предприятия сходят седаны, лимузины и минивены. Планируется, что в 2018 году ФСО получит 70 машин из «Кортежа».
2018-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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