17 января 2018, 13:17
Сколько будут стоить машины проекта «Кортеж»?
Стала известна предварительная стоимость автомобилей, предназначенных для чиновников высокого ранга. Так, базовая цена машины из проекта «Кортеж» составит порядка 6-7 млн рублей.
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Первые машины из проекта «Кортеж» переданы в эксплуатацию в гараж особого назначения ФСО. Сколько именно автомобилей ...Читать далее
Никаких ограничений по количеству реализуемых машин в Минпромторге ставить не планируют. Таким образом, купить российский люкс-кар сможет любой желающий.
Между тем, первые машины из проекта «Кортеж» переданы в эксплуатацию в гараж особого назначения ФСО. В год будет выпускаться 300 правительственных ТС. К концу 2018-го будет завершена разработка внедорожника, а пока что с конвейера предприятия сходят седаны, лимузины и минивены. Планируется, что в 2018 году ФСО получит 70 машин из «Кортежа».
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