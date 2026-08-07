Легендарный советский мотороллер «Вятка»: сколько бы он стоил на наши деньги и планируют ли его возродить

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 22:45

Сколько бы стоил мотороллер «Вятка» сегодня и почему его не увидим на дорогах

Сколько бы стоил мотороллер «Вятка» сегодня и почему его не увидим на дорогах

Легендарный советский мотороллер «Вятка»: сколько бы он стоил на наши деньги и планируют ли его возродить

Сколько бы стоил мотороллер «Вятка» сегодня и почему его не увидим на дорогах

Советский мотороллер «Вятка» - не просто техника, а часть истории. Сегодня интерес к нему только растет, а цены на раритетные экземпляры удивляют даже коллекционеров. В материале - реальные цифры, причины популярности и экспертный взгляд на перспективы возвращения легенды.

Советский мотороллер «Вятка» - не просто техника, а часть истории. Сегодня интерес к нему только растет, а цены на раритетные экземпляры удивляют даже коллекционеров. В материале - реальные цифры, причины популярности и экспертный взгляд на перспективы возвращения легенды.

Мотороллер «Вятка» — один из самых узнаваемых символов советской эпохи, который до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и любителей ретротехники. Его появление в 1957 году на Вятско-Полянском машиностроительном заводе стало настоящим событием для отечественного транспорта. Модель была практически полной копией ветровой Vespa 150GS, но быстро обрела собственную популярность и статус мечты для миллионов советских граждан.

В начале 1960-х годов базовая версия ВП-150 стоила около 350 рублей, а к 1970-му цена на обновленную «Вятку Электрон» снизилась до 270 рублей. Для сравнения: инженер на заводе тогда зарабатывал 120-150 рублей в месяц, мотоцикл «Восход» обошелся бы в 465 рублей. Если пересчитать стоимость «Вятки» 1974 года в современных реалиях, то в итоге получится 210 000–250 000 рублей — примерно столько стоит хороший подержанный автомобиль или современный скутер высокого класса.

На вторичном рынке ситуация еще интереснее. Восстановленные экземпляры «Вятки» в отличном состоянии сегодня держат цену от 300 000 рублей и выше. Проекты для реставрации стартуют с 35 000–50 000 рублей, а редкие коллекционные версии давно стали музейными экспонатами. Такой рост цен вызван не только возрастом техники, но и ее статусом - «Вятка» воспринимается как часть культурного наследия.

Секрет успеха мотороллера – в простоте дизайна и надежности. Двухтактный двигатель мощностью 5,5 л.с. разгонялся до 70-80 км/ч, механическая трехступенчатая коробка передач делала управление понятным даже для новичков. Съемный бензобак был общепринятым решением для своего времени. Первая модель ВП-150 отличалась плавными линиями корпуса, полностью повторяя итальянский стиль, и разошлась тиражом около 300 тысяч штук. Позднее «Вятка» ВП-150М с более угловатым исполнением вызвала споры среди поклонников, но именно на ней впервые появились указатели поворота среди советских мотороллеров.

Вопрос о возрождении «Вятки» периодически обсуждается, однако планов по запуску производства нет. Завод в Вятских Полянах давно сменил профиль, рынок скутеров сегодня занят в основном китайскими и японскими брендами. Тем не менее, интерес к «Вятке» не угасает: власти Кировской области уже объявили о возведении памятника мотороллеру в Вятских Полянах в рамках проекта по благоустройству города. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Казань Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться