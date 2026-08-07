Легендарный советский мотороллер «Вятка»: сколько бы он стоил на наши деньги и планируют ли его возродить

Сколько бы стоил мотороллер «Вятка» сегодня и почему его не увидим на дорогах

Советский мотороллер «Вятка» - не просто техника, а часть истории. Сегодня интерес к нему только растет, а цены на раритетные экземпляры удивляют даже коллекционеров. В материале - реальные цифры, причины популярности и экспертный взгляд на перспективы возвращения легенды.

Советский мотороллер «Вятка» - не просто техника, а часть истории. Сегодня интерес к нему только растет, а цены на раритетные экземпляры удивляют даже коллекционеров. В материале - реальные цифры, причины популярности и экспертный взгляд на перспективы возвращения легенды.

Мотороллер «Вятка» — один из самых узнаваемых символов советской эпохи, который до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и любителей ретротехники. Его появление в 1957 году на Вятско-Полянском машиностроительном заводе стало настоящим событием для отечественного транспорта. Модель была практически полной копией ветровой Vespa 150GS, но быстро обрела собственную популярность и статус мечты для миллионов советских граждан.

В начале 1960-х годов базовая версия ВП-150 стоила около 350 рублей, а к 1970-му цена на обновленную «Вятку Электрон» снизилась до 270 рублей. Для сравнения: инженер на заводе тогда зарабатывал 120-150 рублей в месяц, мотоцикл «Восход» обошелся бы в 465 рублей. Если пересчитать стоимость «Вятки» 1974 года в современных реалиях, то в итоге получится 210 000–250 000 рублей — примерно столько стоит хороший подержанный автомобиль или современный скутер высокого класса.

На вторичном рынке ситуация еще интереснее. Восстановленные экземпляры «Вятки» в отличном состоянии сегодня держат цену от 300 000 рублей и выше. Проекты для реставрации стартуют с 35 000–50 000 рублей, а редкие коллекционные версии давно стали музейными экспонатами. Такой рост цен вызван не только возрастом техники, но и ее статусом - «Вятка» воспринимается как часть культурного наследия.

Секрет успеха мотороллера – в простоте дизайна и надежности. Двухтактный двигатель мощностью 5,5 л.с. разгонялся до 70-80 км/ч, механическая трехступенчатая коробка передач делала управление понятным даже для новичков. Съемный бензобак был общепринятым решением для своего времени. Первая модель ВП-150 отличалась плавными линиями корпуса, полностью повторяя итальянский стиль, и разошлась тиражом около 300 тысяч штук. Позднее «Вятка» ВП-150М с более угловатым исполнением вызвала споры среди поклонников, но именно на ней впервые появились указатели поворота среди советских мотороллеров.

Вопрос о возрождении «Вятки» периодически обсуждается, однако планов по запуску производства нет. Завод в Вятских Полянах давно сменил профиль, рынок скутеров сегодня занят в основном китайскими и японскими брендами. Тем не менее, интерес к «Вятке» не угасает: власти Кировской области уже объявили о возведении памятника мотороллеру в Вятских Полянах в рамках проекта по благоустройству города.