Легендарный советский мотоцикл «Восход»: сколько бы он стоил на наши деньги и планируют ли возобновить выпуск

6 августа 2026, 14:16
Сколько бы стоил «Восход» сегодня и почему его до сих пор помнят в России
Сколько бы стоил «Восход» сегодня и почему его до сих пор помнят в России
Легендарный мотоцикл «Восход» из СССР до сих пор вызывает споры среди энтузиастов. В материале - особенности конструкции, реальные проблемы эксплуатации и расчет стоимости в рублях. Почему интерес к нему не угасает даже спустя десятилетия - разбираемся вместе с экспертами.
Мотоцикл «Восход» — не просто техника из прошлого, а символ целой эпохи, который до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и любителей ретро. Его история началась в 1965 году на Ковровском заводе имени Дегтярева, когда в разгаре космических открытий модель получила название в честь корабля «Восход-2». Внешне он напоминал чехословацкую Jawa 250, но инженеры создали оригинальный дизайн и усиленную раму, чтобы решить проблемы с прочностью, характерные для предшественника К-175.
Первые версии «Восхода» отличались массивной рамой и весом более 100 кг, что делало мотоцикл тяжелым, но надежным. Одноцилиндровый двигатель выдавал 10 л.с., позже мощность увеличилась до 12, а затем и до 14 л.с. на модификации «Восход-2М». Максимальная скорость достигала 95 км/ч, что по меркам 60-70-х годов прошлого века считалось достойным результатом. Однако разнообразие моторов (175 и 197 куб. см) приводило к затруднениям с подбором запчастей, но простота конструкции позволяла ремонтировать технику даже в условиях обычного гаража.
Сцепление в масляной ванне выдерживало до 25 тысяч километров без замены, если не злоупотреблять агрессивной ездой. Но главной проблемой были тормоза: барабанная система требовала постоянного обслуживания, а при неправильной регулировке могла привести к перегреву и поломке. Тросы управления тоже часто подводили, что вынуждало владельцев держать под рукой запасные детали.
Габариты «Восхода» почти не менялись: длина около 2 метров, ширина 79 см, высота чуть больше метра. Поздние версии весили до 130 кг, грузоподъемность перевозки до 160 кг - плюс для сельской местности. Экономичность двигателя удивляла: расход топлива в смешанном цикле составлял 3,8-4,2 л на 100 км, а в стандартных условиях - до 6 л. Для двухтактного мотора это был выдающийся показатель, особенно на фоне современных скутеров.
Несмотря на капризный характер, «Восход» ценили за простоту ремонта и экономичность поломок. Его внешний вид до сих пор вызывает ностальгию у тех, кто застал советские дороги. Мотоцикл был не идеален, но давал ощущение свободы и самостоятельности, учил разбираться в технике и не бояться сложностей. Именно это и сделало его культовым.
В СССР «Восход» стоил от 350 до 420 рублей, что по нынешним меркам эквивалентно 87 500–126 000 рублей. В начале 90-х были опробованы обновленные модели: ЗиД-175 и мокик «Пилот», но подобного успеха они не добились. Сегодня информации о возрождении «Восхода» нет, однако энтузиасты продолжают поддерживать эти мотоциклы своими силами. Интерес к советской классике не угасает, «Восход» остается объектом внимания коллекционеров и ценителей истории техники.
Ковровский завод имени Дегтярева был одним из крупнейших производителей мотоциклов в СССР. Модель «Восход» выпускалась до 1990-х годов, а всего было собрано несколько миллионов экземпляров. Сегодня оригинальные детали найти сложно, но на вторичном рынке встречаются восстановленные экземпляры. Это подтверждает, что интерес к советской технике не исчезает, память о «Восходе» живет в гаражах и на дорогах России.
Похожие материалы Voshod
-
07.08.2026, 12:57
Лада Нива Travel с новым мотором 1.8: что изменилось в обслуживании и эксплуатации
С 2025 года Лада Нива Travel оснащается двигателем ВАЗ-11184 объемом 1.8 литра. Это не просто обновление - конструкция мотора и особенности обслуживания заметно отличаются от прежней версии. Разбираемся, как это влияет на эксплуатацию и затраты владельцев.Читать далее
-
07.08.2026, 12:02
Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили
Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.Читать далее
-
07.08.2026, 11:54
Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up
Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.Читать далее
-
07.08.2026, 11:24
ВАЗ-2101: как советский седан изменил рынок и почему он не похож на Fiat 124
ВАЗ-2101, известный как «копейка», стал символом эпохи и до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и автолюбителей. Почему этот автомобиль так сильно отличался от своего итальянского прототипа и как его адаптировали под российские условия - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.08.2026, 11:05
Benelli Si 750: редкий итальянский мотоцикл с шестью цилиндрами в истории СССР
Benelli Si 750 - уникальный мотоцикл с шестицилиндровым мотором, который в СССР был доступен лишь единицам. Его появление на улицах вызывало настоящий ажиотаж и стало символом эпохи, когда техника была предметом зависти и восхищения.Читать далее
-
07.08.2026, 10:48
Фаркопы для современных авто: нюансы выбора, монтажа и эксплуатации
Фаркопы становятся все более востребованными среди владельцев современных автомобилей, но их установка связана с рядом технических и юридических нюансов. Разбираемся, какие типы устройств актуальны, сколько стоит монтаж и на что обратить внимание, чтобы не столкнуться с проблемами на дороге.Читать далее
-
07.08.2026, 09:48
Электромотоцикл EL MOTO RR 2026: 3 кВт, 135 км/ч и не нужны права категории А
EL MOTO RR 2026 выделяется среди электромотоциклов сочетанием мощности, спортивного дизайна и возможностью эксплуатации без прав категории А. Это решение может изменить подход к выбору транспорта в городских условиях уже в ближайшие годы.Читать далее
-
07.08.2026, 09:02
Morbidelli C252V: новый круизер 250 см³ с ременным приводом и премиальными деталями
Morbidelli C252V - свежий взгляд на класс круизеров: сочетание дизайна, современных технологий и премиальных материалов в доступном сегменте. В условиях ограниченного выбора на рынке модель может стать реальной альтернативой привычным фаворитам.Читать далее
-
07.08.2026, 08:42
Городской электромотоцикл JUMP: 90 кг веса, 90 км/ч и стальной каркас
JUMP - это городской электромотоцикл с индустриальным дизайном, легкой рамой и мощным электродвигателем. Модель сочетает маневренность, динамику и современные технологии, что делает ее актуальной для российских дорог.Читать далее
-
07.08.2026, 07:59
KAWASAKI Ninja 300 ABS: условия покупки, технические параметры и нюансы доставки
KAWASAKI Ninja 300 ABS - японский спортбайк, который выделяется сочетанием легкости, надежности и доступности. В 2026 году модель остается актуальной для городских дорог и трасс, а условия покупки и доставки делают ее интересной для широкой аудитории.Читать далее
Похожие материалы Voshod
-
07.08.2026, 12:57
Лада Нива Travel с новым мотором 1.8: что изменилось в обслуживании и эксплуатации
С 2025 года Лада Нива Travel оснащается двигателем ВАЗ-11184 объемом 1.8 литра. Это не просто обновление - конструкция мотора и особенности обслуживания заметно отличаются от прежней версии. Разбираемся, как это влияет на эксплуатацию и затраты владельцев.Читать далее
-
07.08.2026, 12:02
Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили
Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.Читать далее
-
07.08.2026, 11:54
Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up
Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.Читать далее
-
07.08.2026, 11:24
ВАЗ-2101: как советский седан изменил рынок и почему он не похож на Fiat 124
ВАЗ-2101, известный как «копейка», стал символом эпохи и до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и автолюбителей. Почему этот автомобиль так сильно отличался от своего итальянского прототипа и как его адаптировали под российские условия - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.08.2026, 11:05
Benelli Si 750: редкий итальянский мотоцикл с шестью цилиндрами в истории СССР
Benelli Si 750 - уникальный мотоцикл с шестицилиндровым мотором, который в СССР был доступен лишь единицам. Его появление на улицах вызывало настоящий ажиотаж и стало символом эпохи, когда техника была предметом зависти и восхищения.Читать далее
-
07.08.2026, 10:48
Фаркопы для современных авто: нюансы выбора, монтажа и эксплуатации
Фаркопы становятся все более востребованными среди владельцев современных автомобилей, но их установка связана с рядом технических и юридических нюансов. Разбираемся, какие типы устройств актуальны, сколько стоит монтаж и на что обратить внимание, чтобы не столкнуться с проблемами на дороге.Читать далее
-
07.08.2026, 09:48
Электромотоцикл EL MOTO RR 2026: 3 кВт, 135 км/ч и не нужны права категории А
EL MOTO RR 2026 выделяется среди электромотоциклов сочетанием мощности, спортивного дизайна и возможностью эксплуатации без прав категории А. Это решение может изменить подход к выбору транспорта в городских условиях уже в ближайшие годы.Читать далее
-
07.08.2026, 09:02
Morbidelli C252V: новый круизер 250 см³ с ременным приводом и премиальными деталями
Morbidelli C252V - свежий взгляд на класс круизеров: сочетание дизайна, современных технологий и премиальных материалов в доступном сегменте. В условиях ограниченного выбора на рынке модель может стать реальной альтернативой привычным фаворитам.Читать далее
-
07.08.2026, 08:42
Городской электромотоцикл JUMP: 90 кг веса, 90 км/ч и стальной каркас
JUMP - это городской электромотоцикл с индустриальным дизайном, легкой рамой и мощным электродвигателем. Модель сочетает маневренность, динамику и современные технологии, что делает ее актуальной для российских дорог.Читать далее
-
07.08.2026, 07:59
KAWASAKI Ninja 300 ABS: условия покупки, технические параметры и нюансы доставки
KAWASAKI Ninja 300 ABS - японский спортбайк, который выделяется сочетанием легкости, надежности и доступности. В 2026 году модель остается актуальной для городских дорог и трасс, а условия покупки и доставки делают ее интересной для широкой аудитории.Читать далее