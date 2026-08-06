Легендарный советский мотоцикл «Восход»: сколько бы он стоил на наши деньги и планируют ли возобновить выпуск

Сколько бы стоил «Восход» сегодня и почему его до сих пор помнят в России

Легендарный мотоцикл «Восход» из СССР до сих пор вызывает споры среди энтузиастов. В материале - особенности конструкции, реальные проблемы эксплуатации и расчет стоимости в рублях. Почему интерес к нему не угасает даже спустя десятилетия - разбираемся вместе с экспертами.

Легендарный мотоцикл «Восход» из СССР до сих пор вызывает споры среди энтузиастов. В материале - особенности конструкции, реальные проблемы эксплуатации и расчет стоимости в рублях. Почему интерес к нему не угасает даже спустя десятилетия - разбираемся вместе с экспертами.

Мотоцикл «Восход» — не просто техника из прошлого, а символ целой эпохи, который до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и любителей ретро. Его история началась в 1965 году на Ковровском заводе имени Дегтярева, когда в разгаре космических открытий модель получила название в честь корабля «Восход-2». Внешне он напоминал чехословацкую Jawa 250, но инженеры создали оригинальный дизайн и усиленную раму, чтобы решить проблемы с прочностью, характерные для предшественника К-175.

Первые версии «Восхода» отличались массивной рамой и весом более 100 кг, что делало мотоцикл тяжелым, но надежным. Одноцилиндровый двигатель выдавал 10 л.с., позже мощность увеличилась до 12, а затем и до 14 л.с. на модификации «Восход-2М». Максимальная скорость достигала 95 км/ч, что по меркам 60-70-х годов прошлого века считалось достойным результатом. Однако разнообразие моторов (175 и 197 куб. см) приводило к затруднениям с подбором запчастей, но простота конструкции позволяла ремонтировать технику даже в условиях обычного гаража.

Сцепление в масляной ванне выдерживало до 25 тысяч километров без замены, если не злоупотреблять агрессивной ездой. Но главной проблемой были тормоза: барабанная система требовала постоянного обслуживания, а при неправильной регулировке могла привести к перегреву и поломке. Тросы управления тоже часто подводили, что вынуждало владельцев держать под рукой запасные детали.

Габариты «Восхода» почти не менялись: длина около 2 метров, ширина 79 см, высота чуть больше метра. Поздние версии весили до 130 кг, грузоподъемность перевозки до 160 кг - плюс для сельской местности. Экономичность двигателя удивляла: расход топлива в смешанном цикле составлял 3,8-4,2 л на 100 км, а в стандартных условиях - до 6 л. Для двухтактного мотора это был выдающийся показатель, особенно на фоне современных скутеров.

Несмотря на капризный характер, «Восход» ценили за простоту ремонта и экономичность поломок. Его внешний вид до сих пор вызывает ностальгию у тех, кто застал советские дороги. Мотоцикл был не идеален, но давал ощущение свободы и самостоятельности, учил разбираться в технике и не бояться сложностей. Именно это и сделало его культовым.

В СССР «Восход» стоил от 350 до 420 рублей, что по нынешним меркам эквивалентно 87 500–126 000 рублей. В начале 90-х были опробованы обновленные модели: ЗиД-175 и мокик «Пилот», но подобного успеха они не добились. Сегодня информации о возрождении «Восхода» нет, однако энтузиасты продолжают поддерживать эти мотоциклы своими силами. Интерес к советской классике не угасает, «Восход» остается объектом внимания коллекционеров и ценителей истории техники.

Ковровский завод имени Дегтярева был одним из крупнейших производителей мотоциклов в СССР. Модель «Восход» выпускалась до 1990-х годов, а всего было собрано несколько миллионов экземпляров. Сегодня оригинальные детали найти сложно, но на вторичном рынке встречаются восстановленные экземпляры. Это подтверждает, что интерес к советской технике не исчезает, память о «Восходе» живет в гаражах и на дорогах России.