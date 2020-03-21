21 марта 2020, 15:22
Сколько бы стоили советские автомобили в современных ценах?
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Фото: Егоров Василий/Фотохроника ТАСС
Личный автомобиль в 1970-е годы для многих советских граждан оставался несбыточной мечтой. В свободной продаже машин не было. Желающих приобрести ставили на очередь. Посмотрим, сколько в пересчете с советских рублей на российские стоили тогда автомобили.
Фото: Фото Юрия Белозерова /Фотохроника ТАСС
Фото: autowp.ru
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Одним из самых доступных автомобилей в СССР был «ушастый» «Запорожец» ЗАЗ-966. В 1970-е он стоил 3 000 рублей, что в переводе на современные деньги соответствует 838 000 рублей. Сейчас, располагая такой суммой, можно приобрести Renault Sandero Stepway или Volkswagen Polo в начальной комплектации.
«Москвич-412» стоил в полтора раза дороже - 4 936 рублей (1975 год) или 1 380 000 рублей (2020 год). В эту сумму сейчас укладывается топовая Hyundai Elantra или Kia Cerato. А можно рассмотреть и Nissan Qashqai с 2,0-литровым мотором (144 л.с.), «механикой» и передним приводом. Чуть больше требовалось 45 лет назад отдать за «Жигули» ВАЗ-2101 – 5 620 рублей. В современных деньгах это будет равно 1 471 000 рублей. Можно приобрести Skoda Octavia или Renault Arkana в одной из топовых комплектаций.
Внедорожник УАЗ-469 в 1975 году стоил 7000 рублей, что эквивалентно нынешним 1 957 000 рублей. Сейчас самый дорогой УАЗ «Патриот» с автоматом и 150-сильным мотором в исполнении Edition I стоит от 1,3 млн рублей. А за 1,98 млн рублей можно взять новую Toyota RAV4 с 2,0-литровым мотором, вариатором и передним приводом. За полный привод придется добавить еще 100 тысяч рублей.
Наконец, мечта любого советского человека, «Волга» ГАЗ-21, стоила в 1970 году 8 500 рублей или 2 376 600 рублей в пересчете на современные деньги. Сейчас столько стоит, например, топовая Camry или дорестайлинговый лифтбек Skoda Superb в начальной комплектации Ambition.
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