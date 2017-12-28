28 декабря 2017, 09:22

Сколько и где отремонтируют дорог в Петербурге в 2018-м?

Утверждена Адресная программа ремонта петербургских дорог на 2018 год. На приведение их в порядок из бюджета города планируется выделить 5 млрд руб. Лоты на проведение дорожно-ремонтных работ будут формироваться по территориальному принципу и включать в себя ремонт дорог в нескольких административных районах, как это и было в текущем сезоне.
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Сколько и где отремонтируют дорог в Петербурге в 2018-м?

Работы в следующем году будут вестись на 95 объектах, в том числе по 3 объектам будут выполняться проектные работы. В Кронштадтском, Курортном и Приморском районах будут отремонтированы улица и площадь Рошаля, Зеленогорское шоссе, участки Мебельной и Парашютной улиц, нечетная сторона наб. Черной речки, пр. Испытателей (от Богатырского пр. до Коломяжского пр.) и Яхтенная улица.

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В Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Петроградском районах в перечень адресов вошли пр. Художников и Энгельса, Суздальский проспект (от пр. Культуры до ул. Руставели), Свердловская и Арсенальная набережные, ш Революции (от Пискаревского пр. до ул. Химиков), Ждановская ул. и Левашовский пр.

Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский, Невский, Московский и Фрунзенский районы. Здесь отремонтируют Английскую наб., участок Садовой улицы (от Гороховой до наб. Фонтанки), Митрофаньевского шоссе, наб. р. Фонтанки, Сенную пл., участки Среднего и Малого проспектов В.О., пр. Космонавтов (от ул. Типанова до Свирской ул.), участок пр. Обуховской обороны, улицы Седова, Бухарестскую и Софийскую улицы, Владимирский пр., Дворцовый проезд, пл. Восстания, Миллионную ул.

В Кировском районе в адресную программу ремонта вошли Автомобильная ул. и пр. Стачек. Также ряд улиц будет отремонтирован в Колпинском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

Отдельный конкурс будет проведен на ремонт Невского проспекта. Работы на главной магистрали города будут разбиты на 2 этапа: от пл. Восстания до пл. Александра Невского и от Адмиралтейского пр. до пл. Восстания. При этом будут предприняты все меры для минимизации времени ограничения движения на объекте. Также в будущем году запланирован ремонт подъездных дорог к стадиону «Санкт-Петербург»: это Северная дорога, Крестовский пр., пр. Динамо, Южная дорога и др.

Конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на выполнение ремонтных работ планируется провести в январе-феврале 2018 года.

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Сколько и где отремонтируют дорог в Петербурге в 2018-м?
Работы в следующем году будут вестись на 95 объектах, в том числе по 3 объектам будут выполняться проектные работы. В Кронштадтском, Курортном и Приморском районах будут отремонтированы улица и площадь Рошаля, Зеленогорское шоссе, участки Мебельной и Парашютной улиц, нечетная сторона наб. Черной речки, пр. Испытателей (от Богатырского пр. до Коломяжского пр.) и Яхтенная улица.{{material_122136}} В Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Петроградском районах в перечень адресов вошли пр. Художников и Энгельса, Суздальский проспект (от пр. Культуры до ул. Руставели), Свердловская и Арсенальная набережные, ш Революции (от Пискаревского пр. до ул. Химиков), Ждановская ул. и Левашовский пр.Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский, Невский, Московский и Фрунзенский районы. Здесь отремонтируют Английскую наб., участок Садовой улицы (от Гороховой до наб. Фонтанки), Митрофаньевского шоссе, наб. р. Фонтанки, Сенную пл., участки Среднего и Малого проспектов В.О., пр. Космонавтов (от ул. Типанова до Свирской ул.), участок пр. Обуховской обороны, улицы Седова, Бухарестскую и Софийскую улицы, Владимирский пр., Дворцовый проезд, пл. Восстания, Миллионную ул. В Кировском районе в адресную программу ремонта вошли Автомобильная ул. и пр. Стачек. Также ряд улиц будет отремонтирован в Колпинском, Петродворцовом и Пушкинском районах.Отдельный конкурс будет проведен на ремонт Невского проспекта. Работы на главной магистрали города будут разбиты на 2 этапа: от пл. Восстания до пл. Александра Невского и от Адмиралтейского пр. до пл. Восстания. При этом будут предприняты все меры для минимизации времени ограничения движения на объекте. Также в будущем году запланирован ремонт подъездных дорог к стадиону «Санкт-Петербург»: это Северная дорога, Крестовский пр., пр. Динамо, Южная дорога и др.Конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на выполнение ремонтных работ планируется провести в январе-феврале 2018 года.
2017-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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