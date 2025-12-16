Какая страна лидирует по числу машин на душу населения – неожиданные результаты

16 декабря 2025, 10:03
Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам
Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам
Свежие данные о количестве легковых авто на тысячу жителей в Европе. Какие страны удивили ростом автопарка? Почему разница между регионами так велика? Узнайте, как менялась ситуация с 1990 по 2024 год.
В Европе продолжается активный рост числа легковых автомобилей на душу населения. Как выяснил 110km.ru, по последним данным, собранным за период с 1990 по 2024 год, ситуация в разных странах заметно отличается. В некоторых государствах автопарк увеличивается стремительно, в других темпы прироста скромнее. Статистика охватывает 43 страны, включая все члены Евросоюза, а также Великобританию, Норвегию, Швейцарию, страны Балкан и Восточной Европы.
В лидерах по количеству легковых машин на тысячу жителей оказались государства Западной Европы. Например, в Люксембурге и Италии этот показатель стабильно превышает 650 автомобилей. В то же время в странах Восточной Европы, таких как Молдова, Албания или Сербия, автопарк на душу населения заметно меньше. Здесь на тысячу жителей приходится менее 400 машин, что связано с экономическими особенностями и уровнем жизни. Меньше всего автомобилей на 1000 человек в Турции – 189.
Интересно, что в некоторых странах, несмотря на высокую плотность населения, количество автомобилей на тысячу человек остается относительно низким. Например, в Нидерландах и Дании этот показатель не дотягивает до среднеевропейского уровня. Причины кроются в развитой системе общественного транспорта и популярности альтернативных видов передвижения, таких как велосипеды.
В последние годы темпы прироста автопарка замедлились в ряде стран. Это связано с ужесточением экологических стандартов, ростом цен на топливо и развитием каршеринга. Однако в государствах с развивающейся экономикой, наоборот, наблюдается ускорение роста числа автомобилей. В Румынии, Болгарии и Польше за последние десять лет количество машин на тысячу жителей увеличилось почти вдвое.
В Финляндии на каждую тысячу жителей приходится 666 автомобилей, Польше - 629, в Германии – 590, Литве – 598. Статистики по Российской Федерации нет, но исходя из данных Росстата об общей численности населения порядка 146 млн человек и объема легкового автопарка в стране на уровне 46,1 млн единиц - на тысячу человек в нашей стране приходится примерно 316 автомобилей.
В целом, статистика наглядно демонстрирует, как меняется автомобильный ландшафт Европы. Различия между странами сохраняются, но общий тренд на увеличение числа легковых автомобилей остается устойчивым. Эксперты отмечают, что в ближайшие годы ситуация может измениться под влиянием новых технологий и ужесточения экологических требований.
Похожие материалы
-
16.12.2025, 09:43
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Li L6 теперь доступен у официальных дилеров в Беларуси. Мы изучили, чем он выделяется среди конкурентов. Простор, технологии и гибридная силовая установка. Узнайте, что скрывает младший кроссовер Li Auto.Читать далее
-
16.12.2025, 09:26
Свечи зажигания Cordiant: старт продаж и смена бренда после ухода Bosch
Свечи зажигания Cordiant выходят на рынок под новым именем. Производство осталось прежним, но есть нюансы. Почему Bosch ушел, а качество сохранилось? Подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 09:19
В России меняют правила для праворульных авто: что ждет владельцев и рынок
В России обсуждают новые стандарты для праворульных автомобилей. Власти готовят корректировки ГОСТа. Владельцы и дилеры ждут перемен. Как изменится процедура регистрации и что будет с ценами – подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 09:13
Автодом Rimor Junior: компактный дом на колесах для путешествий по бездорожью
Rimor Junior 2002 года сочетает компактность и проходимость. Внутри – все для комфорта в дороге. Новая техника, свежая отделка, зимняя резина. Откройте новые маршруты с этим автодомом.Читать далее
-
16.12.2025, 09:05
ЕС может ослабить запрет на ДВС с 2035 года из-за давления автопрома
Европейские власти обсуждают смягчение ограничений на автомобили с ДВС. Решение может изменить баланс сил на рынке. Китайские производители усиливают давление. Эксперты опасаются последствий для европейской индустрии.Читать далее
-
16.12.2025, 08:54
Volkswagen закрывает завод в Дрездене и передает его университету для новых проектов
Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии. Предприятие в Дрездене передадут университету. Причины решения связаны с переменами в мировой автоиндустрии. Что будет с площадкой и как это повлияет на концерн, пока неизвестно.Читать далее
-
16.12.2025, 08:47
Гибридный Deepal S07 выходит на российский рынок: сертификация завершена
В России сертифицировали гибридный кроссовер Deepal S07. Модель сочетает бензиновый двигатель и электромотор. Ожидается, что новинка появится на конвейере. Подробности о комплектации и планах производителя пока держатся в секрете.Читать далее
-
16.12.2025, 08:31
Исследование НАФИ: россияне стали спокойнее на дорогах, но ПДД знают плохо
Свежий опрос показал: россияне стали увереннее оценивать безопасность на дорогах. Однако большинство признает, что знает ПДД не идеально. Нарушения допускают почти все. Почему так происходит и что с этим делать – в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 08:22
Магистраль М-12 открыла скоростной маршрут между Москвой и Екатеринбургом
М-12 связала Москву и Екатеринбург, ускорив поездки и изменив транспортную карту страны. Новая дорога уже влияет на бизнес и туризм. Эксперты отмечают неожиданные эффекты. Что еще принесет трасса регионам?Читать далее
-
16.12.2025, 08:11
В Тверской области продают почти новую ВАЗ-11113 Ока дешевле детали Geely Monjaro
В Тверской области обнаружили уникальный экземпляр ВАЗ-11113 Ока 2001 года. Пробег всего 435 км, состояние практически заводское. Цена ниже стоимости рулевой рейки Geely Monjaro. Почему автомобиль сохранился так хорошо – подробности в материале.Читать далее
Похожие материалы
-
16.12.2025, 09:43
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Li L6 теперь доступен у официальных дилеров в Беларуси. Мы изучили, чем он выделяется среди конкурентов. Простор, технологии и гибридная силовая установка. Узнайте, что скрывает младший кроссовер Li Auto.Читать далее
-
16.12.2025, 09:26
Свечи зажигания Cordiant: старт продаж и смена бренда после ухода Bosch
Свечи зажигания Cordiant выходят на рынок под новым именем. Производство осталось прежним, но есть нюансы. Почему Bosch ушел, а качество сохранилось? Подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 09:19
В России меняют правила для праворульных авто: что ждет владельцев и рынок
В России обсуждают новые стандарты для праворульных автомобилей. Власти готовят корректировки ГОСТа. Владельцы и дилеры ждут перемен. Как изменится процедура регистрации и что будет с ценами – подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 09:13
Автодом Rimor Junior: компактный дом на колесах для путешествий по бездорожью
Rimor Junior 2002 года сочетает компактность и проходимость. Внутри – все для комфорта в дороге. Новая техника, свежая отделка, зимняя резина. Откройте новые маршруты с этим автодомом.Читать далее
-
16.12.2025, 09:05
ЕС может ослабить запрет на ДВС с 2035 года из-за давления автопрома
Европейские власти обсуждают смягчение ограничений на автомобили с ДВС. Решение может изменить баланс сил на рынке. Китайские производители усиливают давление. Эксперты опасаются последствий для европейской индустрии.Читать далее
-
16.12.2025, 08:54
Volkswagen закрывает завод в Дрездене и передает его университету для новых проектов
Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии. Предприятие в Дрездене передадут университету. Причины решения связаны с переменами в мировой автоиндустрии. Что будет с площадкой и как это повлияет на концерн, пока неизвестно.Читать далее
-
16.12.2025, 08:47
Гибридный Deepal S07 выходит на российский рынок: сертификация завершена
В России сертифицировали гибридный кроссовер Deepal S07. Модель сочетает бензиновый двигатель и электромотор. Ожидается, что новинка появится на конвейере. Подробности о комплектации и планах производителя пока держатся в секрете.Читать далее
-
16.12.2025, 08:31
Исследование НАФИ: россияне стали спокойнее на дорогах, но ПДД знают плохо
Свежий опрос показал: россияне стали увереннее оценивать безопасность на дорогах. Однако большинство признает, что знает ПДД не идеально. Нарушения допускают почти все. Почему так происходит и что с этим делать – в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 08:22
Магистраль М-12 открыла скоростной маршрут между Москвой и Екатеринбургом
М-12 связала Москву и Екатеринбург, ускорив поездки и изменив транспортную карту страны. Новая дорога уже влияет на бизнес и туризм. Эксперты отмечают неожиданные эффекты. Что еще принесет трасса регионам?Читать далее
-
16.12.2025, 08:11
В Тверской области продают почти новую ВАЗ-11113 Ока дешевле детали Geely Monjaro
В Тверской области обнаружили уникальный экземпляр ВАЗ-11113 Ока 2001 года. Пробег всего 435 км, состояние практически заводское. Цена ниже стоимости рулевой рейки Geely Monjaro. Почему автомобиль сохранился так хорошо – подробности в материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве