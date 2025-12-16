Какая страна лидирует по числу машин на душу населения – неожиданные результаты

Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам

Свежие данные о количестве легковых авто на тысячу жителей в Европе. Какие страны удивили ростом автопарка? Почему разница между регионами так велика? Узнайте, как менялась ситуация с 1990 по 2024 год.

В Европе продолжается активный рост числа легковых автомобилей на душу населения. Как выяснил 110km.ru, по последним данным, собранным за период с 1990 по 2024 год, ситуация в разных странах заметно отличается. В некоторых государствах автопарк увеличивается стремительно, в других темпы прироста скромнее. Статистика охватывает 43 страны, включая все члены Евросоюза, а также Великобританию, Норвегию, Швейцарию, страны Балкан и Восточной Европы.

В лидерах по количеству легковых машин на тысячу жителей оказались государства Западной Европы. Например, в Люксембурге и Италии этот показатель стабильно превышает 650 автомобилей. В то же время в странах Восточной Европы, таких как Молдова, Албания или Сербия, автопарк на душу населения заметно меньше. Здесь на тысячу жителей приходится менее 400 машин, что связано с экономическими особенностями и уровнем жизни. Меньше всего автомобилей на 1000 человек в Турции – 189.

Интересно, что в некоторых странах, несмотря на высокую плотность населения, количество автомобилей на тысячу человек остается относительно низким. Например, в Нидерландах и Дании этот показатель не дотягивает до среднеевропейского уровня. Причины кроются в развитой системе общественного транспорта и популярности альтернативных видов передвижения, таких как велосипеды.

В последние годы темпы прироста автопарка замедлились в ряде стран. Это связано с ужесточением экологических стандартов, ростом цен на топливо и развитием каршеринга. Однако в государствах с развивающейся экономикой, наоборот, наблюдается ускорение роста числа автомобилей. В Румынии, Болгарии и Польше за последние десять лет количество машин на тысячу жителей увеличилось почти вдвое.

В Финляндии на каждую тысячу жителей приходится 666 автомобилей, Польше - 629, в Германии – 590, Литве – 598. Статистики по Российской Федерации нет, но исходя из данных Росстата об общей численности населения порядка 146 млн человек и объема легкового автопарка в стране на уровне 46,1 млн единиц - на тысячу человек в нашей стране приходится примерно 316 автомобилей.

В целом, статистика наглядно демонстрирует, как меняется автомобильный ландшафт Европы. Различия между странами сохраняются, но общий тренд на увеличение числа легковых автомобилей остается устойчивым. Эксперты отмечают, что в ближайшие годы ситуация может измениться под влиянием новых технологий и ужесточения экологических требований.