Какая страна лидирует по числу машин на душу населения – неожиданные результаты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

16 декабря 2025, 10:03

Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам

Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам

Какая страна лидирует по числу машин на душу населения – неожиданные результаты

Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам

Свежие данные о количестве легковых авто на тысячу жителей в Европе. Какие страны удивили ростом автопарка? Почему разница между регионами так велика? Узнайте, как менялась ситуация с 1990 по 2024 год.

Свежие данные о количестве легковых авто на тысячу жителей в Европе. Какие страны удивили ростом автопарка? Почему разница между регионами так велика? Узнайте, как менялась ситуация с 1990 по 2024 год.

В Европе продолжается активный рост числа легковых автомобилей на душу населения. Как выяснил 110km.ru, по последним данным, собранным за период с 1990 по 2024 год, ситуация в разных странах заметно отличается. В некоторых государствах автопарк увеличивается стремительно, в других темпы прироста скромнее. Статистика охватывает 43 страны, включая все члены Евросоюза, а также Великобританию, Норвегию, Швейцарию, страны Балкан и Восточной Европы.

В лидерах по количеству легковых машин на тысячу жителей оказались государства Западной Европы. Например, в Люксембурге и Италии этот показатель стабильно превышает 650 автомобилей. В то же время в странах Восточной Европы, таких как Молдова, Албания или Сербия, автопарк на душу населения заметно меньше. Здесь на тысячу жителей приходится менее 400 машин, что связано с экономическими особенностями и уровнем жизни. Меньше всего автомобилей на 1000 человек в Турции – 189.

Интересно, что в некоторых странах, несмотря на высокую плотность населения, количество автомобилей на тысячу человек остается относительно низким. Например, в Нидерландах и Дании этот показатель не дотягивает до среднеевропейского уровня. Причины кроются в развитой системе общественного транспорта и популярности альтернативных видов передвижения, таких как велосипеды.

В последние годы темпы прироста автопарка замедлились в ряде стран. Это связано с ужесточением экологических стандартов, ростом цен на топливо и развитием каршеринга. Однако в государствах с развивающейся экономикой, наоборот, наблюдается ускорение роста числа автомобилей. В Румынии, Болгарии и Польше за последние десять лет количество машин на тысячу жителей увеличилось почти вдвое. 

В Финляндии на каждую тысячу жителей приходится 666 автомобилей, Польше - 629, в Германии – 590, Литве – 598. Статистики по Российской Федерации нет, но исходя из данных Росстата об общей численности населения порядка 146 млн человек и объема легкового автопарка в стране на уровне 46,1 млн единиц - на тысячу человек в нашей стране приходится примерно 316 автомобилей.

В целом, статистика наглядно демонстрирует, как меняется автомобильный ландшафт Европы. Различия между странами сохраняются, но общий тренд на увеличение числа легковых автомобилей остается устойчивым. Эксперты отмечают, что в ближайшие годы ситуация может измениться под влиянием новых технологий и ужесточения экологических требований.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Краснодар Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться