«Сколько людей у нас гибнет в ДТП?! И никто не боится ездить на машине»
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Фото: naked-science.ru
«Да, в мире от этой болезни уже умерли тысячи людей, а заражены сотни тысяч, - говорит священнослужитель. - Но надо понимать, что у нас каждый год люди болеют гриппом и умирают от гриппа. Но гриппа же никто не боится?! И простуды никто не боится… А от этого тоже люди умирают».
Согласитесь, не поспоришь. Равно как и с другим доводом отца Антония: «А сколько людей у нас гибнет в ДТП!? Но никто не боится ездить на машине. Все боятся летать на самолётах. Очень боятся. Но при этом риск получить какие-то травмы или погибнуть в ДТП гораздо выше, чем в самолёте. Но мы боимся самолётов, а машин не боимся. Почему? Потому что они постоянно рядом с нами, и мы ими пользуемся практически каждый день. Поэтому и нет страха»…
Батюшка призывает относиться ко всему разумно, оценивать возможные риски, но ни в коем случае не бояться.
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