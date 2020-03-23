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23 марта 2020, 09:53

«Сколько людей у нас гибнет в ДТП?! И никто не боится ездить на машине»

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Фото пользователя 110km.ru
Трудно не согласиться с этой мыслью, которую высказал в своем блоге на YouTube председатель миссионерского отдела Тверской епархии и настоятель церкви в честь Казанской иконы Богородицы в посёлке Власьево города Твери отец Антоний Русакевич.
Сколько людей у нас гибнет в ДТП И никто не боится ездить на машине

Фото: naked-science.ru

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Темой его новой проповеди, согласно информации Pravoslavie.fm, стала пандемия коронавируса. Батюшка призвал не поддаваться панике, поскольку она не приводит ни к чему хорошему.

«Да, в мире от этой болезни уже умерли тысячи людей, а заражены сотни тысяч, - говорит священнослужитель. - Но надо понимать, что у нас каждый год люди болеют гриппом и умирают от гриппа. Но гриппа же никто не боится?! И простуды никто не боится… А от этого тоже люди умирают».

Согласитесь, не поспоришь. Равно как и с другим доводом отца Антония: «А сколько людей у нас гибнет в ДТП!? Но никто не боится ездить на машине. Все боятся летать на самолётах. Очень боятся. Но при этом риск получить какие-то травмы или погибнуть в ДТП гораздо выше, чем в самолёте. Но мы боимся самолётов, а машин не боимся. Почему? Потому что они постоянно рядом с нами, и мы ими пользуемся практически каждый день. Поэтому и нет страха»…

Батюшка призывает относиться ко всему разумно, оценивать возможные риски, но ни в коем случае не бояться.

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«Сколько людей у нас гибнет в ДТП?! И никто не боится ездить на машине»
{{material_129381}} Темой его новой проповеди, согласно информации Pravoslavie.fm, стала пандемия коронавируса. Батюшка призвал не поддаваться панике, поскольку она не приводит ни к чему хорошему. «Да, в мире от этой болезни уже умерли тысячи людей, а заражены сотни тысяч, - говорит священнослужитель. - Но надо понимать, что у нас каждый год люди болеют гриппом и умирают от гриппа. Но гриппа же никто не боится?! И простуды никто не боится… А от этого тоже люди умирают».Согласитесь, не поспоришь. Равно как и с другим доводом отца Антония: «А сколько людей у нас гибнет в ДТП!? Но никто не боится ездить на машине. Все боятся летать на самолётах. Очень боятся. Но при этом риск получить какие-то травмы или погибнуть в ДТП гораздо выше, чем в самолёте. Но мы боимся самолётов, а машин не боимся. Почему? Потому что они постоянно рядом с нами, и мы ими пользуемся практически каждый день. Поэтому и нет страха»…Батюшка призывает относиться ко всему разумно, оценивать возможные риски, но ни в коем случае не бояться.
2020-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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