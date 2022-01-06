Сколько можно проехать, после того как загорелась лампочка о пустом баке
Никто не знает точного ответа
Да, это действительно так – при всех наворотах современных машин, ни одна не сможет вам точно сообщить, сколько еще километров вы сможете проехать, прежде чем она остановится. Кроме того, многое зависит от вашего маршрута – при подъеме в крутую горку выше шанс, что машина заглохнет. Однако есть примерный расчет, что какой бы ни была ваша машина, но около 50 км в запасе у вас есть даже с горящим индикатором.
А все-таки, сколько будет литров?
Считается, что в малолитражках лампочка загорается, когда осталось около 5 л бензина, у большого внедорожника могут остаться все 10 л, ну а в среднем для городских машин эта цифра составляет 7-8 л. Зная эти примерные данные и «аппетит» своей машины, вы вполне можете прикинуть сколько километров у вас в запасе. Главное помните, что минимальный расход топлива происходит при движении на скорости 90 км/ч по трассе. В летнее время стоит отключить дополнительный источник пожирания бензина – кондиционер. Окна тоже лучше закрыть – максимальная аэродинамика поможет дотянуть до заветной заправки.
Надеемся эти советы помогут вам не остаться на трассе с заглохшим двигателем, но главное не забывайте – машину стоит всегда заправлять своевременно и правильно рассчитывать запас топлива и протяженность предстоящей поездки.
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