Почему двигатели Лада не выдерживают больше 220 тысяч км – секреты ресурса и эксплуатации

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 декабря 2025, 05:51

Сколько на самом деле служат моторы Lada и почему ресурс ограничен

Сколько на самом деле служат моторы Lada и почему ресурс ограничен

Почему двигатели Лада не выдерживают больше 220 тысяч км – секреты ресурса и эксплуатации

Сколько на самом деле служат моторы Lada и почему ресурс ограничен

Сколько километров реально проходят современные моторы Lada? Почему завод ограничил ресурс в 220 тысяч? Как влияет обкатка и обслуживание на срок службы двигателя? Ответы инженера АвтоВАЗа удивят даже опытных водителей. Не спешите делать выводы – детали важны.

Сколько километров реально проходят современные моторы Lada? Почему завод ограничил ресурс в 220 тысяч? Как влияет обкатка и обслуживание на срок службы двигателя? Ответы инженера АвтоВАЗа удивят даже опытных водителей. Не спешите делать выводы – детали важны.

Владельцы автомобилей Lada часто спорят о том, сколько на самом деле способен прослужить двигатель их машины. Одни уверены, что моторы «умирают» уже к 150 тысячам, другие приводят примеры машин с пробегом за 300 тысяч. Но как обстоят дела на самом деле, если оперировать не слухами, а заводскими расчетами?

По информации инженера АвтоВАЗа Григория Лычева, при проектировании современных моторов Lada закладывается минимальный конструктивный ресурс в 220 тысяч километров. Это не просто цифра из рекламных буклетов, а реальный ориентир, на который опираются конструкторы при выборе материалов, технологий и режимов работы агрегата. Однако этот показатель – лишь отправная точка, а не гарантия долгой жизни двигателя.

На практике срок службы мотора зависит от множества факторов. Один из ключевых – правильная обкатка. В первые две тысячи километров важно не перегружать двигатель, избегать высоких оборотов и резких ускорений. Если пренебречь этими рекомендациями, детали мотора изнашиваются быстрее, а запас прочности снижается уже на старте эксплуатации.

Еще один важный момент – условия эксплуатации. Российский климат и дорожные реалии часто становятся испытанием для техники. Запуск двигателя на высоких оборотах без предварительного прогрева, особенно зимой, приводит к ускоренному износу трущихся деталей. Масло не успевает прогреться и обеспечить нужную защиту, а зазоры в механизмах еще не выходят на рабочий режим.

Не менее опасно затягивать с техническим обслуживанием. Просроченные замены масла и фильтров, экономия на расходниках и использование некачественного топлива – все это сокращает ресурс двигателя. Даже если мотор не подает признаков поломки, износ накапливается незаметно, и однажды может привести к серьезным проблемам.

Инженеры советуют не экономить на масле и топливе, а выбирать проверенные АЗС и следить за регламентом обслуживания. Только в этом случае можно рассчитывать, что мотор Lada отработает свой заложенный ресурс, а возможно, и превзойдет его.

В итоге, несмотря на то что завод гарантирует 220 тысяч километров, реальный срок службы двигателя зависит от самого владельца. Забота о машине, внимательное отношение к рекомендациям производителя и своевременное обслуживание способны продлить жизнь мотора на многие годы. А вот пренебрежение этими правилами быстро сведет на нет все усилия инженеров.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Тюмень Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться