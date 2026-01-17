Владельцы удивлены: расходы на Lada оказались не такими низкими

17 января 2026, 06:18
Сколько на самом деле стоит годовое обслуживание Lada в 2026 году — факты поражают
Расходы на содержание автомобиля часто недооценивают. Новое исследование раскрывает реальные суммы для популярных марок. Некоторые цифры могут удивить даже опытных водителей. Lada не так дешева, как кажется.
Владельцы автомобилей в России давно привыкли считать Lada символом доступности и простоты. Однако свежие данные показывают: даже у бюджетных машин есть свои подводные камни, когда речь заходит о ежегодных тратах. Средний владелец Lada тратит на содержание своего автомобиля около 82 000 рублей в год. В эту сумму входят не только топливо и страховка, но и регулярное техническое обслуживание, а также транспортный налог.
Для сравнения, самые экономичные в обслуживании автомобили - Fiat и Datsun. Их владельцы укладываются примерно в 76 000 рублей ежегодно. Чуть дороже обходятся Skoda и Daewoo - около 81 000 рублей. Lada, несмотря на репутацию народного авто, не стала абсолютным лидером по дешевизне, но все же остается в числе самых доступных по расходам.
Любопытно, что абсолютный рекордсмен по экономии - Kia Picanto. На ее содержание уходит всего 69 000 рублей в год. За ней следуют Chevrolet Spark, Skoda Fabia и Lada Granta Cross - все они требуют примерно 71 000 рублей ежегодно. Fiat Albea замыкает тройку лидеров с показателем 73 000 рублей.
Но если взглянуть на другой конец списка, становится ясно: роскошь требует жертв. Владельцы Lexus LX и Porsche Cayenne S вынуждены ежегодно выкладывать более 200 000 рублей. А содержание Mercedes-AMG G-Class и вовсе тянет 270 000 рублей в год - сумма, сопоставимая с покупкой подержанной машины.
Отдельного внимания заслуживает Lada Niva Legend. Несмотря на имидж «неубиваемого» внедорожника, за пять лет эксплуатации на ее обслуживание уходит почти полтора миллиона рублей. Основные статьи расходов - топливо и сервис. Так что даже если машина кажется простой и надежной, экономить на ней не всегда получится.
Средний годовой пробег владельцев Lada составляет 13 700 километров. Это говорит о том, что расчеты достаточно объективны и отражают реальную картину для большинства автолюбителей. Впрочем, каждый водитель может столкнуться с индивидуальными расходами - все зависит от стиля езды, региона и состояния автомобиля.
В итоге становится ясно: даже если автомобиль кажется бюджетным, его содержание может преподнести сюрпризы. И Lada - не исключение. Вопрос только в том, готовы ли вы к этим тратам или предпочитаете закрывать на них глаза до последнего.
