Все расходы на Haval Jolion 2025: от страховки до шин — что удивит владельца

1 января 2026, 13:01
Сколько на самом деле стоит владение Haval Jolion в первый год в России
Сколько на самом деле стоит владение Haval Jolion в первый год в России
Планируете купить Haval Jolion? Не спешите радоваться цене. В статье раскрыты все скрытые траты, которые ждут владельца в первый год. Узнайте, сколько реально придется потратить на обслуживание, топливо и сезонные расходы. Некоторые цифры могут удивить даже опытных автолюбителей.
Покупка нового кроссовера Haval Jolion кажется отличной идеей: современный дизайн, богатая комплектация и привлекательная цена. Но за пределами автосалона владельца ждут не только радость от вождения, но и целый список обязательных расходов, которые могут серьезно повлиять на семейный бюджет. Давайте разберем, сколько на самом деле стоит владеть этим автомобилем в первый год.
Первое, с чем сталкивается новый владелец - стартовые вложения. Цена базовой версии Jolion стартует с отметки 1 999 000 рублей. Однако к этой сумме сразу добавляются обязательные платежи: страховка ОСАГО обойдется минимум в 9 000 рублей, а если хочется полной защиты, КАСКО увеличит расходы еще на 70 000–90 000 рублей. В итоге только на оформление и страховки уходит около 100 тысяч рублей сверх стоимости машины.
Следующий пункт - топливо. Производитель обещает экономичный расход, но в реальных условиях городских пробок и с включенным кондиционером аппетит Jolion вырастает до 9–10 литров на 100 км. При среднем пробеге 1 250 км в месяц и цене бензина АИ-95 около 60 рублей за литр, за год на топливо уйдет примерно 80 000 рублей. Это больше, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на официальные цифры.
Техническое обслуживание - еще одна важная статья расходов. Первое ТО потребуется через 15 000 км или год эксплуатации и обойдется в 15 000–18 000 рублей. В эту сумму входит замена масла, фильтров и базовая диагностика. Если повезет, дополнительных затрат не потребуется, но экономить на сервисе не стоит - от этого зависит гарантия на автомобиль.
Сезонные траты тоже не стоит недооценивать. Для российских дорог и климата оптимально иметь два комплекта шин: летние и зимние. Вместе с монтажом это обойдется примерно в 55 000 рублей. Если нет собственного гаража, придется платить за хранение резины - еще 4 000–6 000 рублей в год. Можно сэкономить, купив всесезонные шины, но для суровой зимы это не лучший вариант.
Есть и менее заметные, но регулярные расходы. Например, мойка автомобиля раз в неделю - это еще 26 000 рублей в год. Платная парковка в центре города может добавить к расходам 20 000–30 000 рублей. Даже если ездить аккуратно, стоит заложить около 5 000 рублей на возможные штрафы. Транспортный налог для Jolion с двигателем 150 л.с. составит от 4 500 до 7 500 рублей в зависимости от региона.
Если сложить все основные траты, первый год владения Haval Jolion обойдется примерно в 270 000 рублей. Это около 22 500 рублей в месяц - сумма, которая может показаться значительной, но для кроссовера такого класса вполне типична. У кого-то расходы будут ниже, если есть собственный гараж или реже посещать мойку, но в целом порядок цифр сохраняется.
Важно помнить: покупка автомобиля - это не только разовая трата, но и постоянные обязательства. Грамотное планирование бюджета поможет избежать неприятных сюрпризов и получить максимум удовольствия от нового кроссовера. А если вы уже владеете Haval Jolion, поделитесь своим опытом - реальная эксплуатация часто раскрывает неожиданные детали.
