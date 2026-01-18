Неожиданные расходы: почему бюджетный кроссовер может удивить — стоит ли игра свеч?

18 января 2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.
Chery Tiggo 4 давно закрепился в России как один из наиболее доступных кроссоверов на рынке. Однако за ценой нового автомобиля скрываются расходы, которые могут удивить даже опытных автолюбителей. Аналитики провели детальный расчет: во сколько же реально обойдется эксплуатация этого автомобиля в столице за 5 лет и 75 тысяч километров пробега?
Для анализа была взята базовая комплектация Active, стоимость которой составила 2,33 миллиона рублей. На первый взгляд, вполне приемлемая для городского кроссовера. Но если сложить все обязательные расходы, общая стоимость владения за пять лет достигнет 1,99 миллиона рублей. Это почти столько же, сколько стоит сам автомобиль.
Самая весомая статья расходов – потеря стоимости. За пять лет Chery Tiggo 4 будет стоить около 910 тысяч рублей. Такой уровень амортизации характерен для большинства массовых моделей, но в случае с бюджетными кроссоверами он раздувается особенно сильно.
За год эксплуатации Tiggo 4 обошелся владельцу примерно в 397,7 тысячи рублей. Если пересчитать на каждый километр, то получится 26,52 рубля. В эту сумму входят не только топливо и страховка, но и обязательные налоги, техническое обслуживание, покупка дополнительного комплекта шин, а также расходы на ремонт.
Топливо – отдельная история. Несмотря на заявленный средний расход, в условиях московских пробок он может быть выше. Это означает, что итоговые затраты на бензин могут превысить расчетные значения. Страховые полисы ОСАГО и каско также вносят свой вклад: их стоимость в столице традиционно высока, особенно для новых автомобилей.
Не стоит забывать и о техническом обслуживании. Даже если соблюдать регламент и обслуживаться у официального дилера, итоговая сумма за пять лет может неожиданно удивить.
В результате, покупая Chery Tiggo 4, будущий владелец должен быть готов к тому, что за пять лет эксплуатации он потратит примерно столько же, сколько стоит новый автомобиль. Это реальность современного авторынка, где даже бюджетные модели требуют серьезных вложений.
