Эксперты подсчитали, что содержание Lada Granta Club за пять лет обойдется дороже самой машины — детали расчетов удивляют

30 января 2026, 06:59
Сколько на самом деле стоит владеть Lada Granta: неожиданные цифры расходов за 5 лет
Сколько на самом деле стоит владеть Lada Granta: неожиданные цифры расходов за 5 лет
Новые данные о расходах на эксплуатацию Lada Granta Club за пять лет заставляют задуматься о реальной стоимости владения бюджетным автомобилем. Эксперты раскрыли, какие траты ждут владельцев и почему итоговая сумма может превысить цену самой машины.
Владение автомобилем давно перестало быть просто вопросом покупки - сегодня все чаще автолюбителей обращают внимание на сопутствующие расходы, которые могут серьезно ударить по кошельку. Это особенно актуально для массовых моделей, вроде Lada Granta, многие считают ее эталоном доступности. Однако свежие расчеты маркетингового агентства НАПИ могут изменить привычное представление о бюджетных автомобилях.
По данным экспертов, содержание Lada Granta в комплектации Club за пять лет эксплуатации обойдется владельцу в сумму, превышающую цену самой машины. Общие затраты за этот период составляют 1,1 миллиона рублей. Это означает, что расходы на обслуживание, страховку, топливо и другие обязательные статьи составляют порядка 18,3 тысяч рублей ежемесячно. Если пересчитать каждый километр пробега, получится 14,6 рубля - и это при том, что владелец проезжает 15 тысяч километров в год и живет в Москве.
В расчетах учитывались все основные статьи расходов: обязательное страхование (ОСАГО и КАСКО), сезонная замена шин, регулярное техническое обслуживание и затраты на топливо, исходя из среднего расхода, заявленного производителем. Такой подход позволяет получить максимальную приближенность к реальности картины, с которой сталкивается среднестатистический автовладелец.
Интересно, что даже при относительно невысокой цене общие затраты за пять лет оказываются выше начальной стоимости автомобиля. Отсюда видно, что при выборе даже самого доступного авто важно учитывать не только цену в автосалоне, но и все будущие расходы. Для многих покупателей такие цифры могут стать неожиданностью и поводом пересмотреть свои планы покупок.
Напомним, вышло исследование: чем Lada Iskra отличается от Granta и Vesta — мало кто знает о ключевых изменениях.
Похожие материалы Лада
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
25.01.2026, 07:17
Как выбрать аккумулятор для Lada Granta: нюансы и рекомендации
Выбор аккумулятора для Lada Granta - задача не из простых. Эксперты разобрали, какие параметры действительно важны, на что обращать внимание при покупке и почему не все батареи одинаково полезны для этой модели. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 06:40
LADA Granta Cross: особенности, слабые места и нюансы эксплуатации
Подробный разбор слабых сторон и эксплуатационных нюансов LADA Granta Cross. Какие проблемы чаще всего встречаются у владельцев, что можно исправить своими силами, и почему этот универсал все равно остается одним из самых востребованных на рынке - читайте в нашем материале.Читать далее
-
25.01.2026, 05:45
Lada Granta и Granta Cross: сравнение для города и бездорожья
Lada Granta и Granta Cross - две популярные модели от АвтоВАЗа, которые часто выбирают для города и поездок по плохим дорогам. В чем их ключевые отличия, как выбрать подходящую версию и на что обратить внимание при покупке - рассказываем в материале.Читать далее
-
23.01.2026, 18:56
Четыре альтернативы Lada Granta на вторичном рынке за миллион рублей
Эксперт разобрался, какие машины можно купить вместо популярной Granta. Сравнили плюсы и минусы каждого варианта. Некоторые решения удивят даже опытных водителей. Не спешите с выбором - есть нюансы.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:18
Почему стоимость владения Lada Granta разочаровывает — названы скрытые, но неизбежные расходы
Владение Lada Granta в столице за пять лет может удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма расходов превышает миллион рублей. Какие статьи затрат оказываются самыми весомыми? Подсчеты вызывают вопросы и споры.Читать далее
-
21.01.2026, 18:47
Стоит подумать перед покупкой Lada Granta: что разочаровывает больше всего
Владелец делится реальными впечатлениями от Lada Granta после года и 6000 км. В материале - неожиданные нюансы эксплуатации, дилерские сюрпризы и мысли о продаже. Почему машина теряет в цене так быстро? Читайте подробности.Читать далее
-
16.01.2026, 07:42
Между Грантой и Вестой: на что реально способна новая Lada Iskra?
Lada Iskra заняла место между Granta и Vesta. Модель получила новые моторы и коробки. Дизайн стал современнее, а оснащение богаче. Но есть нюансы, которые удивят даже опытных водителей. Сравниваем обе машины по всем параметрам.Читать далее
-
15.01.2026, 05:00
Владельцы новых Lada Vesta и Granta сталкиваются с серьезными проблемами двигателя
Владельцы Lada Vesta и Granta жалуются на нестабильную работу мотора. Многие отмечают провалы тяги и странные звуки. Причины кроются в качестве комплектующих. Некоторые водители уже ищут альтернативные решения. Ситуация вызывает споры среди автолюбителей.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
25.01.2026, 07:17
Как выбрать аккумулятор для Lada Granta: нюансы и рекомендации
Выбор аккумулятора для Lada Granta - задача не из простых. Эксперты разобрали, какие параметры действительно важны, на что обращать внимание при покупке и почему не все батареи одинаково полезны для этой модели. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 06:40
LADA Granta Cross: особенности, слабые места и нюансы эксплуатации
Подробный разбор слабых сторон и эксплуатационных нюансов LADA Granta Cross. Какие проблемы чаще всего встречаются у владельцев, что можно исправить своими силами, и почему этот универсал все равно остается одним из самых востребованных на рынке - читайте в нашем материале.Читать далее
-
25.01.2026, 05:45
Lada Granta и Granta Cross: сравнение для города и бездорожья
Lada Granta и Granta Cross - две популярные модели от АвтоВАЗа, которые часто выбирают для города и поездок по плохим дорогам. В чем их ключевые отличия, как выбрать подходящую версию и на что обратить внимание при покупке - рассказываем в материале.Читать далее
-
23.01.2026, 18:56
Четыре альтернативы Lada Granta на вторичном рынке за миллион рублей
Эксперт разобрался, какие машины можно купить вместо популярной Granta. Сравнили плюсы и минусы каждого варианта. Некоторые решения удивят даже опытных водителей. Не спешите с выбором - есть нюансы.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:18
Почему стоимость владения Lada Granta разочаровывает — названы скрытые, но неизбежные расходы
Владение Lada Granta в столице за пять лет может удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма расходов превышает миллион рублей. Какие статьи затрат оказываются самыми весомыми? Подсчеты вызывают вопросы и споры.Читать далее
-
21.01.2026, 18:47
Стоит подумать перед покупкой Lada Granta: что разочаровывает больше всего
Владелец делится реальными впечатлениями от Lada Granta после года и 6000 км. В материале - неожиданные нюансы эксплуатации, дилерские сюрпризы и мысли о продаже. Почему машина теряет в цене так быстро? Читайте подробности.Читать далее
-
16.01.2026, 07:42
Между Грантой и Вестой: на что реально способна новая Lada Iskra?
Lada Iskra заняла место между Granta и Vesta. Модель получила новые моторы и коробки. Дизайн стал современнее, а оснащение богаче. Но есть нюансы, которые удивят даже опытных водителей. Сравниваем обе машины по всем параметрам.Читать далее
-
15.01.2026, 05:00
Владельцы новых Lada Vesta и Granta сталкиваются с серьезными проблемами двигателя
Владельцы Lada Vesta и Granta жалуются на нестабильную работу мотора. Многие отмечают провалы тяги и странные звуки. Причины кроются в качестве комплектующих. Некоторые водители уже ищут альтернативные решения. Ситуация вызывает споры среди автолюбителей.Читать далее