Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 06:59

Эксперты подсчитали, что содержание Lada Granta Club за пять лет обойдется дороже самой машины — детали расчетов удивляют

Новые данные о расходах на эксплуатацию Lada Granta Club за пять лет заставляют задуматься о реальной стоимости владения бюджетным автомобилем. Эксперты раскрыли, какие траты ждут владельцев и почему итоговая сумма может превысить цену самой машины.

Владение автомобилем давно перестало быть просто вопросом покупки - сегодня все чаще автолюбителей обращают внимание на сопутствующие расходы, которые могут серьезно ударить по кошельку. Это особенно актуально для массовых моделей, вроде Lada Granta, многие считают ее эталоном доступности. Однако свежие расчеты маркетингового агентства НАПИ могут изменить привычное представление о бюджетных автомобилях.

По данным экспертов, содержание Lada Granta в комплектации Club за пять лет эксплуатации обойдется владельцу в сумму, превышающую цену самой машины. Общие затраты за этот период составляют 1,1 миллиона рублей. Это означает, что расходы на обслуживание, страховку, топливо и другие обязательные статьи составляют порядка 18,3 тысяч рублей ежемесячно. Если пересчитать каждый километр пробега, получится 14,6 рубля - и это при том, что владелец проезжает 15 тысяч километров в год и живет в Москве.

В расчетах учитывались все основные статьи расходов: обязательное страхование (ОСАГО и КАСКО), сезонная замена шин, регулярное техническое обслуживание и затраты на топливо, исходя из среднего расхода, заявленного производителем. Такой подход позволяет получить максимальную приближенность к реальности картины, с которой сталкивается среднестатистический автовладелец.

Интересно, что даже при относительно невысокой цене общие затраты за пять лет оказываются выше начальной стоимости автомобиля. Отсюда видно, что при выборе даже самого доступного авто важно учитывать не только цену в автосалоне, но и все будущие расходы. Для многих покупателей такие цифры могут стать неожиданностью и поводом пересмотреть свои планы покупок.

Напомним, вышло исследование: чем Lada Iskra отличается от Granta и Vesta — мало кто знает о ключевых изменениях.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
