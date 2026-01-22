Неожиданные траты: почему бюджетный седан обходится дороже, чем кажется

Почему стоимость владения Lada Granta разочаровывает — названы скрытые, но неизбежные расходы

Владение Lada Granta в столице за пять лет может удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма расходов превышает миллион рублей. Какие статьи затрат оказываются самыми весомыми? Подсчеты вызывают вопросы и споры.

Владельцы Lada Granta, рассчитывающие на экономию, могут столкнуться с неожиданной реальностью. По свежим данным маркетингового агентства НАПИ, за пять лет эксплуатации этого популярного седана в Москве придется выложить сумму, которая способна удивить даже бывалых автомобилистов. Итоговая стоимость владения, включающая все обязательные расходы, достигает примерно 1,1 миллиона рублей.

В расчетах учитывался средний годовой пробег - 15 тысяч километров. Это стандартная цифра для городских условий, но даже при таком пробеге расходы на содержание автомобиля оказываются весьма ощутимыми. Если разбить итоговую сумму на километры, то каждый из них обходится владельцу в 14,6 рубля. Месячные траты на эксплуатацию составляют около 18,3 тысячи рублей, а за год - почти 220 тысяч.

В структуру затрат входят не только очевидные вещи вроде топлива и страховки. Сюда же попадают расходы на обязательное страхование (ОСАГО), каско, покупку и замену шин, регулярное техническое обслуживание, текущий ремонт и налоги. Даже если не брать в расчет штрафы или внеплановые поломки, итоговая сумма выглядит внушительно.

Особое внимание стоит уделить потере стоимости автомобиля. За пять лет Granta теряет значительную часть своей первоначальной цены, и это - одна из самых весомых статей расходов. Многие владельцы недооценивают этот фактор, а зря: амортизация способна «съесть» до трети вложенных средств.

В итоге, несмотря на репутацию доступного и простого в обслуживании автомобиля, Lada Granta в реальных условиях мегаполиса оказывается не такой уж и дешевой в содержании. Для тех, кто планирует покупку, такие цифры могут стать поводом задуматься о долгосрочных расходах и пересчитать свой бюджет.