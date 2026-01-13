Почему расходы на Largus могут удивить даже опытных водителей

Сколько на самом деле стоит владеть Lada Largus за 5 лет — цифры могут удивить

Владельцы Lada Largus сталкиваются с неожиданными тратами. За пять лет сумма расходов превышает цену самой машины. Аналитики раскрыли, на что уходит больше всего денег. Некоторые цифры вызывают вопросы даже у бывалых автомобилистов. Стоит ли покупать универсал - решать вам.

Покупка автомобиля - только начало истории. Настоящие расходы на эксплуатацию машины часто оказываются выше, чем кажется на первый взгляд. Особенно это касается популярных моделей, таких как Lada Largus. Аналитики провели расчет для 5-местного универсала, эксплуатируемого в Москве, и результаты получились весьма любопытные.

За пять лет и 75 тысяч километров пробега общая стоимость владения Lada Largus достигает 1 716 245 рублей. Это больше, чем цена самого автомобиля, который сейчас оценивается в 1,5 миллиона рублей за версию с 90-сильным мотором в 1,6 литра. Получается, что за время эксплуатации владелец отдает за машину сумму, превышающую ее первоначальную стоимость.

Самая весомая статья расходов – потеря стоимости. За пять лет стоимость Largus составит примерно 650 тысяч рублей: остаточная стоимость после этого срока машины составит 1 008 518 рублей. Это значит, что даже если продать автомобиль, вернуть вложенные деньги не получится – разница ощутима.

Топливо и страховка идут почти вровень. На бензин за пять лет уходит 376 648 рублей, а на каско - 349 500 рублей. Сумма этих затрат и вместе составляют часть расходов. При этом стоимость страховки в столице традиционно высока, и для массовых моделей она не является исключением.

За пять лет на сервис и плановые работы потребуется 193 133 рубля. Это не только замена масла и фильтров, но и более серьезные процедуры, которые неизбежны при активной эксплуатации.

Приобретение Lada Largus в Москве – это не только удобство и практичность, но и серьезные финансовые затраты. Многие автолюбители, выбирая бюджетный универсал, не всегда готовы к таким тратам. Однако для тех, кто ценит простор и надежность, эти расходы могут показаться оправданными.