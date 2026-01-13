Почему расходы на Largus могут удивить даже опытных водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 января 2026, 06:15

Сколько на самом деле стоит владеть Lada Largus за 5 лет — цифры могут удивить

Сколько на самом деле стоит владеть Lada Largus за 5 лет — цифры могут удивить

Почему расходы на Largus могут удивить даже опытных водителей

Сколько на самом деле стоит владеть Lada Largus за 5 лет — цифры могут удивить

Владельцы Lada Largus сталкиваются с неожиданными тратами. За пять лет сумма расходов превышает цену самой машины. Аналитики раскрыли, на что уходит больше всего денег. Некоторые цифры вызывают вопросы даже у бывалых автомобилистов. Стоит ли покупать универсал - решать вам.

Владельцы Lada Largus сталкиваются с неожиданными тратами. За пять лет сумма расходов превышает цену самой машины. Аналитики раскрыли, на что уходит больше всего денег. Некоторые цифры вызывают вопросы даже у бывалых автомобилистов. Стоит ли покупать универсал - решать вам.

Покупка автомобиля - только начало истории. Настоящие расходы на эксплуатацию машины часто оказываются выше, чем кажется на первый взгляд. Особенно это касается популярных моделей, таких как Lada Largus. Аналитики провели расчет для 5-местного универсала, эксплуатируемого в Москве, и результаты получились весьма любопытные.

За пять лет и 75 тысяч километров пробега общая стоимость владения Lada Largus достигает 1 716 245 рублей. Это больше, чем цена самого автомобиля, который сейчас оценивается в 1,5 миллиона рублей за версию с 90-сильным мотором в 1,6 литра. Получается, что за время эксплуатации владелец отдает за машину сумму, превышающую ее первоначальную стоимость.

Самая весомая статья расходов – потеря стоимости. За пять лет стоимость Largus составит примерно 650 тысяч рублей: остаточная стоимость после этого срока машины составит 1 008 518 рублей. Это значит, что даже если продать автомобиль, вернуть вложенные деньги не получится – разница ощутима.

Топливо и страховка идут почти вровень. На бензин за пять лет уходит 376 648 рублей, а на каско - 349 500 рублей. Сумма этих затрат и вместе составляют часть расходов. При этом стоимость страховки в столице традиционно высока, и для массовых моделей она не является исключением.

За пять лет на сервис и плановые работы потребуется 193 133 рубля. Это не только замена масла и фильтров, но и более серьезные процедуры, которые неизбежны при активной эксплуатации.

Приобретение Lada Largus в Москве – это не только удобство и практичность, но и серьезные финансовые затраты. Многие автолюбители, выбирая бюджетный универсал, не всегда готовы к таким тратам. Однако для тех, кто ценит простор и надежность, эти расходы могут показаться оправданными.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Махачкала Ижевск Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться