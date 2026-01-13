Почему расходы на Largus могут удивить даже опытных водителей

13 января 2026, 06:15
Сколько на самом деле стоит владеть Lada Largus за 5 лет — цифры могут удивить
Сколько на самом деле стоит владеть Lada Largus за 5 лет — цифры могут удивить
Владельцы Lada Largus сталкиваются с неожиданными тратами. За пять лет сумма расходов превышает цену самой машины. Аналитики раскрыли, на что уходит больше всего денег. Некоторые цифры вызывают вопросы даже у бывалых автомобилистов. Стоит ли покупать универсал - решать вам.
Покупка автомобиля - только начало истории. Настоящие расходы на эксплуатацию машины часто оказываются выше, чем кажется на первый взгляд. Особенно это касается популярных моделей, таких как Lada Largus. Аналитики провели расчет для 5-местного универсала, эксплуатируемого в Москве, и результаты получились весьма любопытные.
За пять лет и 75 тысяч километров пробега общая стоимость владения Lada Largus достигает 1 716 245 рублей. Это больше, чем цена самого автомобиля, который сейчас оценивается в 1,5 миллиона рублей за версию с 90-сильным мотором в 1,6 литра. Получается, что за время эксплуатации владелец отдает за машину сумму, превышающую ее первоначальную стоимость.
Самая весомая статья расходов – потеря стоимости. За пять лет стоимость Largus составит примерно 650 тысяч рублей: остаточная стоимость после этого срока машины составит 1 008 518 рублей. Это значит, что даже если продать автомобиль, вернуть вложенные деньги не получится – разница ощутима.
Топливо и страховка идут почти вровень. На бензин за пять лет уходит 376 648 рублей, а на каско - 349 500 рублей. Сумма этих затрат и вместе составляют часть расходов. При этом стоимость страховки в столице традиционно высока, и для массовых моделей она не является исключением.
За пять лет на сервис и плановые работы потребуется 193 133 рубля. Это не только замена масла и фильтров, но и более серьезные процедуры, которые неизбежны при активной эксплуатации.
Приобретение Lada Largus в Москве – это не только удобство и практичность, но и серьезные финансовые затраты. Многие автолюбители, выбирая бюджетный универсал, не всегда готовы к таким тратам. Однако для тех, кто ценит простор и надежность, эти расходы могут показаться оправданными.
Похожие материалы Лада
-
01.01.2026, 08:33
Почему Лада Ларгус остается хитом продаж несмотря на устаревший салон — в чем причина
Лада Ларгус не меняется с 2012 года, но стабильно входит в топ продаж. Модель ценят за вместимость, надежность и простоту обслуживания. Однако аскетичный интерьер и эргономика вызывают вопросы. В чем секрет популярности и что мешает стать идеальным выбором?Читать далее
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
07.11.2025, 10:43
Lada Largus снова доступен для покупателей в Петербурге после паузы
В Петербурге отмечено возвращение популярной модели. Причины временной паузы не раскрываются. Дилеры уже начали выдачу машин. Итоги продаж могут удивить.Читать далее
-
01.11.2025, 07:32
Главные минусы и слабые места Lada Largus универсал 2025 года выпуска
Какие проблемы чаще всего встречаются у Lada Largus универсал 2025 года. Почему владельцы жалуются на сборку, шумоизоляцию и тормоза. Какие плюсы все же есть у этой модели. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
24.10.2025, 08:39
АвтоВАЗ остановил продажи партии Lada Largus для проведения технической проверки
Продажи популярного универсала внезапно прекращены. АвтоВАЗ начал срочную техническую ревизию. Проблема найдена в одной из деталей. Ее поставляет сторонняя компания. Владельцам стоит ждать официальных инструкций. Скоро все станет известно.Читать далее
-
30.09.2025, 16:43
В Беларуси представили обновленный Lada Largus на метане после импортозамещения
На выставке в Беларуси показали новый Ларгус. Автомобиль получил газовое оборудование. Он стал более экономичным. Известны подробности о новинке. Цены могут приятно удивить покупателей. Узнайте все детали первыми.Читать далее
-
27.09.2025, 08:40
Картонка перед радиатором зимой: эксперты объяснили пользу старого лайфхака для авто
Многие считают этот способ устаревшим. Но он все еще актуален. Установка заглушки имеет свои плюсы. Она помогает двигателю в холода. Узнайте, когда это действительно необходимо. И как не навредить своему автомобилю.Читать далее
-
22.05.2025, 08:39
АвтоВАЗ в режиме экономии: Lada Sport остановили, а Iskra собирается по два экземпляра в день
В условиях общей нестабильности на российском авторынке и падения спроса AвтoВАЗ приостановил выпуск спорт-версий Lada, таких как Vesta Sportline, Granta Sport и новая Niva Sport. Lada Iskra собирают по паре машин в день, а водителям-перегонщикам предлагают летом поработать в детских лагерях.Читать далее
-
21.05.2025, 14:01
Юбилейный Lada Largus сошел с конвейера в Ижевске
На заводе «Lada Ижевск» выпустили 50-тысячный автомобиль Lada Largus. Юбилейным стал пятиместный универсал синего цвета «Капитан» в базовой комплектации Comfort с двигателем мощностью 106 л.с. Читать далее
-
06.05.2025, 09:25
Автомобили со скидками до полумиллиона: какие модели падают в цене в 2025 году и почему
Хотя в целом цены на новые автомобили в России продолжают расти, особенно после изменения порядка расчета утилизационного сбора с 1 мая 2025 года, некоторые модели, напротив, активно теряют в цене. Особенно это касается моделей, застоявшихся у дилеров на складах.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
01.01.2026, 08:33
Почему Лада Ларгус остается хитом продаж несмотря на устаревший салон — в чем причина
Лада Ларгус не меняется с 2012 года, но стабильно входит в топ продаж. Модель ценят за вместимость, надежность и простоту обслуживания. Однако аскетичный интерьер и эргономика вызывают вопросы. В чем секрет популярности и что мешает стать идеальным выбором?Читать далее
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
07.11.2025, 10:43
Lada Largus снова доступен для покупателей в Петербурге после паузы
В Петербурге отмечено возвращение популярной модели. Причины временной паузы не раскрываются. Дилеры уже начали выдачу машин. Итоги продаж могут удивить.Читать далее
-
01.11.2025, 07:32
Главные минусы и слабые места Lada Largus универсал 2025 года выпуска
Какие проблемы чаще всего встречаются у Lada Largus универсал 2025 года. Почему владельцы жалуются на сборку, шумоизоляцию и тормоза. Какие плюсы все же есть у этой модели. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
24.10.2025, 08:39
АвтоВАЗ остановил продажи партии Lada Largus для проведения технической проверки
Продажи популярного универсала внезапно прекращены. АвтоВАЗ начал срочную техническую ревизию. Проблема найдена в одной из деталей. Ее поставляет сторонняя компания. Владельцам стоит ждать официальных инструкций. Скоро все станет известно.Читать далее
-
30.09.2025, 16:43
В Беларуси представили обновленный Lada Largus на метане после импортозамещения
На выставке в Беларуси показали новый Ларгус. Автомобиль получил газовое оборудование. Он стал более экономичным. Известны подробности о новинке. Цены могут приятно удивить покупателей. Узнайте все детали первыми.Читать далее
-
27.09.2025, 08:40
Картонка перед радиатором зимой: эксперты объяснили пользу старого лайфхака для авто
Многие считают этот способ устаревшим. Но он все еще актуален. Установка заглушки имеет свои плюсы. Она помогает двигателю в холода. Узнайте, когда это действительно необходимо. И как не навредить своему автомобилю.Читать далее
-
22.05.2025, 08:39
АвтоВАЗ в режиме экономии: Lada Sport остановили, а Iskra собирается по два экземпляра в день
В условиях общей нестабильности на российском авторынке и падения спроса AвтoВАЗ приостановил выпуск спорт-версий Lada, таких как Vesta Sportline, Granta Sport и новая Niva Sport. Lada Iskra собирают по паре машин в день, а водителям-перегонщикам предлагают летом поработать в детских лагерях.Читать далее
-
21.05.2025, 14:01
Юбилейный Lada Largus сошел с конвейера в Ижевске
На заводе «Lada Ижевск» выпустили 50-тысячный автомобиль Lada Largus. Юбилейным стал пятиместный универсал синего цвета «Капитан» в базовой комплектации Comfort с двигателем мощностью 106 л.с. Читать далее
-
06.05.2025, 09:25
Автомобили со скидками до полумиллиона: какие модели падают в цене в 2025 году и почему
Хотя в целом цены на новые автомобили в России продолжают расти, особенно после изменения порядка расчета утилизационного сбора с 1 мая 2025 года, некоторые модели, напротив, активно теряют в цене. Особенно это касается моделей, застоявшихся у дилеров на складах.Читать далее