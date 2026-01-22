Atlas, Coolray, Monjaro или Tugella — кто из них удивит расходом?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 11:12

Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях

Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях

Atlas, Coolray, Monjaro или Tugella — кто из них удивит расходом?

Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях

Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.

Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.

Geely за последние годы уверенно закрепилась в рейтинге среди доступных кроссоверов и седанов на российском рынке. Покупателей привлекают не только дизайн и оснащение, но и обещания экономичности. Однако, как показывает практика, паспортные цифры расхода топлива иногда не совпадают с тем, что видит водитель на приборной панели.

В этом материале мы разберемся, сколько на самом деле «кушают» самые популярные модели Geely 2022–2026 годов: Coolray, Atlas и Atlas Pro, Monjaro, Tugella, Okavango и Emgrand. Для анализа использовались данные владельцев, результаты тест-драйвов и реальные замеры в смешанном цикле - без экстремальных ускорений, на стандартном 95-м бензине.

Почему расход отличается от официальных данных

На расход топлива влияет не только тип двигателя или коробки передач. Важно, какой привод у машины - передний или полный, как часто водитель стоит в пробках, использует ли в кондиционер, как загружен салон. Турбомоторы, например, могут быть экономичными на трассе, но в городе с постоянными стартами и остановками расход заметно больше.

В среднем, по отзывам, реальный расход отличается: в городском режиме по паспорту составляет 1–3 литра, а на трассе - 0,5–1,5 литра. Это особенно заметно зимой или при агрессивной езде.

Geely Coolray: городской хит

Coolray с турбомотором 1,5 литра и «роботом» 7DCT в исходных условиях показывает в городе от 8,5 до 10,5 литра на 100 км. В пробках и с кондиционером цифра легко доходит до 11 литров. На трассе при скорости 100–110 км/ч расход падает до 5,8–7,2 литра. В смешанном цикле у большинства владельцев укладывается 8,3–8,7 литра. Для компактного кроссовера с турбиной - это достойный результат.

Atlas и Atlas Pro: универсалы для семьи

Atlas Pro с мотором 1.5T и коробкой 7DCT или 6AT в городе потребляет 9–11 литров, на трассе — 6–7,5 литра. В смешанном режиме – 8–9,5 литра. Более современный Atlas с 2.0T и полным приводом в средних условиях может «съедать» 11–14 литров, а в пробках — и все 15. На трассе расход держится в пределах 8–10 литров, средний показатель — около 10–10,5 литров.

Монхаро и Тугелла: мощь и комфорт

Monjaro с двухлитровым турбомотором и автоматом в городе расходует 10–13 литров, при активной езде — до 14. На трассе — 7–8,5 литра, в смешанном цикле — 9–9,5 литра. Тугелла с тем же мотором и полным приводом в городе показывает 11–13 литров, а в пробках — до 14. На трассе — 7,5–9 литров, в среднем — 10–10,5 литра. Полный привод и тяжелый кузов делают свое дело: экономить топливо на этих моделях сложно.

Окаванго и Эмгранд: для большой семьи и экономных

Окаванго — семиместный кроссовер с двухлитровым турбомотором — в городе расходует 10–12 литров, на трассе — 6,5–8 литров, в смешанном цикле — 9–9,5 литра. Для такого размера и массы это вполне приемлемо. Emgrand с атмосферником 1,5 литра – чемпион по экономичности: в городе – 7–8,5 литра, на трассе – 5–6,5 литра, в смешанном режиме – 6,5–7,8 литра. Многие отмечают, что укладывается в 7,3–7,6 литра.

Сравнение моделей и советы по экономии

Если сравнивать по смешанному циклу, Emgrand и Coolray — самые экономичные (до 9 литров). Монджаро и Окаванго держатся в районе 9–10 литров, что для их габаритов и мощности — отличный результат. Tugella и Atlas 2.0T с полным приводом легко выходят за 10 литров, особенно в стандартных пробках.

Чтобы снизить расход, стоит использовать режим Eco, поддерживать скорость на трассе в пределах 90–110 км/ч, избегать резкие ускорения, следить за давлением в шинах и вовремя менять фильтры. Турбомоторы Geely особенно чувствительны к качеству топлива — на бензине лучше не экономить.

Geely в совокупности обеспечивает достойную экономичность для своего класса. На фоне сравнения с Китаем и Кореей, а также привычными европейцами, эти автомобили не разочаровывают в вопросе расхода топлива. Но чудес не бывает: стиль езды и условия эксплуатации всегда вносит свои коррективы.

Упомянутые модели: Geely Coolray (от 1 134 990 Р), Geely Atlas (от 1 029 990 Р), Geely Atlas Pro (от 2 119 990 Р), Geely Monjaro, Geely Emgrand 7 (от 639 000 Р)
Упомянутые марки: Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили

Похожие материалы Джили

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Сургут Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться