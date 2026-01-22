Atlas, Coolray, Monjaro или Tugella — кто из них удивит расходом?

Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях

Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.

Geely за последние годы уверенно закрепилась в рейтинге среди доступных кроссоверов и седанов на российском рынке. Покупателей привлекают не только дизайн и оснащение, но и обещания экономичности. Однако, как показывает практика, паспортные цифры расхода топлива иногда не совпадают с тем, что видит водитель на приборной панели.

В этом материале мы разберемся, сколько на самом деле «кушают» самые популярные модели Geely 2022–2026 годов: Coolray, Atlas и Atlas Pro, Monjaro, Tugella, Okavango и Emgrand. Для анализа использовались данные владельцев, результаты тест-драйвов и реальные замеры в смешанном цикле - без экстремальных ускорений, на стандартном 95-м бензине.

Почему расход отличается от официальных данных

На расход топлива влияет не только тип двигателя или коробки передач. Важно, какой привод у машины - передний или полный, как часто водитель стоит в пробках, использует ли в кондиционер, как загружен салон. Турбомоторы, например, могут быть экономичными на трассе, но в городе с постоянными стартами и остановками расход заметно больше.

В среднем, по отзывам, реальный расход отличается: в городском режиме по паспорту составляет 1–3 литра, а на трассе - 0,5–1,5 литра. Это особенно заметно зимой или при агрессивной езде.

Geely Coolray: городской хит

Coolray с турбомотором 1,5 литра и «роботом» 7DCT в исходных условиях показывает в городе от 8,5 до 10,5 литра на 100 км. В пробках и с кондиционером цифра легко доходит до 11 литров. На трассе при скорости 100–110 км/ч расход падает до 5,8–7,2 литра. В смешанном цикле у большинства владельцев укладывается 8,3–8,7 литра. Для компактного кроссовера с турбиной - это достойный результат.

Atlas и Atlas Pro: универсалы для семьи

Atlas Pro с мотором 1.5T и коробкой 7DCT или 6AT в городе потребляет 9–11 литров, на трассе — 6–7,5 литра. В смешанном режиме – 8–9,5 литра. Более современный Atlas с 2.0T и полным приводом в средних условиях может «съедать» 11–14 литров, а в пробках — и все 15. На трассе расход держится в пределах 8–10 литров, средний показатель — около 10–10,5 литров.

Монхаро и Тугелла: мощь и комфорт

Monjaro с двухлитровым турбомотором и автоматом в городе расходует 10–13 литров, при активной езде — до 14. На трассе — 7–8,5 литра, в смешанном цикле — 9–9,5 литра. Тугелла с тем же мотором и полным приводом в городе показывает 11–13 литров, а в пробках — до 14. На трассе — 7,5–9 литров, в среднем — 10–10,5 литра. Полный привод и тяжелый кузов делают свое дело: экономить топливо на этих моделях сложно.

Окаванго и Эмгранд: для большой семьи и экономных

Окаванго — семиместный кроссовер с двухлитровым турбомотором — в городе расходует 10–12 литров, на трассе — 6,5–8 литров, в смешанном цикле — 9–9,5 литра. Для такого размера и массы это вполне приемлемо. Emgrand с атмосферником 1,5 литра – чемпион по экономичности: в городе – 7–8,5 литра, на трассе – 5–6,5 литра, в смешанном режиме – 6,5–7,8 литра. Многие отмечают, что укладывается в 7,3–7,6 литра.

Сравнение моделей и советы по экономии

Если сравнивать по смешанному циклу, Emgrand и Coolray — самые экономичные (до 9 литров). Монджаро и Окаванго держатся в районе 9–10 литров, что для их габаритов и мощности — отличный результат. Tugella и Atlas 2.0T с полным приводом легко выходят за 10 литров, особенно в стандартных пробках.

Чтобы снизить расход, стоит использовать режим Eco, поддерживать скорость на трассе в пределах 90–110 км/ч, избегать резкие ускорения, следить за давлением в шинах и вовремя менять фильтры. Турбомоторы Geely особенно чувствительны к качеству топлива — на бензине лучше не экономить.

Geely в совокупности обеспечивает достойную экономичность для своего класса. На фоне сравнения с Китаем и Кореей, а также привычными европейцами, эти автомобили не разочаровывают в вопросе расхода топлива. Но чудес не бывает: стиль езды и условия эксплуатации всегда вносит свои коррективы.