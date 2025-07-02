Сколько надо работать, чтобы купить в России подержанную Lada или Hyundai

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Методология расчета напоминает известный «индекс бигмака»: сравнивается цена автомобиля с уровнем средней зарплаты по региону. Чем ниже индекс, тем доступнее машина. В основу расчетов легли среднерыночные цены на подержанные модели Lada Vesta и Hyundai Solaris с пробегом не более 200 тыс. км, не более чем у трех владельцев, и медианная зарплата, указанная в вакансиях на hh.ru. Одна единица индекса равна одной зарплате в конкретном регионе. В декабре 2024 года для покупки Lada Vesta требовалось 14,7 зарплат, к маю 2025-го этот показатель упал до 14,1. У Solaris снижение оказалось столь же заметным: с 18,2 до 17,2 зарплат.

Основной причиной улучшения позиций Lada Vesta стало снижение ее среднерыночной цены. По состоянию на май 2025 года она составляла 1,06 млн рублей, что на 3,5% меньше, чем в декабре прошлого года. Цена Hyundai Solaris осталась практически неизменной – 1,29 млн рублей. При этом уровень оплаты труда за отчетный период немного вырос до 75 тыс. рублей в месяц.

Наиболее доступной Lada Vesta оказалась для жителей Центрального федерального округа – 12,5 зарплат. Также относительно доступен автомобиль на Северо-Западе (13,2), Дальнем Востоке (13,6) и на Урале (15). Больше всего для покупки придется работать в Приволжском (15,7), Сибирском (15,5), Южном (16,9) и особенно в Северо-Кавказском федеральном округе (17,8). Схожая ситуация наблюдается и с Hyundai Solaris, где разница между лучшими и худшими регионами также остается значительной.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р ) , Hyundai Solaris (от 569 900 Р )

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