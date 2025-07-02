Сколько надо работать, чтобы купить в России подержанную Lada или Hyundai
Основной причиной улучшения позиций Lada Vesta стало снижение ее среднерыночной цены. По состоянию на май 2025 года она составляла 1,06 млн рублей, что на 3,5% меньше, чем в декабре прошлого года. Цена Hyundai Solaris осталась практически неизменной – 1,29 млн рублей. При этом уровень оплаты труда за отчетный период немного вырос до 75 тыс. рублей в месяц.
Наиболее доступной Lada Vesta оказалась для жителей Центрального федерального округа – 12,5 зарплат. Также относительно доступен автомобиль на Северо-Западе (13,2), Дальнем Востоке (13,6) и на Урале (15). Больше всего для покупки придется работать в Приволжском (15,7), Сибирском (15,5), Южном (16,9) и особенно в Северо-Кавказском федеральном округе (17,8). Схожая ситуация наблюдается и с Hyundai Solaris, где разница между лучшими и худшими регионами также остается значительной.
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Как изменились за год цены подержанных бюджетных иномарок
После ухода большинства западных автопроизводителей из России рынок новых автомобилей оказался в глубоком кризисе. Китайские бренды заняли освободившуюся нишу, но их стоимость оказалась недоступной для широкого круга покупателей. Единственная возможность сейчас приобрести надежную и относительно недорогую машину европейского или корейского бренда – вторичный рынок.Читать далее
-
19.06.2025, 09:59
Названы самые популярные подержанные автомобили в России в мае 2025 года
По итогам мая 2025 года россияне приобрели 491 тысячу подержанных легковых автомобилей. Это на 3,7% меньше, чем в апреле, и на 4,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Титул бестселлера по-прежнему удерживает Lada 2107.Читать далее
-
29.05.2025, 08:07
Жительница Оренбурга вернула дилеру дефектную Lada Vesta SW и получила компенсацию
Жительница Оренбурга купила в 2023 году новенький универсал Lada Vesta SW за 1,7 млн рублей и столкнулась с серьезными техническими недостатками. Не работали поворотники, стеклоочистители и обогрев салона, а фары не выключались даже после остановки двигателя.Читать далее
-
26.05.2025, 12:09
Lada установила в Беларуси рекордно низкие цены
В Беларуси стартовала специальная акция, в рамках которой седан Lada Vesta стал значительно доступнее. Минимальная цена модели теперь составляет 43 900 белорусских рублей или около 1 170 000 рублей российских, что почти на 350 000 рублей меньше, чем в России. Напомним, у нас базовая версия Vesta стоит от 1 525 000 рублей. Читать далее
-
26.05.2025, 07:57
Лобовое столкновение Volkswagen и Lada в Ростовской области унесло три жизни
В воскресенье, 25 мая, на 82-м километре автодороги «п. Орловский – с. Киевка – с. Ремонтное» в Орловском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Volkswagen Polo и Lada Vesta, в котором погибли три человека.Читать далее
-
22.05.2025, 17:00
В России опубликован список моделей, которые разрешили использовать в такси
В России официально утвердили, какие автомобили разрешено использовать для работы в такси. Соответствующий закон прошел все необходимые этапы в Госдуме и был одобрен Советом Федерации. В большинстве российских регионов он вступит в силу с 1 марта 2026 года.Читать далее
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