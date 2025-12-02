Почему Toyota Tacoma 2020 года почти не теряет в цене - удивительный результат на вторичке

2 декабря 2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.
Пикап Toyota Tacoma 2020 года по-прежнему остается одним из самых востребованных автомобилей в своем классе. За пять лет эксплуатации он практически не теряет в цене, что делает его настоящей находкой для тех, кто планирует выгодно продать машину спустя некоторое время. С учетом оценки, Tacoma способна сохранить с 64 до 78 процентов своей первоначальной стоимости, что является рекордным показателем среди среднеразмерных пикапов.
