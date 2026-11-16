16 ноября 2026, 07:10
Зимний запуск двигателя: сколько прогревать и как не навредить мотору
Зимний запуск двигателя: сколько прогревать и как не навредить мотору
Зима близко — а значит, пора вспомнить, как правильно греть машину в мороз. Сколько минут греть бензиновый и дизельный двигатель при −10, −20 и −40 °С, почему долгий прогрев на месте вредит мотору и когда уже можно трогаться — разбираем проверенные правила холодного запуска, которые помогут сохранить двигатель и нервы.
С наступлением холодов перед автомобилистами вновь встает вопрос правильного прогрева двигателя. На холодном моторном масле оно густеет и хуже смазывает детали, возрастает трение, а в выпускной системе скапливается конденсат. Поэтому запуск с немедленным началом движения способен ускорить износ узлов. В то же время долго ждать на месте также бессмысленно — ранее практические правила холодного запуска уже были разобраны в материале о зимнем старте.
Для бензинового двигателя время ожидания зависит прежде всего от температуры воздуха. При температуре до −10 °С достаточно не более двух минут, при −10…−20 °С ориентир составляет около пяти минут. В мороз от −20 до −40 °С двигателю дают семь–девять минут. Если мороз достиг −40 °С или стал выше, двигатель прогревают каждую минуту в течение 10 минут, выдерживая между температурными периодами интервал в 15 минут.
Рабочая температура бензинового мотора составляет от 90 до 100 °С, но добиваться ее стояния на месте не требуется: фактически автомобиль быстрее прогревается при небольших оборотах. После начального прогрева можно ехать без резких ускорений.
У дизеля свой порядок: его прогревают на холостом ходу, пока не начнет работать радиатор отопления. Оптимальная рабочая температура такого двигателя — около 90 °C. Но и здесь затягивать ожидание не стоит: длительная работа на холостых способствует образованию нагара на свечах и цилиндрах.
Скорость прогрева зависит от габаритов автомобиля и объема двигателя, а также от качества моторного масла и состояния радиатора отопления. Эти особенности объясняют, почему одинаковый интервал ожидания подходит не для каждой машины.
Перед запуском специалисты рекомендуют включить ближний свет на 30–40 секунд, чтобы помочь аккумулятору. После запуска следует оставить нейтральную передачу и включить обогрев салона через пару минут: резкий перепад температуры может привести к образованию трещин на стеклах.
Когда обороты снизятся до 1000, можно начинать движение. Первые 10–15 минут рекомендуется поддерживать скорость в пределах 50–60 км/ч. Кондиционер осушает воздух и помогает быстрее удалить запотевание стекол, тогда как режим рециркуляции, напротив, увеличивает время прогрева.
Если автомобиль оснащен автономным подогревателем, его подключают к системе охлаждения или обогреву салона — установку поручают специалистам. Циркуляционный насос также помогает быстрее прогреть двигатель и облегчить его эксплуатацию.
Дополнительно по теме: эксперты напоминают, что в сильные морозы стоит заранее позаботиться о состоянии аккумулятора и использовать масло, соответствующее сезону и рекомендациям производителя. Проверка уровня и качества охлаждающей жидкости перед зимой снижает риск переохлаждения мотора, а исправные свечи зажигания облегчают пуск. Автовладельцам с турбированными двигателями после холодного старта желательно избегать высоких оборотов дольше обычного — турбина требует особенно бережного прогрева.
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