28 декабря 2018, 08:33

Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz?

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Малыш Matiz отсутствует в официальной дилерской продаже с осени 2016-го. Решение вывести субкомпакт с российского рынка приняла тогда марка Ravon, которая, как известно, в свое время пришла на смену Uz-Daewoo.
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Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz? Daewoo Matiz

Данный сегмент автомобилей почему-то не прижился на наших просторах, своих игроков вывели почти все присутствующие в России бренды. И это – несмотря на то, что ценник на субкомпакты, сами понимаете, не самый атомный. К примеру, тот же Matiz на момент своего «выхода на пенсию» являлся одним из самых доступных автомобилей в РФ – от 314 000 рублей.

Daewoo Matiz
Выпускается с 1998 г.
Отзывов: 10
Сейчас трудно представить, но были золотые времена (скажем, 2008 год), когда Daewoo Matiz продавался в отечественных дилерских центрах объемом почти 45 тыс. ед. С таким результатом он царствовал среди малышей класса А+, даже несмотря на прекращение поставок версии с «автоматом».

Сегодня те машины еще живы, их запросто можно встретить как в городском потоке, так и на вторичном рынке. По какой цене и в каких комплектациях? Ответить на эти простые вопросы позволяет редакционный мониторинг б/у предложений.

Сразу скажем, что обзор будет касаться версий, произведенных с 2000 года. Хотя самые первые «Матизы», как известно, появились еще в 1998-м. Напомним, что экстерьер самого первого Matiz был прорисован спецами знаменитого ателье ItalDesign. Создателям виделось, что кузов M100  приобретут ребята из компании Fiat, но те его не одобрили, и руководство ItalDesign предложило свой проект корейской Daewoo. В 2000-м автомобиль подвергли рестайлингу - над ним уже поколдовали сами азиаты. Именно таким Matiz и приехал в Россию. 

Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Самый «пожилой» Matiz, который мы отыскали на сайтах продаж, - 2001 года выпуска. Золотистого цвета «паренек» пробежал по грешной земле 125 000 км, и, как отмечает продавец, сохранился в идеальном состоянии: «Нечего описывать, все хорошо! Масло не ест вообще.  Забирайте, дарю»! Понятно, что «дарю» не значит бесплатно. Мужчина просит за 17-летний автомобиль 85 000 рублей. Под капотом 5-дверного хэтчбека - 0,8-литровый бензиновый моторчик мощностью 52 силы. Коробка – механическая. «Владельцев три и более» - пардон, цитата из объявления.

Daewoo Matiz M30 0.8 MT
0.8 л, 52 л.с
механика 5
0-100 - 17 с, 144 км/ч
3497 x 1495 x 1485 мм
передний
АИ-92, 6.8 л на 100 км
Все характеристики
Машин вышеназванного года выпуска – единицы. Чуть больше, пожалуй, «Матизов» 2003 г.в. Один из обнаруженных нами экземпляров – с тем же мотором и МКПП – выставлен на продажу по цене 60 000 км, при этом его пробег составляет 200 000 км. Второй автомобиль ищет своего нового хозяина, если тот не пожалеет 65 000 рублей. Но данный Matiz накрутил по дорогам «всего» 156 000 км. Продавец сделал пометку: «В хорошем состоянии. Кузов на 4. Подвеска поменяна. Сделаны антикор и ТО. Сел - и поехал».

«Матизы» 2007 года выпуска, естественно, подороже. Так, например, образец голубого цвета с пробегом 78 000 км найдет своего третьего за всю жизнь владельца, который легко расстанется с суммой  85 000 рублей. Красный хэтч, пожалуй, самое дорогое предложение в списке 11-летних машин – 150 000 рублей. Возможно, потому, что у него «детский» пробег (всего 54 000 км), а возможно, по другой причине – наличие автоматической коробки передач. 

Последняя цена на бэушный Matiz действительно приличная. Если мы посмотрим на более молодые версии 2010 года выпуска, найдем массу примеров «до 150 тысяч». Вот, например, малыш за 129 000 рублей, на «механике». Его пробег – 67 000 км. Нынешняя хозяйка комментирует явно с болью в сердце: «Продаю свою любимую крошку – переросла, нужна машинка побольше! Все ТО делала вовремя, поэтому техсостояние супер! Летний комплект колёс в подарок».

86 000 рублей актуальный владелец просит за машину с пробегом 115 000 км. 110 000 рублей – во столько оценил свой «аппарат» мужчина, который озвучивает километраж в 93 000 км. Другой «Матиз», похоже, вовсе редко выезжал из гаража, ибо 33 000 км за 8 лет жизни – более чем скромно. Зато цену хозяин запросил немалую – 100 000 рублей. Притом что, по признанию мужчины, «не полностью прогнил левый порог». Зато у автомобиля новые аккумулятор,  глушитель и шипованная резина. Комплектация базовая.

Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz
Довольно много предложений по «Матизам» 2013 года выпуска. «Механический» вариант желтого цвета за 195 000 рублей – явно дорогое предложение, даже если на его одометре всего 37 000 км пробега. Продавец уверяет, что автомобиль в отличном техническом состоянии. В списке опций числятся гидроусилитель руля, передние стеклоподъемники, повторитель «поворотников» в зеркалах, зимние шипованные колеса Kumho. В качестве бонуса предлагаются летние шины Nokian на штампованных дисках, купленные в мае 2017-го.

Если говорить о «пятилетках» подешевле, то это преимущественно все те же 52-сильные машины «на механике», откатавшие от 44 000 до 110 000 км, за которые просят 120 000 - 170 000 рублей. Есть, конечно, исключения из правил.

3-летних «Матизов» в списке из почти что 300 б/у предложений обнаружить не удалось, возможно, такие относительно свежие экземпляры еще радуют своих владельцев на дорогах страны. Зато в достаточном количестве версий 2014 года выпуска. Самый доступный 4-летний автомобиль, как мы поняли, имеет цену 170 000 рублей. Это «механический» вариант с пробегом 64 000 км.

Подавляющее большинство его аналогов – это машины в ценовой вилке 185 000 – 250 000 рублей.
И уж самый дорогой Matiz, не поверите, проехал всего 5 км, поэтому за него просят 299 000 рублей. И поэтому он выставлен на продажу в одном из автосалонов Санкт-Петербурга…  

Павел Кузин
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Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz?
Данный сегмент автомобилей почему-то не прижился на наших просторах, своих игроков вывели почти все присутствующие в России бренды. И это – несмотря на то, что ценник на субкомпакты, сами понимаете, не самый атомный. К примеру, тот же Matiz на момент своего «выхода на пенсию» являлся одним из самых доступных автомобилей в РФ – от 314 000 рублей.{{model_287}} Сейчас трудно представить, но были золотые времена (скажем, 2008 год), когда Daewoo Matiz продавался в отечественных дилерских центрах объемом почти 45 тыс. ед. С таким результатом он царствовал среди малышей класса А+, даже несмотря на прекращение поставок версии с «автоматом». Сегодня те машины еще живы, их запросто можно встретить как в городском потоке, так и на вторичном рынке. По какой цене и в каких комплектациях? Ответить на эти простые вопросы позволяет редакционный мониторинг б/у предложений. Сразу скажем, что обзор будет касаться версий, произведенных с 2000 года. Хотя самые первые «Матизы», как известно, появились еще в 1998-м. Напомним, что экстерьер самого первого Matiz был прорисован спецами знаменитого ателье ItalDesign. Создателям виделось, что кузов M100  приобретут ребята из компании Fiat, но те его не одобрили, и руководство ItalDesign предложило свой проект корейской Daewoo. В 2000-м автомобиль подвергли рестайлингу - над ним уже поколдовали сами азиаты. Именно таким Matiz и приехал в Россию.  {{gallery_1363}}Самый «пожилой» Matiz, который мы отыскали на сайтах продаж, - 2001 года выпуска. Золотистого цвета «паренек» пробежал по грешной земле 125 000 км, и, как отмечает продавец, сохранился в идеальном состоянии: «Нечего описывать, все хорошо! Масло не ест вообще.  Забирайте, дарю»! Понятно, что «дарю» не значит бесплатно. Мужчина просит за 17-летний автомобиль 85 000 рублей. Под капотом 5-дверного хэтчбека - 0,8-литровый бензиновый моторчик мощностью 52 силы. Коробка – механическая. «Владельцев три и более» - пардон, цитата из объявления. {{params_38998}} Машин вышеназванного года выпуска – единицы. Чуть больше, пожалуй, «Матизов» 2003 г.в. Один из обнаруженных нами экземпляров – с тем же мотором и МКПП – выставлен на продажу по цене 60 000 км, при этом его пробег составляет 200 000 км. Второй автомобиль ищет своего нового хозяина, если тот не пожалеет 65 000 рублей. Но данный Matiz накрутил по дорогам «всего» 156 000 км. Продавец сделал пометку: «В хорошем состоянии. Кузов на 4. Подвеска поменяна. Сделаны антикор и ТО. Сел - и поехал».«Матизы» 2007 года выпуска, естественно, подороже. Так, например, образец голубого цвета с пробегом 78 000 км найдет своего третьего за всю жизнь владельца, который легко расстанется с суммой  85 000 рублей. Красный хэтч, пожалуй, самое дорогое предложение в списке 11-летних машин – 150 000 рублей. Возможно, потому, что у него «детский» пробег (всего 54 000 км), а возможно, по другой причине – наличие автоматической коробки передач.  Последняя цена на бэушный Matiz действительно приличная. Если мы посмотрим на более молодые версии 2010 года выпуска, найдем массу примеров «до 150 тысяч». Вот, например, малыш за 129 000 рублей, на «механике». Его пробег – 67 000 км. Нынешняя хозяйка комментирует явно с болью в сердце: «Продаю свою любимую крошку – переросла, нужна машинка побольше! Все ТО делала вовремя, поэтому техсостояние супер! Летний комплект колёс в подарок».86 000 рублей актуальный владелец просит за машину с пробегом 115 000 км. 110 000 рублей – во столько оценил свой «аппарат» мужчина, который озвучивает километраж в 93 000 км. Другой «Матиз», похоже, вовсе редко выезжал из гаража, ибо 33 000 км за 8 лет жизни – более чем скромно. Зато цену хозяин запросил немалую – 100 000 рублей. Притом что, по признанию мужчины, «не полностью прогнил левый порог». Зато у автомобиля новые аккумулятор,  глушитель и шипованная резина. Комплектация базовая.{{gallery_1364}} Довольно много предложений по «Матизам» 2013 года выпуска. «Механический» вариант желтого цвета за 195 000 рублей – явно дорогое предложение, даже если на его одометре всего 37 000 км пробега. Продавец уверяет, что автомобиль в отличном техническом состоянии. В списке опций числятся гидроусилитель руля, передние стеклоподъемники, повторитель «поворотников» в зеркалах, зимние шипованные колеса Kumho. В качестве бонуса предлагаются летние шины Nokian на штампованных дисках, купленные в мае 2017-го.Если говорить о «пятилетках» подешевле, то это преимущественно все те же 52-сильные машины «на механике», откатавшие от 44 000 до 110 000 км, за которые просят 120 000 - 170 000 рублей. Есть, конечно, исключения из правил. 3-летних «Матизов» в списке из почти что 300 б/у предложений обнаружить не удалось, возможно, такие относительно свежие экземпляры еще радуют своих владельцев на дорогах страны. Зато в достаточном количестве версий 2014 года выпуска. Самый доступный 4-летний автомобиль, как мы поняли, имеет цену 170 000 рублей. Это «механический» вариант с пробегом 64 000 км. Подавляющее большинство его аналогов – это машины в ценовой вилке 185 000 – 250 000 рублей. И уж самый дорогой Matiz, не поверите, проехал всего 5 км, поэтому за него просят 299 000 рублей. И поэтому он выставлен на продажу в одном из автосалонов Санкт-Петербурга…  
2018-12-28
Автор: Павел Кузин
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