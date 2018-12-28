Сколько просят за подержанные Daewoo Matiz?
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Данный сегмент автомобилей почему-то не прижился на наших просторах, своих игроков вывели почти все присутствующие в России бренды. И это – несмотря на то, что ценник на субкомпакты, сами понимаете, не самый атомный. К примеру, тот же Matiz на момент своего «выхода на пенсию» являлся одним из самых доступных автомобилей в РФ – от 314 000 рублей.
Сегодня те машины еще живы, их запросто можно встретить как в городском потоке, так и на вторичном рынке. По какой цене и в каких комплектациях? Ответить на эти простые вопросы позволяет редакционный мониторинг б/у предложений.
Сразу скажем, что обзор будет касаться версий, произведенных с 2000 года. Хотя самые первые «Матизы», как известно, появились еще в 1998-м. Напомним, что экстерьер самого первого Matiz был прорисован спецами знаменитого ателье ItalDesign. Создателям виделось, что кузов M100 приобретут ребята из компании Fiat, но те его не одобрили, и руководство ItalDesign предложило свой проект корейской Daewoo. В 2000-м автомобиль подвергли рестайлингу - над ним уже поколдовали сами азиаты. Именно таким Matiz и приехал в Россию.
|Daewoo Matiz M30 0.8 MT
|0.8 л, 52 л.с
|механика 5
|0-100 - 17 с, 144 км/ч
|3497 x 1495 x 1485 мм
|передний
|АИ-92, 6.8 л на 100 км
|Все характеристики
«Матизы» 2007 года выпуска, естественно, подороже. Так, например, образец голубого цвета с пробегом 78 000 км найдет своего третьего за всю жизнь владельца, который легко расстанется с суммой 85 000 рублей. Красный хэтч, пожалуй, самое дорогое предложение в списке 11-летних машин – 150 000 рублей. Возможно, потому, что у него «детский» пробег (всего 54 000 км), а возможно, по другой причине – наличие автоматической коробки передач.
Последняя цена на бэушный Matiz действительно приличная. Если мы посмотрим на более молодые версии 2010 года выпуска, найдем массу примеров «до 150 тысяч». Вот, например, малыш за 129 000 рублей, на «механике». Его пробег – 67 000 км. Нынешняя хозяйка комментирует явно с болью в сердце: «Продаю свою любимую крошку – переросла, нужна машинка побольше! Все ТО делала вовремя, поэтому техсостояние супер! Летний комплект колёс в подарок».
86 000 рублей актуальный владелец просит за машину с пробегом 115 000 км. 110 000 рублей – во столько оценил свой «аппарат» мужчина, который озвучивает километраж в 93 000 км. Другой «Матиз», похоже, вовсе редко выезжал из гаража, ибо 33 000 км за 8 лет жизни – более чем скромно. Зато цену хозяин запросил немалую – 100 000 рублей. Притом что, по признанию мужчины, «не полностью прогнил левый порог». Зато у автомобиля новые аккумулятор, глушитель и шипованная резина. Комплектация базовая.
Если говорить о «пятилетках» подешевле, то это преимущественно все те же 52-сильные машины «на механике», откатавшие от 44 000 до 110 000 км, за которые просят 120 000 - 170 000 рублей. Есть, конечно, исключения из правил.
3-летних «Матизов» в списке из почти что 300 б/у предложений обнаружить не удалось, возможно, такие относительно свежие экземпляры еще радуют своих владельцев на дорогах страны. Зато в достаточном количестве версий 2014 года выпуска. Самый доступный 4-летний автомобиль, как мы поняли, имеет цену 170 000 рублей. Это «механический» вариант с пробегом 64 000 км.
Подавляющее большинство его аналогов – это машины в ценовой вилке 185 000 – 250 000 рублей.
И уж самый дорогой Matiz, не поверите, проехал всего 5 км, поэтому за него просят 299 000 рублей. И поэтому он выставлен на продажу в одном из автосалонов Санкт-Петербурга…
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