Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
16 сентября 2019, 00:04

Сколько просят за подержанные Honda CR-V третьего поколения

  • 1103
  • 0
Фото: Honda
Было время, когда Honda CR-V продавался намного активнее своих одноклассников в лице Toyota RAV4 и Nissan X-Trail. Сегодня кажется невероятным, но в кризисный 2008 год россияне сделали заказы на 30 736 ед. тогда еще третьего поколения SUV.
Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения

Фото: Honda

Было так много завезено к нам CR-V, что актуальный рынок подержанных машин пестрит предложениями. Мы их промониторили и спешим поделиться, на что стоит рассчитывать, поставив перед собой задачу стать владельцем б/у «паркетника». 

Honda CR-V
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 959 900 до 2 539 900 Р
Премьера Honda CR-V третьего поколения состоялась осенью 2006 года в рамках Парижского автошоу, а уже в начале 2007-го он поступил в продажу. В 2009-м кроссовер подвергли плановой ревизии, представив «плод» своих трудов в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте. Обновление коснулось передней и задней части, немного преобразился салон, моторам добавили «лошадей», а комплектации стали богаче. Этого набора с лихвой хватило вплоть до 2012 года, когда миру был явлен CR-V четвертой генерации.

Дорестайлинговые версии

Машины дорестайлингового периода представлены в ценовой вилке 540 000 – 950 000 рублей. Разброс, как видно, большой. При этом львиная доля предложений приходится на 2008 год выпуска. Самый дешевый образец – за 539 000 рублей в комплектации Elegance – пробежал по нашей грешной земле более 411 000 км. В свое время был приобретен у официального дилера (тогда с этим проблем не было), за 11 лет жизни поменял двух владельцев, последний из которых (продавец) дает руку на отсечение, что проблем с автомобилем у нового покупателя не будет.

Под капотом 2-литровый 150-сильный бензиновый движок, на «подпевке» АКПП и целый набор оборудования, многое из которого сделает честь любой современной иномарке: круиз-контроль, рулевая колонка, регулируема в 2 плоскостях, двухзонный климат, задний парктроник и пр.

Версии с данным мотором составляют основу предложений б/у CR-V 2006-2009 г.г. Преимущественно речь идет о машинах с «автоматом». Однако, есть и исключения. Как пример – полноприводный вариант 2008 г.в. на «механике» с пробегом 123 000 км по цене 800 000 рублей. У кроссовера был один владелец, который попал на этом авто в ДТП. Небольшой для своих лет пробег продавец объясняет кратко: «Машина выходного дня». Из оборудования отмечаются: 17-е легкосплавные диски, тонированные стекла, кондей, электростеклоподъемники «по кругу», бортовой компьютер, розетка 12В и т.п.

Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения

Фото: Honda

Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения

Фото: Honda

Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения

Фото: Honda

Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения

Фото: Honda

Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения

Фото: Honda

Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения

Фото: Honda

Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения
Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения
Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения
Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения
Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения
Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения
2,4-литровые 166-сильные модификации на продаже только с полным приводом. Ценник преимущественно от 700 000 рублей и выше. Все они, как правило, хорошо укомплектованные, с пробегом от 90 000 до 260 000 км. Основное количество машин имели двоих хозяев и не попадали в ДТП, однако есть и битые варианты, о чем продавцы сообщают.

Рестайлинговые машины

Рестайлинговые предложения – это, как правило, CR-V стоимостью от 850 000 до 1 200 000 рублей, с пробегом от 65 000 до 150 000 км. Самый доступный из обильного списка проштудированных нами вариантов – 2-литровый 150-сильный кроссовер 2010 г.в. с пробегом 187 000 км. За него просят 829 000 рублей. Общая оценка по 23 отзывам – 4,5. Опций не ахти как много: подогрев передних кресел, электрозеркала, задний парктроник, тканевый салон, АКПП, системы активной и пассивной безопасности.  

Honda CR-V Elegance 2.0 AT 4×4
2 л, 150 л.с
автомат 5
0-100 - 12.2 с, 177 км/ч
4530 x 1820 x 1675 мм
полный
АИ-95, 8.2 л на 100 км
Все характеристики
Редкий гость – механический полноприводный 150-сильный CR-V, выпущенный 9 лет назад, имеет пробег 180 000 км и ценник 850 000 рублей. Владелец по ПТС и по факту один. 2 комплекта ключей, оригинал ПТС. Из описания продавца: «Вложений не требует. Трансмиссия, подвеска, двигатель, электрика, тормоза, кондиционер, круиз, ISOFIX, полка багажника, оригинальные домкрат, докатка, автозатемнение зеркала заднего вида, датчик дождя, задний парктроник – все в исправном состоянии. ТС своевременно обслуживается в профильном сервисе. Новые сцепление, тормозные диски по кругу, колодки, кости подвески и аккумулятор. Задняя и передняя подвеска не убитая, колеса НЕ домиком. Резину не ест, масло от замены до замены не ест». Одно лишь настораживает  -  кузов имеет недостатки от эксплуатации в городе.

Самый дорогой экземпляр – 7-летний 2-литровый кроссовер 4x4 в комплектации Elegance стоимостью 1 220 000 рублей. Продавец информирует о богатой оснащенности автомобиля: защита кратера, аэрбеги, климат, круиз, штатная аудиосистема Hi-Fi, USB, полный электропакет, биксенон, противотуманные фары и пр. «Комплект зимних шин в подарок. Своевременное обслуживание. Куплен не в кредит. Непрокуренный салон. Не участвовал в ДТП. Сервисная книжка. Автомобиль гаражного хранения. Зимой не эксплуатировался. 90% всех поездок от дома до дачи и обратно». Отсюда, видимо, детский пробег – всего 41 000 км.

На что обратить внимание

Независимо от модификации, Honda CR-V третьего поколения оснащен технологией полного привода Real Time 4WD. В стандартных режимах движения весь запас момента поставляется на колеса передней оси, однако в случае проскальзывания посредством многодисковой муфты с гидравлическим управлением активируются задние колеса (на них распределяется до 50% тяги).

Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения

Фото: Honda

Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения

Фото: Honda

Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения

Фото: Honda

Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения

Фото: Honda

Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения

Фото: Honda

Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения

Фото: Honda

Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения
Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения
Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения
Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения
Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения
Сколько просят за подержанные Honda CR V третьего поколения

Ранее мы писали
Не пойму, почему я до недавних пор избегал серфинга? Ведь моря и соленой романтики во мне куда больше, чем ...
Читать далее
Продаваемые на тот момент в РФ «атмосферники» питались распределенным впрыском. По нынешним меркам – вчерашний день, зато «ходимость» моторов отменная (350 000 км и выше). С места до 100 км/ч «паркетник» ускоряется за 10,2-12,2 секунды, «максималка» - 177-190 км/ч, а расход бензина в комбинированном режиме варьируется от 8,2 до 9,5 литра.

В основе SUV- переднеприводная платформа с независимой схемой ходовой части «по кругу» – стойки McPherson на передней оси и многорычажная схема сзади (в обоих случаях присутствует стабилизатор поперечной устойчивости). Реечная система рулевого добавлена гидравлическим усилителем. Каждое из четырех колес оснащено дисковыми тормозами, спереди – вентилируемые.

Из недостатков можно отметить жесткий пластик в отделке интерьера, не самая аховая в сегменте звукоизоляция, несолидный для SUV клиренс и скромная проходимость вне асфальтовых джунглей.

Замена свечей зажигания - через 120 000 км, ремень генератора обновляется через 90 000 км. Это по рекомендации производителя. В наших условиях желательно не затягивать. В приводе ГРМ — цепь, служит долго. Сцепление (если говорим о версии с МКПП) сдает позиции к 150 000 км. Замена узла требует снятия подрамника.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Антон
Японские автомобили, с которыми владельцы не спешат расставаться
Х Трейл гниет как консервная банка
Александр
Лучшие кроссоверы с пробегом стоимостью около 1 млн рублей
Какие задиры на Киа/ Хенде??? Там толкатели изнашиваются, вот и стучит. Гидрокомпенсаторов там нет. А что движок от Мицы? Первый раз слышу. Корейцы сами все разрабатывают.
Роман
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Хонда
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Сколько просят за подержанные Honda CR-V третьего поколения
Лучшие спорткары мира 2019
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Honda CR-V
Объявления о продаже Honda CR-V
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 28 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс С
Lancia Delta и еще 68 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Сколько просят за подержанные Honda CR-V третьего поколения
Было так много завезено к нам CR-V, что актуальный рынок подержанных машин пестрит предложениями. Мы их промониторили и спешим поделиться, на что стоит рассчитывать, поставив перед собой задачу стать владельцем б/у «паркетника».  {{model_v2_no_show_496}} Премьера Honda CR-V третьего поколения состоялась осенью 2006 года в рамках Парижского автошоу, а уже в начале 2007-го он поступил в продажу. В 2009-м кроссовер подвергли плановой ревизии, представив «плод» своих трудов в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте. Обновление коснулось передней и задней части, немного преобразился салон, моторам добавили «лошадей», а комплектации стали богаче. Этого набора с лихвой хватило вплоть до 2012 года, когда миру был явлен CR-V четвертой генерации.Дорестайлинговые версииМашины дорестайлингового периода представлены в ценовой вилке 540 000 – 950 000 рублей. Разброс, как видно, большой. При этом львиная доля предложений приходится на 2008 год выпуска. Самый дешевый образец – за 539 000 рублей в комплектации Elegance – пробежал по нашей грешной земле более 411 000 км. В свое время был приобретен у официального дилера (тогда с этим проблем не было), за 11 лет жизни поменял двух владельцев, последний из которых (продавец) дает руку на отсечение, что проблем с автомобилем у нового покупателя не будет.Под капотом 2-литровый 150-сильный бензиновый движок, на «подпевке» АКПП и целый набор оборудования, многое из которого сделает честь любой современной иномарке: круиз-контроль, рулевая колонка, регулируема в 2 плоскостях, двухзонный климат, задний парктроник и пр.Версии с данным мотором составляют основу предложений б/у CR-V 2006-2009 г.г. Преимущественно речь идет о машинах с «автоматом». Однако, есть и исключения. Как пример – полноприводный вариант 2008 г.в. на «механике» с пробегом 123 000 км по цене 800 000 рублей. У кроссовера был один владелец, который попал на этом авто в ДТП. Небольшой для своих лет пробег продавец объясняет кратко: «Машина выходного дня». Из оборудования отмечаются: 17-е легкосплавные диски, тонированные стекла, кондей, электростеклоподъемники «по кругу», бортовой компьютер, розетка 12В и т.п. {{gallery_1688}} 2,4-литровые 166-сильные модификации на продаже только с полным приводом. Ценник преимущественно от 700 000 рублей и выше. Все они, как правило, хорошо укомплектованные, с пробегом от 90 000 до 260 000 км. Основное количество машин имели двоих хозяев и не попадали в ДТП, однако есть и битые варианты, о чем продавцы сообщают.Рестайлинговые машиныРестайлинговые предложения – это, как правило, CR-V стоимостью от 850 000 до 1 200 000 рублей, с пробегом от 65 000 до 150 000 км. Самый доступный из обильного списка проштудированных нами вариантов – 2-литровый 150-сильный кроссовер 2010 г.в. с пробегом 187 000 км. За него просят 829 000 рублей. Общая оценка по 23 отзывам – 4,5. Опций не ахти как много: подогрев передних кресел, электрозеркала, задний парктроник, тканевый салон, АКПП, системы активной и пассивной безопасности.   {{params_40111}} Редкий гость – механический полноприводный 150-сильный CR-V, выпущенный 9 лет назад, имеет пробег 180 000 км и ценник 850 000 рублей. Владелец по ПТС и по факту один. 2 комплекта ключей, оригинал ПТС. Из описания продавца: «Вложений не требует. Трансмиссия, подвеска, двигатель, электрика, тормоза, кондиционер, круиз, ISOFIX, полка багажника, оригинальные домкрат, докатка, автозатемнение зеркала заднего вида, датчик дождя, задний парктроник – все в исправном состоянии. ТС своевременно обслуживается в профильном сервисе. Новые сцепление, тормозные диски по кругу, колодки, кости подвески и аккумулятор. Задняя и передняя подвеска не убитая, колеса НЕ домиком. Резину не ест, масло от замены до замены не ест». Одно лишь настораживает  -  кузов имеет недостатки от эксплуатации в городе.Самый дорогой экземпляр – 7-летний 2-литровый кроссовер 4x4 в комплектации Elegance стоимостью 1 220 000 рублей. Продавец информирует о богатой оснащенности автомобиля: защита кратера, аэрбеги, климат, круиз, штатная аудиосистема Hi-Fi, USB, полный электропакет, биксенон, противотуманные фары и пр. «Комплект зимних шин в подарок. Своевременное обслуживание. Куплен не в кредит. Непрокуренный салон. Не участвовал в ДТП. Сервисная книжка. Автомобиль гаражного хранения. Зимой не эксплуатировался. 90% всех поездок от дома до дачи и обратно». Отсюда, видимо, детский пробег – всего 41 000 км. На что обратить внимание Независимо от модификации, Honda CR-V третьего поколения оснащен технологией полного привода Real Time 4WD. В стандартных режимах движения весь запас момента поставляется на колеса передней оси, однако в случае проскальзывания посредством многодисковой муфты с гидравлическим управлением активируются задние колеса (на них распределяется до 50% тяги). {{gallery_1689}} {{material_120964}} Продаваемые на тот момент в РФ «атмосферники» питались распределенным впрыском. По нынешним меркам – вчерашний день, зато «ходимость» моторов отменная (350 000 км и выше). С места до 100 км/ч «паркетник» ускоряется за 10,2-12,2 секунды, «максималка» - 177-190 км/ч, а расход бензина в комбинированном режиме варьируется от 8,2 до 9,5 литра.В основе SUV- переднеприводная платформа с независимой схемой ходовой части «по кругу» – стойки McPherson на передней оси и многорычажная схема сзади (в обоих случаях присутствует стабилизатор поперечной устойчивости). Реечная система рулевого добавлена гидравлическим усилителем. Каждое из четырех колес оснащено дисковыми тормозами, спереди – вентилируемые.Из недостатков можно отметить жесткий пластик в отделке интерьера, не самая аховая в сегменте звукоизоляция, несолидный для SUV клиренс и скромная проходимость вне асфальтовых джунглей.Замена свечей зажигания - через 120 000 км, ремень генератора обновляется через 90 000 км. Это по рекомендации производителя. В наших условиях желательно не затягивать. В приводе ГРМ — цепь, служит долго. Сцепление (если говорим о версии с МКПП) сдает позиции к 150 000 км. Замена узла требует снятия подрамника.
2019-09-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Уфа Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.