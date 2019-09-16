Сколько просят за подержанные Honda CR-V третьего поколения
- 1103
- 0
Фото: Honda
Было так много завезено к нам CR-V, что актуальный рынок подержанных машин пестрит предложениями. Мы их промониторили и спешим поделиться, на что стоит рассчитывать, поставив перед собой задачу стать владельцем б/у «паркетника».
Дорестайлинговые версии
Машины дорестайлингового периода представлены в ценовой вилке 540 000 – 950 000 рублей. Разброс, как видно, большой. При этом львиная доля предложений приходится на 2008 год выпуска. Самый дешевый образец – за 539 000 рублей в комплектации Elegance – пробежал по нашей грешной земле более 411 000 км. В свое время был приобретен у официального дилера (тогда с этим проблем не было), за 11 лет жизни поменял двух владельцев, последний из которых (продавец) дает руку на отсечение, что проблем с автомобилем у нового покупателя не будет.
Под капотом 2-литровый 150-сильный бензиновый движок, на «подпевке» АКПП и целый набор оборудования, многое из которого сделает честь любой современной иномарке: круиз-контроль, рулевая колонка, регулируема в 2 плоскостях, двухзонный климат, задний парктроник и пр.
Версии с данным мотором составляют основу предложений б/у CR-V 2006-2009 г.г. Преимущественно речь идет о машинах с «автоматом». Однако, есть и исключения. Как пример – полноприводный вариант 2008 г.в. на «механике» с пробегом 123 000 км по цене 800 000 рублей. У кроссовера был один владелец, который попал на этом авто в ДТП. Небольшой для своих лет пробег продавец объясняет кратко: «Машина выходного дня». Из оборудования отмечаются: 17-е легкосплавные диски, тонированные стекла, кондей, электростеклоподъемники «по кругу», бортовой компьютер, розетка 12В и т.п.
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Рестайлинговые машины
Рестайлинговые предложения – это, как правило, CR-V стоимостью от 850 000 до 1 200 000 рублей, с пробегом от 65 000 до 150 000 км. Самый доступный из обильного списка проштудированных нами вариантов – 2-литровый 150-сильный кроссовер 2010 г.в. с пробегом 187 000 км. За него просят 829 000 рублей. Общая оценка по 23 отзывам – 4,5. Опций не ахти как много: подогрев передних кресел, электрозеркала, задний парктроник, тканевый салон, АКПП, системы активной и пассивной безопасности.
|Honda CR-V Elegance 2.0 AT 4×4
|2 л, 150 л.с
|автомат 5
|0-100 - 12.2 с, 177 км/ч
|4530 x 1820 x 1675 мм
|полный
|АИ-95, 8.2 л на 100 км
|Все характеристики
Самый дорогой экземпляр – 7-летний 2-литровый кроссовер 4x4 в комплектации Elegance стоимостью 1 220 000 рублей. Продавец информирует о богатой оснащенности автомобиля: защита кратера, аэрбеги, климат, круиз, штатная аудиосистема Hi-Fi, USB, полный электропакет, биксенон, противотуманные фары и пр. «Комплект зимних шин в подарок. Своевременное обслуживание. Куплен не в кредит. Непрокуренный салон. Не участвовал в ДТП. Сервисная книжка. Автомобиль гаражного хранения. Зимой не эксплуатировался. 90% всех поездок от дома до дачи и обратно». Отсюда, видимо, детский пробег – всего 41 000 км.
На что обратить внимание
Независимо от модификации, Honda CR-V третьего поколения оснащен технологией полного привода Real Time 4WD. В стандартных режимах движения весь запас момента поставляется на колеса передней оси, однако в случае проскальзывания посредством многодисковой муфты с гидравлическим управлением активируются задние колеса (на них распределяется до 50% тяги).
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
В основе SUV- переднеприводная платформа с независимой схемой ходовой части «по кругу» – стойки McPherson на передней оси и многорычажная схема сзади (в обоих случаях присутствует стабилизатор поперечной устойчивости). Реечная система рулевого добавлена гидравлическим усилителем. Каждое из четырех колес оснащено дисковыми тормозами, спереди – вентилируемые.
Из недостатков можно отметить жесткий пластик в отделке интерьера, не самая аховая в сегменте звукоизоляция, несолидный для SUV клиренс и скромная проходимость вне асфальтовых джунглей.
Замена свечей зажигания - через 120 000 км, ремень генератора обновляется через 90 000 км. Это по рекомендации производителя. В наших условиях желательно не затягивать. В приводе ГРМ — цепь, служит долго. Сцепление (если говорим о версии с МКПП) сдает позиции к 150 000 км. Замена узла требует снятия подрамника.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве