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27 января 2020, 01:12

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4?

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Фото: Toyota
В первом десятилетии нулевых одним из самых популярных вседорожников на нашем рынке был Toyota RAV4 второго поколения. В особо урожайные годы (типа предкризисного 2008-го) через сеть официальных дилеров продавалось до 23 тыс. «рафиков».
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: Toyota

Toyota RAV4
149 л.с
Новый от 1 766 000 до 2 661 000 Р
Поэтому некоторые запасы тех «боевых» машин с заводским индексом XA20 еще можно встретить в секторе «б/у». Наиболее характерные достоинства и недостатки RAV4 образца 15-20-летней давности хорошо известны. «Плюсы»: надежная конструкция, приемлемый уровень ремонтопригодности, а потому сравнительно недорогое обслуживание, хорошие показатели динамики и экономичности, вместительный салон и относительная  проходимость. «Минусы»: недостаточная звукоизоляция интерьера, простенькие материалы внутренней отделки да слабенькая коррозийная стойкость «железа».

Что к чему

«Второй» RAV4 показал себя миру в 2000 году в 2 решениях кузова – коротком и удлиненном. В нем практически ничего не осталось от автомобиля первой генерации – ни по экстерьеру, ни по салону. Плюс абсолютно иная гамма моторов. В 2003-м SUV обновился (японцы – большие мастера оперативно освежать свои модели). Дизайнерские изменения коснулись и кузова и интерьера. В том варианте «рафик» благополучно дожил до своего третьего поколения.

Автомобиль имел несущий кузов, независимую подвеску (стойки McPherson спереди и продольные рычаги сзади), ГУР. Тормоза дисковые «по кругу» (спереди – вентилируемые). Системы ABS, EBD и VSC – само собой. Привод предлагался как передний, так и полный (с постоянным распределением момента между осями в соотношении 50:50).

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: Toyota

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: Toyota

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: Toyota

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: Toyota

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: Toyota

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: Toyota

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: Toyota

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: Toyota

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Основу силовой гаммы составляли 3 бензиновых «атмосферника» рабочим объемом от 1,8 до 2,4 литра (от 125 до 167 л.с. и от 161 до 224 Нм крутящего момента) плюс 2-литровый турбодизель с арсеналом 116 «кобылок» и 250 Нм тяги. Три коробки на выбор: 5МКПП, 4-скоростной  «автомат» и/или CVT.

Самые старые образцы

Toyota RAV4 2.0 АТ
2 л, 150 л.с
автомат 4
4245 x 1785 x 1680 мм
передний
АИ-95
Все характеристики
«Автоматических» предложений на рынке подержанных машин больше. Это говорит о том, что уже тогда отечественный потребитель тяготел к комфортному передвижению и готов был добавить денежку за двухпедальный автомобиль.

Версии дорестайлингового периода (образца 2000 – 2001 года выпуска) имеют пробег под 300 000 км. При этом они наиболее доступные по цене. Так, например, 20-летнюю «трехдверку» с пробегом 289 000 км акутальный покупатель оценил в 365 000 рублей. Цвет кузова – черный, тип привода – полный, мотор – 2-литровый 150-сильный, трансмиссия – автоматическая.

Продавец указывает, что владельцев за всю жизнь кроссовера было не мене трех. Последние 6 лет хозяева не менялись. Куплен не в кредит. Налог – 5250 рублей в год. Техническое состояние SUV нынешний владелец оценивает как «хорошее». Дословно: «На нормальном ходу. Коробка переключает, тормоза тормозят, печка греет, кондей остужает. Из приятных опций - подогрев блока двигателя от 220В».

При этом добавлены не самые приятные для потенциального покупателя комментарии: «На кузове есть небольшие следы ржавчины и вмятина на верхнем ребре правого переднего крыла без потери ЛКМ. Уголки заднего бампера - под ремонт с покраской или замену. Из будущих работ - замена передних тормозных дисков, полная дефектация ходовой, датчик топлива правой половины бака, активатор замка водительской двери. Если под себя - замена лобового, т.к. присутствуют потертости от щеток, да и облить краской не помешало бы».

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: auto.ru

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: auto.ru

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: auto.ru

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: auto.ru

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: auto.ru

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: auto.ru

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
310 000 рублей просит за RAV4 также образца 2000 года выпуска, но с пробегом 293 500 км, другой продавец. В своем объявлении акцентирует внимание на следующих моментах: 5-дверный вариант, полноприводный, двигатель – 2-литровый 150-сильный, коробка – механическая. Автомобиль растаможен, ПТС – оригинальный.

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Владельцев трое и более. Последние 8 лет кроссовер использовался одним хозяином. Причина продажи — третья машина, в последнее время много стоит. При этом, со слов продавца, «рафик» своевременно проходил технического обслуживание. Покупатель может рассчитывать на бонус в виде 2 комплектов шин – все на литых дисках.

После рестайлинга

Машины 2004-2005 годов выпуска стоят никак не меньше 400 000 рублей. Самой доступной из выявленного нами списка можно считать полноприводную 5-дверную версию, пробежавшую по этой грешной земле 250 000 км. Автосалон, предлагающий данный «рафик» с 150-сильным движком, просит 405 000 рублей.

Уточняется, что «автомобиль продан официальным дилером 29.09.2004 года. Год выпуска в ПТС - 2004 год. Принят в зачет по системе TRADE-IN. Проведена полная диагностика. Три собственника. Оригинал ПТС. Гарантия юридической чистоты».

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: auto.ru

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: auto.ru

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: auto.ru

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: auto.ru

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: auto.ru

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4

Фото: auto.ru

Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4
Самый дорогой из обозреваемых нами RAV4 (XA20) оценен в 589 000 рублей. Это трехдверный полноприводный вариант с 2-литровым мотором под капотом, на «автомате». Год выпуска – 2004-й, пробег – 142 000 км. Налог – 5250 рублей в год. Владельцев было трое и более. Продавец максимально краток в описании автомобиля: «В хорошем состоянии».

В комплектации данного SUV указаны защита кратера двигателя, целый набор ассистентов безопасности, включая систему помощи при старте в гору и аэрбег для защиты коленей водителя, вентиляция задних сидений, тонированные стекла, сигнализация, ЦЗ, иммобилайзер, навигация, розетка 12В и ряд опций, которые, по всей видимости, были установлены в процессе жизни автомобиля.

Считаем до пяти

В настоящее время в шоу-румах представлено V поколение RAV4, чей дебют состоялся на международном автосалоне в Нью-Йорке в конце марта 2018 года.  Кроссовер «переехал» на новую платформу, обзавелся новыми силовыми агрегатами и получил усиленный набор систем  безопасности. Облик автомобиля, мягко говоря, спорный, и о нем сломано уже немало копий.

Производство налажено на заводе компании в Шушарах. Стартовый ценник – 1 756 000 рублей. Это за монопривод с 2-литровым бензиновым мотором и 6-ступенчатой «механикой». Версия «4x4» с тем же движком, но с CVT в придачу, предлагается от 2 087 000 рублей. Максимальный ценник установлен на полноприводную 2,5-литровую модификацию (8АКПП) в комплектации «Престиж Safety» - 2 661 000 рублей.

Павел Кузин
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Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4?
{{model_v2_no_show_1308}} Поэтому некоторые запасы тех «боевых» машин с заводским индексом XA20 еще можно встретить в секторе «б/у». Наиболее характерные достоинства и недостатки RAV4 образца 15-20-летней давности хорошо известны. «Плюсы»: надежная конструкция, приемлемый уровень ремонтопригодности, а потому сравнительно недорогое обслуживание, хорошие показатели динамики и экономичности, вместительный салон и относительная  проходимость. «Минусы»: недостаточная звукоизоляция интерьера, простенькие материалы внутренней отделки да слабенькая коррозийная стойкость «железа».Что к чему«Второй» RAV4 показал себя миру в 2000 году в 2 решениях кузова – коротком и удлиненном. В нем практически ничего не осталось от автомобиля первой генерации – ни по экстерьеру, ни по салону. Плюс абсолютно иная гамма моторов. В 2003-м SUV обновился (японцы – большие мастера оперативно освежать свои модели). Дизайнерские изменения коснулись и кузова и интерьера. В том варианте «рафик» благополучно дожил до своего третьего поколения. Автомобиль имел несущий кузов, независимую подвеску (стойки McPherson спереди и продольные рычаги сзади), ГУР. Тормоза дисковые «по кругу» (спереди – вентилируемые). Системы ABS, EBD и VSC – само собой. Привод предлагался как передний, так и полный (с постоянным распределением момента между осями в соотношении 50:50).{{gallery_1910}} Основу силовой гаммы составляли 3 бензиновых «атмосферника» рабочим объемом от 1,8 до 2,4 литра (от 125 до 167 л.с. и от 161 до 224 Нм крутящего момента) плюс 2-литровый турбодизель с арсеналом 116 «кобылок» и 250 Нм тяги. Три коробки на выбор: 5МКПП, 4-скоростной  «автомат» и/или CVT.Самые старые образцы{{params_61619}} «Автоматических» предложений на рынке подержанных машин больше. Это говорит о том, что уже тогда отечественный потребитель тяготел к комфортному передвижению и готов был добавить денежку за двухпедальный автомобиль. Версии дорестайлингового периода (образца 2000 – 2001 года выпуска) имеют пробег под 300 000 км. При этом они наиболее доступные по цене. Так, например, 20-летнюю «трехдверку» с пробегом 289 000 км акутальный покупатель оценил в 365 000 рублей. Цвет кузова – черный, тип привода – полный, мотор – 2-литровый 150-сильный, трансмиссия – автоматическая. Продавец указывает, что владельцев за всю жизнь кроссовера было не мене трех. Последние 6 лет хозяева не менялись. Куплен не в кредит. Налог – 5250 рублей в год. Техническое состояние SUV нынешний владелец оценивает как «хорошее». Дословно: «На нормальном ходу. Коробка переключает, тормоза тормозят, печка греет, кондей остужает. Из приятных опций - подогрев блока двигателя от 220В».При этом добавлены не самые приятные для потенциального покупателя комментарии: «На кузове есть небольшие следы ржавчины и вмятина на верхнем ребре правого переднего крыла без потери ЛКМ. Уголки заднего бампера - под ремонт с покраской или замену. Из будущих работ - замена передних тормозных дисков, полная дефектация ходовой, датчик топлива правой половины бака, активатор замка водительской двери. Если под себя - замена лобового, т.к. присутствуют потертости от щеток, да и облить краской не помешало бы». {{gallery_1911}} 310 000 рублей просит за RAV4 также образца 2000 года выпуска, но с пробегом 293 500 км, другой продавец. В своем объявлении акцентирует внимание на следующих моментах: 5-дверный вариант, полноприводный, двигатель – 2-литровый 150-сильный, коробка – механическая. Автомобиль растаможен, ПТС – оригинальный. {{material_127489}} Владельцев трое и более. Последние 8 лет кроссовер использовался одним хозяином. Причина продажи — третья машина, в последнее время много стоит. При этом, со слов продавца, «рафик» своевременно проходил технического обслуживание. Покупатель может рассчитывать на бонус в виде 2 комплектов шин – все на литых дисках. После рестайлингаМашины 2004-2005 годов выпуска стоят никак не меньше 400 000 рублей. Самой доступной из выявленного нами списка можно считать полноприводную 5-дверную версию, пробежавшую по этой грешной земле 250 000 км. Автосалон, предлагающий данный «рафик» с 150-сильным движком, просит 405 000 рублей.Уточняется, что «автомобиль продан официальным дилером 29.09.2004 года. Год выпуска в ПТС - 2004 год. Принят в зачет по системе TRADE-IN. Проведена полная диагностика. Три собственника. Оригинал ПТС. Гарантия юридической чистоты».{{gallery_1912}} Самый дорогой из обозреваемых нами RAV4 (XA20) оценен в 589 000 рублей. Это трехдверный полноприводный вариант с 2-литровым мотором под капотом, на «автомате». Год выпуска – 2004-й, пробег – 142 000 км. Налог – 5250 рублей в год. Владельцев было трое и более. Продавец максимально краток в описании автомобиля: «В хорошем состоянии». В комплектации данного SUV указаны защита кратера двигателя, целый набор ассистентов безопасности, включая систему помощи при старте в гору и аэрбег для защиты коленей водителя, вентиляция задних сидений, тонированные стекла, сигнализация, ЦЗ, иммобилайзер, навигация, розетка 12В и ряд опций, которые, по всей видимости, были установлены в процессе жизни автомобиля. Считаем до пятиВ настоящее время в шоу-румах представлено V поколение RAV4, чей дебют состоялся на международном автосалоне в Нью-Йорке в конце марта 2018 года.  Кроссовер «переехал» на новую платформу, обзавелся новыми силовыми агрегатами и получил усиленный набор систем  безопасности. Облик автомобиля, мягко говоря, спорный, и о нем сломано уже немало копий. Производство налажено на заводе компании в Шушарах. Стартовый ценник – 1 756 000 рублей. Это за монопривод с 2-литровым бензиновым мотором и 6-ступенчатой «механикой». Версия «4x4» с тем же движком, но с CVT в придачу, предлагается от 2 087 000 рублей. Максимальный ценник установлен на полноприводную 2,5-литровую модификацию (8АКПП) в комплектации «Престиж Safety» - 2 661 000 рублей.
2020-01-27
Автор: Павел Кузин
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