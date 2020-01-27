Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4?
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Фото: Toyota
Что к чему
«Второй» RAV4 показал себя миру в 2000 году в 2 решениях кузова – коротком и удлиненном. В нем практически ничего не осталось от автомобиля первой генерации – ни по экстерьеру, ни по салону. Плюс абсолютно иная гамма моторов. В 2003-м SUV обновился (японцы – большие мастера оперативно освежать свои модели). Дизайнерские изменения коснулись и кузова и интерьера. В том варианте «рафик» благополучно дожил до своего третьего поколения.
Автомобиль имел несущий кузов, независимую подвеску (стойки McPherson спереди и продольные рычаги сзади), ГУР. Тормоза дисковые «по кругу» (спереди – вентилируемые). Системы ABS, EBD и VSC – само собой. Привод предлагался как передний, так и полный (с постоянным распределением момента между осями в соотношении 50:50).
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Самые старые образцы
|Toyota RAV4 2.0 АТ
|2 л, 150 л.с
|автомат 4
|4245 x 1785 x 1680 мм
|передний
|АИ-95
|Все характеристики
Версии дорестайлингового периода (образца 2000 – 2001 года выпуска) имеют пробег под 300 000 км. При этом они наиболее доступные по цене. Так, например, 20-летнюю «трехдверку» с пробегом 289 000 км акутальный покупатель оценил в 365 000 рублей. Цвет кузова – черный, тип привода – полный, мотор – 2-литровый 150-сильный, трансмиссия – автоматическая.
Продавец указывает, что владельцев за всю жизнь кроссовера было не мене трех. Последние 6 лет хозяева не менялись. Куплен не в кредит. Налог – 5250 рублей в год. Техническое состояние SUV нынешний владелец оценивает как «хорошее». Дословно: «На нормальном ходу. Коробка переключает, тормоза тормозят, печка греет, кондей остужает. Из приятных опций - подогрев блока двигателя от 220В».
При этом добавлены не самые приятные для потенциального покупателя комментарии: «На кузове есть небольшие следы ржавчины и вмятина на верхнем ребре правого переднего крыла без потери ЛКМ. Уголки заднего бампера - под ремонт с покраской или замену. Из будущих работ - замена передних тормозных дисков, полная дефектация ходовой, датчик топлива правой половины бака, активатор замка водительской двери. Если под себя - замена лобового, т.к. присутствуют потертости от щеток, да и облить краской не помешало бы».
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
После рестайлинга
Машины 2004-2005 годов выпуска стоят никак не меньше 400 000 рублей. Самой доступной из выявленного нами списка можно считать полноприводную 5-дверную версию, пробежавшую по этой грешной земле 250 000 км. Автосалон, предлагающий данный «рафик» с 150-сильным движком, просит 405 000 рублей.
Уточняется, что «автомобиль продан официальным дилером 29.09.2004 года. Год выпуска в ПТС - 2004 год. Принят в зачет по системе TRADE-IN. Проведена полная диагностика. Три собственника. Оригинал ПТС. Гарантия юридической чистоты».
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
В комплектации данного SUV указаны защита кратера двигателя, целый набор ассистентов безопасности, включая систему помощи при старте в гору и аэрбег для защиты коленей водителя, вентиляция задних сидений, тонированные стекла, сигнализация, ЦЗ, иммобилайзер, навигация, розетка 12В и ряд опций, которые, по всей видимости, были установлены в процессе жизни автомобиля.
Считаем до пяти
В настоящее время в шоу-румах представлено V поколение RAV4, чей дебют состоялся на международном автосалоне в Нью-Йорке в конце марта 2018 года. Кроссовер «переехал» на новую платформу, обзавелся новыми силовыми агрегатами и получил усиленный набор систем безопасности. Облик автомобиля, мягко говоря, спорный, и о нем сломано уже немало копий.
Производство налажено на заводе компании в Шушарах. Стартовый ценник – 1 756 000 рублей. Это за монопривод с 2-литровым бензиновым мотором и 6-ступенчатой «механикой». Версия «4x4» с тем же движком, но с CVT в придачу, предлагается от 2 087 000 рублей. Максимальный ценник установлен на полноприводную 2,5-литровую модификацию (8АКПП) в комплектации «Престиж Safety» - 2 661 000 рублей.
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