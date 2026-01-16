Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

16 января 2026, 18:01

Расходы на обслуживание и топливо — удивят ли они владельца?

Владелец Haval M6 делится личным опытом расходов за 10 100 км. Подсчитаны все траты: от шин до штрафов. Итоговая сумма может удивить даже бывалых водителей. Стоимость километра - не так однозначна, как кажется. Сравнение с другими моделями раскрывает неожиданные детали.

Когда речь заходит о дополнительных расходах на содержание автомобиля, цифры часто оказываются неожиданными даже для опытных водителей. Haval M6 - не исключение. За 10 100 километров пробега владелец решил досконально подсчитать все расходы, чтобы понять, сколько стоит каждый километр пути.

Сравнивая Haval M6 с более скромной Skoda Rapid на механике, становится ясно: комфорт и, возможно, китайские особенности кроссовера выигрывают. Но если смотреть на финансы, ситуация меняется не в его пользу. Даже с учетом подорожания автомобилей, расходы на Haval ощутимо выше.

В список затрат вошло буквально все: от сезонной резины и технических жидкостей до фильтров и мелких расходников - на это ушло 28 215 рублей. Работы по ремонту, включая регулировку развала-схождения и обслуживание суппортов, обошлись в 4 300 рублей. Замена тормозных дисков – еще 7 378 рублей. Штрафы за нарушения - 1 282 рубля. Оформление страховки ОСАГО и КАСКО, а также регистрация – 28 044 рубля.

Топливо - отдельные статьи расходов. За 10 100 км на бензин ушло 49 018 рублей. Средний расход составил 8,9 литра на 100 км, причем 90% маршрута проходило по трассе. Работы по обслуживанию - смена колес, замена масла на ТО-0, мойка и прочие мелочи - потянули на 19 738 рублей. За стоянку и платные дороги пришлось заплатить 24 561 рубль.

Дополнительное оборудование - еще одна небольшая сумма. На покупку аксессуаров и установку ушло 58 865 и 50 172 рубля соответственно. В итоге за 15 месяцев владения автомобиль «съел» 271 600 рублей бюджета. Каждый километр пробега обошелся в 27 рублей. Владелец отмечает: чем больше ездишь, тем дешевле становится каждый километр, но стартовые вложения все равно впечатляют.

ТО-0 было выполнено самостоятельно, что позволяет сэкономить ресурсы. Для первого планового обслуживания уже были закуплены все необходимые масла и фильтры, а за работу дилеру придется отдать еще 6 000 рублей. Стоимость расходников уже учтена в общей сумме.

Интересно, что многие владельцы других моделей, сравнивая свои затраты, приходят к схожим результатам: реальная стоимость владения машиной часто оказывается выше ожидаемой.

Haval M6 – автомобиль, который радует комфортом и оснащением, но требует серьезных вложений. Стоит ли он своих денег? Ответ на этот вопрос каждый ищет сам, исходя из личных ожиданий и возможностей.

Упомянутые модели: Haval M6
Упомянутые марки: Haval
