Расходы на обслуживание и топливо — удивят ли они владельца?

16 января 2026, 18:01
Сколько реально стоит эксплуатация Haval M6 на дистанции в 10 тысяч км — цифры поражают
Сколько реально стоит эксплуатация Haval M6 на дистанции в 10 тысяч км — цифры поражают
Владелец Haval M6 делится личным опытом расходов за 10 100 км. Подсчитаны все траты: от шин до штрафов. Итоговая сумма может удивить даже бывалых водителей. Стоимость километра - не так однозначна, как кажется. Сравнение с другими моделями раскрывает неожиданные детали.
Когда речь заходит о дополнительных расходах на содержание автомобиля, цифры часто оказываются неожиданными даже для опытных водителей. Haval M6 - не исключение. За 10 100 километров пробега владелец решил досконально подсчитать все расходы, чтобы понять, сколько стоит каждый километр пути.
Сравнивая Haval M6 с более скромной Skoda Rapid на механике, становится ясно: комфорт и, возможно, китайские особенности кроссовера выигрывают. Но если смотреть на финансы, ситуация меняется не в его пользу. Даже с учетом подорожания автомобилей, расходы на Haval ощутимо выше.
В список затрат вошло буквально все: от сезонной резины и технических жидкостей до фильтров и мелких расходников - на это ушло 28 215 рублей. Работы по ремонту, включая регулировку развала-схождения и обслуживание суппортов, обошлись в 4 300 рублей. Замена тормозных дисков – еще 7 378 рублей. Штрафы за нарушения - 1 282 рубля. Оформление страховки ОСАГО и КАСКО, а также регистрация – 28 044 рубля.
Топливо - отдельные статьи расходов. За 10 100 км на бензин ушло 49 018 рублей. Средний расход составил 8,9 литра на 100 км, причем 90% маршрута проходило по трассе. Работы по обслуживанию - смена колес, замена масла на ТО-0, мойка и прочие мелочи - потянули на 19 738 рублей. За стоянку и платные дороги пришлось заплатить 24 561 рубль.
Дополнительное оборудование - еще одна небольшая сумма. На покупку аксессуаров и установку ушло 58 865 и 50 172 рубля соответственно. В итоге за 15 месяцев владения автомобиль «съел» 271 600 рублей бюджета. Каждый километр пробега обошелся в 27 рублей. Владелец отмечает: чем больше ездишь, тем дешевле становится каждый километр, но стартовые вложения все равно впечатляют.
ТО-0 было выполнено самостоятельно, что позволяет сэкономить ресурсы. Для первого планового обслуживания уже были закуплены все необходимые масла и фильтры, а за работу дилеру придется отдать еще 6 000 рублей. Стоимость расходников уже учтена в общей сумме.
Интересно, что многие владельцы других моделей, сравнивая свои затраты, приходят к схожим результатам: реальная стоимость владения машиной часто оказывается выше ожидаемой.
Haval M6 – автомобиль, который радует комфортом и оснащением, но требует серьезных вложений. Стоит ли он своих денег? Ответ на этот вопрос каждый ищет сам, исходя из личных ожиданий и возможностей.
Похожие материалы Хавейл
-
17.01.2026, 18:24
Стоит ли покупать Haval M6 в 2026 году: все плюсы и минусы кроссовера
Haval M6 ворвался на рынок с заманчивой ценой и обещаниями надежности. Но насколько он хорош на самом деле? Мы разобрали технические детали, слабые и сильные стороны. Не спешите с выводами - есть нюансы.Читать далее
-
14.01.2026, 05:20
Почему обмен Ларгуса на Haval M6 обернулся разочарованием для владельца
Владелец Ларгуса решился на покупку нового Haval M6. Ожидания не оправдались: динамика слабая, багажник неудобный, расходы на обслуживание выросли. Почему смена автомобиля стала ошибкой, и что важно учесть при выборе.Читать далее
-
09.01.2026, 05:41
Плюсы и минусы Haval M6: стоит ли брать кроссовер за 2 миллиона рублей
Haval M6 удивляет сочетанием цены и размеров. Внутри много места, багажник огромный. Двигатель проверен временем, подвеска радует комфортом. Но не все так однозначно: эргономика и шумоизоляция вызывают вопросы. Стоит ли выбирать этот кроссовер - решать вам.Читать далее
-
05.01.2026, 05:15
Сравнение Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 — неожиданные выводы
Три популярных кроссовера с передним приводом и ценой около 2 млн рублей встретились в большом сравнении. Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 - у каждого свои плюсы и минусы. Кто оказался самым интересным выбором для водителя и семьи? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
10.12.2025, 12:14
Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году
Цены на машины продолжают расти. Найти новый автомобиль стало сложнее. Но бюджетные варианты еще остались. Мы изучили российский авторынок. Вот список доступных моделей. Узнайте, что можно купить выгодно.Читать далее
-
12.11.2025, 16:23
Калужский завод «Автомобильные технологии» увеличил выпуск кроссоверов Haval M6
В Калужской области автозавод вышел на новый уровень. Производство кроссоверов набрало максимальные обороты. Модель быстро завоевала популярность среди покупателей. Эксперты отмечают рост интереса к новинке.Читать далее
-
01.10.2025, 08:02
Автомобили из Китая на «ручке» уходят в прошлое на российском рынке
Рынок автомобилей стремительно меняется. Привычные опции уходят в прошлое. Китайские производители задают новые тренды. Водители делают свой однозначный выбор. Что происходит с механической коробкой? Цифры говорят сами за себя.Читать далее
-
10.09.2025, 11:10
В Калуге на бывшем заводе Mitsubishi собрали первую тысячу кроссоверов Haval M6
Калужский автозавод достиг важной отметки. Производство набирает серьезные обороты. На предприятии освоили полный цикл сборки. Это открывает новые перспективы для рынка.Читать далее
-
05.09.2025, 11:34
Завод под Калугой выпустил тысячный кузов кроссовера Haval M6 по полному циклу
Сборка автомобилей в Калужской области набирает обороты. Завод достиг важной производственной отметки. Технологический процесс полностью локализован. Это серьезный шаг для автопрома.Читать далее
-
29.07.2025, 10:14
Производство кроссовера Haval M6 в России вышло на полный цикл со сваркой и окраской кузовов на заводе в Калуге
В Калуге на предприятии «Автомобильные технологии» стартовала полномасштабная сборка популярного кроссовера Haval M6. Производство теперь включает сварку и окраску кузовов. Модель является одним из бестселлеров марки в России благодаря привлекательной цене от 1 999 000 рублей. Рассказываем о деталях локализации.Читать далее
Похожие материалы Хавейл
-
17.01.2026, 18:24
Стоит ли покупать Haval M6 в 2026 году: все плюсы и минусы кроссовера
Haval M6 ворвался на рынок с заманчивой ценой и обещаниями надежности. Но насколько он хорош на самом деле? Мы разобрали технические детали, слабые и сильные стороны. Не спешите с выводами - есть нюансы.Читать далее
-
14.01.2026, 05:20
Почему обмен Ларгуса на Haval M6 обернулся разочарованием для владельца
Владелец Ларгуса решился на покупку нового Haval M6. Ожидания не оправдались: динамика слабая, багажник неудобный, расходы на обслуживание выросли. Почему смена автомобиля стала ошибкой, и что важно учесть при выборе.Читать далее
-
09.01.2026, 05:41
Плюсы и минусы Haval M6: стоит ли брать кроссовер за 2 миллиона рублей
Haval M6 удивляет сочетанием цены и размеров. Внутри много места, багажник огромный. Двигатель проверен временем, подвеска радует комфортом. Но не все так однозначно: эргономика и шумоизоляция вызывают вопросы. Стоит ли выбирать этот кроссовер - решать вам.Читать далее
-
05.01.2026, 05:15
Сравнение Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 — неожиданные выводы
Три популярных кроссовера с передним приводом и ценой около 2 млн рублей встретились в большом сравнении. Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 - у каждого свои плюсы и минусы. Кто оказался самым интересным выбором для водителя и семьи? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
10.12.2025, 12:14
Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году
Цены на машины продолжают расти. Найти новый автомобиль стало сложнее. Но бюджетные варианты еще остались. Мы изучили российский авторынок. Вот список доступных моделей. Узнайте, что можно купить выгодно.Читать далее
-
12.11.2025, 16:23
Калужский завод «Автомобильные технологии» увеличил выпуск кроссоверов Haval M6
В Калужской области автозавод вышел на новый уровень. Производство кроссоверов набрало максимальные обороты. Модель быстро завоевала популярность среди покупателей. Эксперты отмечают рост интереса к новинке.Читать далее
-
01.10.2025, 08:02
Автомобили из Китая на «ручке» уходят в прошлое на российском рынке
Рынок автомобилей стремительно меняется. Привычные опции уходят в прошлое. Китайские производители задают новые тренды. Водители делают свой однозначный выбор. Что происходит с механической коробкой? Цифры говорят сами за себя.Читать далее
-
10.09.2025, 11:10
В Калуге на бывшем заводе Mitsubishi собрали первую тысячу кроссоверов Haval M6
Калужский автозавод достиг важной отметки. Производство набирает серьезные обороты. На предприятии освоили полный цикл сборки. Это открывает новые перспективы для рынка.Читать далее
-
05.09.2025, 11:34
Завод под Калугой выпустил тысячный кузов кроссовера Haval M6 по полному циклу
Сборка автомобилей в Калужской области набирает обороты. Завод достиг важной производственной отметки. Технологический процесс полностью локализован. Это серьезный шаг для автопрома.Читать далее
-
29.07.2025, 10:14
Производство кроссовера Haval M6 в России вышло на полный цикл со сваркой и окраской кузовов на заводе в Калуге
В Калуге на предприятии «Автомобильные технологии» стартовала полномасштабная сборка популярного кроссовера Haval M6. Производство теперь включает сварку и окраску кузовов. Модель является одним из бестселлеров марки в России благодаря привлекательной цене от 1 999 000 рублей. Рассказываем о деталях локализации.Читать далее