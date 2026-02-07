Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

7 февраля 2026, 06:31

Сколько реально стоит год владения Chery Tiggo 7 Pro Max: все расходы по пунктам

Подробный разбор затрат на эксплуатацию Chery Tiggo 7 Pro Max за первый год владения без скрытых расходов

Владелец Chery Tiggo 7 Pro Max делится детальным отчетом о годовой эксплуатации: пробег, топливо, страховки, техническое обслуживание и дополнительные траты. Почему эти цифры важны для всех, кто выбирает новый автомобиль - в материале.

Вопрос о стоимости владения новым автомобилем волнует каждого, кто задумывается о покупке. Особенно когда речь идет о популярных кроссоверах, которые обещают комфорт и экономичность, но на самом деле могут преподнести немало сюрпризов. По сути Chery Tiggo 7 Pro Max — один из самых востребованных китайских внедорожников последних лет — детальный разбор затрат позволит наглядно увидеть, во что выльется год эксплуатации с учетом всех тонкостей.

Пробег за первый год составил 21 154 км – показатель, который для городского авто с регулярными поездками вполне типичен. Автомобиль был куплен за 2 610 000 рублей, причем в эту сумму уже включены «подарки» от дилера: сигнализация, антикор, шумоизоляция, коврики, защита картера и другие мелочи. На первый взгляд кажется, что это приятно, но по факту часть этих аксессуаров оказалась не так уж полезна — например, ковры и защита КПП были заменены или вовсе выброшены.

Покупка осуществлялась в кредит на пять лет, однако долг удалось закрыть досрочно - менее чем за год. Переплата по процентным доходам составили 112 тысяч рублей, что для российского рынка автокредитования выглядит вполне стандартно. Но даже при таком раскладе итоговая стоимость машины заметно увеличивается.

Топливные расходы - отдельная статья. За год на бензин ушло 122 600 рублей, что при пробеге в 21 тысячу километров дает средний расход около 5,8 рубля на километр. Использовали исключительно 95-й бензин на сетевых заправках, что также влияет на итоговую сумму. Для тех, кто привык экономить на топливе, эта цифра может показаться высокой, но для современных турбированных моторов это уже норма.

Страхование – еще один немаловажный пункт. За первый год на КАСКО и ОСАГО потрачено 118 188 рублей: КАСКО обошлось в 70 тысяч, ОСАГО - 7,6 тысячи, а на второй год КАСКО удалось оформить дешевле - 33 тысячи, плюс ОСАГО 7,4 тысячи. Суммы немалые, но для новых автомобилей с кредитной историей и активной эксплуатацией - вполне ожидаемые.

Мойка автомобиля - 7 520 рублей в год. Владелец предпочитает самостоятельную мойку на станциях самообслуживания, что позволяет сэкономить, но все равно за год набегает ощутимая сумма. Парковка – еще 2 950 рублей, штрафы – 1 500 рублей. Налог на автомобиль - 2 205 рублей.

Самая интересная часть расходов — техническое обслуживание и так называемые «хотелки». За год на эти цели ушло 160 тысяч рублей. Из них: зимняя резина - 32 тысячи, диски - 45 тысяч, оклейка зоны риска пленкой - 33 тысячи, ремонт - 3 тысячи, прописка датчиков давления в шинах - 1 800 рублей у дилера и 500 рублей на вторичном рынке. ТО-0 - 8 504 рубля (фактически оплачено 5 504), ТО-1 - 15 659 (фактически 1 659), промежуточное ТО - 6 885 (фактически 885), ТО-2 - 18 545 (фактически 5 545). В сумме по ТО потрачено 13 593 рубля, но если бы все было оплачено по цене, то она выросла бы до 49 593 рублей.

Оставшиеся 31 тысяча ушли на дооснащение: новые ковры, подкрылки, накладки, аксессуары для салона и багажника, шиномонтаж. Мелочи, которые в итоге складываются в заметную сумму.

Если сложить все расходы, включая страховку, ТО, топливо, резину и диски, стоимость одного километра пробега составит 17,7 рубля. Если же учитывать только топливо и техническое обслуживание - 6,43 рубля за километр (или 8,14 рубля, если считать ТО по полной стоимости). Для сравнения: во многих случаях эти цифры могут быть выше, особенно если не экономить на обслуживании и аксессуарах.

Такой подробный анализ расходов на Chery Tiggo 7 Pro Max за первый год позволяет трезво оценить, во что реально обходится эксплуатация современного кроссовера. Для тех, кто планирует покупку нового автомобиля, цифры могут стать решающим аргументом при выборе модели и комплектации.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2 829 900 Р)
Упомянутые марки: Chery
