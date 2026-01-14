Voyah Dream: роскошь, технологии и неожиданные расходы – стоит ли игра свеч?

14 января 2026, 09:21
Сколько реально стоит год владения электрическим минивэном Voyah Dream в России — цифры поражают
Voyah Dream ворвался на российский рынок и сразу вызвал споры. Сколько стоит его содержание? Эксперты удивили расчетами. Неожиданные детали расходов раскрыты. Владельцы минивэнов будут удивлены итоговой суммой.
В начале 2023 года на российском рынке появился Voyah Dream - минивэн, который сразу же обращает на себя внимание не только своим внешним видом, но и уровнем оснащения. Китайский бренд сделал ставку на роскошь и технологии, а российские автолюбители - на практичность и экономию. Но оправданы ли ожидания? Сколько на самом деле стоит владеть таким автомобилем в условиях мегаполиса?
Аналитики НАПИ провели детальный расчет всех расходов Voyah Dream за годы эксплуатации. Итоговая сумма за пять лет оказалась внушительной - 7,02 миллиона рублей, что в среднем составляет 1,4 миллиона рублей в год. В нее включены не только затраты на страхование и техническое обслуживание, но и меньшие расходы: налоги, сборы, ремонт, а также мелочи, которые часто остаются за кадром при покупке нового автомобиля.
Voyah Dream — не просто минивэн, а настоящий технологический флагман. В его арсенале - адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, камера кругового обзора, автоматическая парковка, система отслеживания дорожных знаков и наблюдения за слепыми зонами. Все это не только повышает комфорт, но и влияет на стоимость обслуживания: сложная электроника требует регулярного осмотра и квалифицированного обслуживания, что связано с итоговой суммой расходов.
Силовая установка минивэна - два электромотора суммарной мощностью 435 лошадиных сил и крутящим моментом 620 Н·м. Разгон до 100 км/час занимает всего 5,9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Такие характеристики впечатляют, но требуют особого подхода к эксплуатации: электромобили требовательны к качеству зарядной системы, а в российских условиях это по-прежнему остается вызовом.
Среднегодовой пробег, заложенный в расчетах - 20 тысяч километров. Для Москвы это вполне реальная цифра, с плотным трафиком и частыми поездками по городу и области. Однако даже при таких пробегах расходы на содержание минивэна позволяют произвести вычисления.
Voyah Dream – это не просто средство передвижения, целый комплекс современных решений, требующий соответствующего отношения. Владельцы таких автомобилей должны быть готовы к тому, что экономия на топливе компенсируется другими расходами. Электрический минивэн — это выбор для тех, кто ценит комфорт, технологии и готов заплатить за них полную стоимость.
