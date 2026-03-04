Сколько на самом деле стоит содержать Honda CR-V в 2026 году — анализ от экспертов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

4 марта 2026, 04:28

Сколько реально стоит год владения Honda CR-V: анализ расходов и неожиданные детали

Сколько реально стоит год владения Honda CR-V: анализ расходов и неожиданные детали

Владение Honda CR-V в 2026 году требует внимательного подхода к расчету расходов. Эксперты разобрали, из чего складывается итоговая сумма, и почему даже базовые траты могут удивить владельцев. В материале - подробная структура затрат и нюансы, которые важно учитывать при планировании бюджета.

Владельцы Honda CR-V часто сталкиваются с неожиданными расходами, которые выходят за рамки стандартных представлений о стоимости эксплуатации автомобиля. В 2026 году вопрос финансовой нагрузки на автолюбителей стал особенно острым: цены на топливо, страхование и обслуживание продолжают расти, а новые правила и тарифы вносят свою долю неопределенности. Чтобы объективно оценить бюджет на содержание автомобиля, стоит разделить все затраты на три основные категории.

Основную долю годовых трат, а именно около семидесяти пяти процентов, составляют эксплуатационные расходы. Главная статья здесь — топливо: при среднем расходе 7,9 литра на сто километров и цене 41,85 рубля за литр годовые затраты на бензин могут достигать почти пятидесяти тысяч рублей. Регламентные работы у официальных дилеров обойдутся примерно в 8 700 рублей, а регулярные мойки даже при умеренной частоте составят около девяти тысяч рублей в год. Сезонная замена покрышек и их ремонт — это еще четыре тысячи рублей, а покупка нового комплекта шин потребует около 19 200 рублей. Кроме того, несмотря на кажущуюся незначительность, ежедневные расходы на парковку могут выливаться в тысячи рублей в год.

Около девятнадцати процентов затрат приходятся на финансовые обязательства, включающие обязательные платежи и страховки. Средняя стоимость ОСАГО в Москве составляет примерно 5 544 рубля, полис КАСКО обойдется в 12 300 рублей, а транспортный налог — в 5 250 рублей. Эти суммы рассчитаны по усредненным показателям и могут варьироваться в зависимости от стажа и возраста водителя.

Оставшиеся шесть процентов бюджета приходятся на юридические и непредвиденные расходы, которые требуют особого внимания, так как часто возникают неожиданно. Постановка на учет через брокера или сопутствующие услуги обойдутся в три тысячи рублей. Даже у аккуратных водителей случаются нарушения ПДД, на штрафы за которые может уйти не одна тысяча рублей. Кроме того, юридические консультации или срочные сборы документов могут потребовать дополнительно около 3 690 рублей.

Суммируя все затраты, годовое содержание Honda CR-V обойдется владельцу в сумму от 122 до 207 тысяч рублей. Такой значительный разброс объясняется разницей в страховых тарифах, индивидуальными особенностями эксплуатации и возникновением непредвиденных ситуаций. Проведенный анализ позволяет не только трезво оценить свои финансовые возможности, но и заранее подготовиться к возможным тратам, которые могут возникнуть в течение года.

Упомянутые модели: Honda CR-V (от 1 699 900 Р)
Упомянутые марки: Honda
