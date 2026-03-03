Kia Picanto признана самым доступным в обслуживании автомобилем на вторичном рынке

Сколько реально стоит год владения Kia Picanto: расходы на обслуживание и эксплуатацию

Kia Picanto остается одним из самых доступных городских автомобилей, но реальная стоимость владения этим хэтчбеком может удивить даже опытных водителей. В материале - подробный разбор всех обязательных и скрытых расходов, которые ждут владельца в 2026 году. Эксперты выделяют ключевые статьи затрат и объясняют, почему важно учитывать не только цену покупки, но и регулярные платежи.

Владение автомобилем — это не только радость от новых поездок, но и постоянные траты, которые часто оказываются выше ожидаемых. Это справедливо даже для таких экономичных и простых в обслуживании моделей, как Kia Picanto. Несмотря на компактность и доступность, годовой бюджет на содержание этого хэтчбека может варьироваться в зависимости от региона проживания, стиля вождения и выбранных сервисов. В 2026 году структуру расходов на содержание Kia Picanto можно разделить на три основные категории, каждая из которых вносит свой вклад в итоговую сумму, которую придется выложить из семейного бюджета за год.

Самую большую часть затрат, около 71 процента от общей суммы, составляют эксплуатационные расходы. Сюда входит всё, что связано с непосредственным использованием автомобиля. При среднем расходе 4,2 литра на 100 километров и цене бензина в 45,75 рубля за литр, годовые затраты только на топливо составят около 29 тысяч рублей. Регулярное техническое обслуживание, особенно у официальных дилеров, обойдется примерно в 6,6 тысячи рублей в год, а регулярные мойки добавят к расходам еще около 9 тысяч. Кроме того, сезонная замена шин, шиномонтаж и возможные непредвиденные мелкие ремонты могут увеличить бюджет на сумму до 23 тысяч рублей.

Вторая категория включает в себя финансовые расходы, а именно страховки и налоги. Для опытного водителя старше 30 лет со стажем более пяти лет средняя стоимость полиса КАСКО в Москве составит около 14,4 тысячи рублей, а ОСАГО — примерно 4 тысячи рублей. Транспортный налог благодаря малому объему двигателя будет символическим — всего 828 рублей в год. Таким образом, на страховку и налоги уходит примерно 20 тысяч рублей ежегодно.

И наконец, третья, самая небольшая, но наиболее непредсказуемая часть трат — это юридические расходы и непредвиденные ситуации, которые могут составить около 8,3 тысячи рублей в год. Сюда входят регистрационные действия, например постановка на учет через брокера, а также штрафы. Даже при аккуратном вождении сложно полностью избежать штрафов за незначительные нарушения, и за год может набраться несколько постановлений, которые выльются в дополнительные платежи. Также сюда относятся мелкие поломки, спорные ситуации на дороге или другие форс-мажоры.

Суммируя все категории, эксперты подсчитали, что минимальная стоимость владения Kia Picanto в год составляет около 96 тысяч рублей, однако в зависимости от интенсивности эксплуатации, тарифов на услуги и региона проживания эта сумма может достигать 132 тысяч. Для многих владельцев итоговые цифры становятся неожиданностью, ведь при покупке машины редко кто задумывается о совокупности всех сопутствующих расходов. Важно помнить: даже если автомобиль позиционируется как недорогой в обслуживании, регулярные платежи на топливо, страховку и непредвиденный ремонт могут оказаться серьезной нагрузкой для семейного бюджета. Поэтому перед покупкой автомобиля стоит заранее просчитать все потенциальные затраты и быть готовым к ним.