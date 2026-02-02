Расходы на содержание кроссовера Omoda C5: подробный расчет стоимости владения и новые опции для российских покупателей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 06:40

Сколько реально стоит обслуживание Omoda C5 за 5 лет в России — расчеты поражают

Сколько реально стоит обслуживание Omoda C5 за 5 лет в России — расчеты поражают

Расходы на содержание кроссовера Omoda C5: подробный расчет стоимости владения и новые опции для российских покупателей

Сколько реально стоит обслуживание Omoda C5 за 5 лет в России — расчеты поражают

Маркетинговое агентство НАПИ подсчитало, во сколько обойдется содержание Omoda C5 за пять лет. В исследовании учтены все ключевые траты, а также рассмотрены свежие изменения в комплектациях и цветовой палитре модели.

Маркетинговое агентство НАПИ подсчитало, во сколько обойдется содержание Omoda C5 за пять лет. В исследовании учтены все ключевые траты, а также рассмотрены свежие изменения в комплектациях и цветовой палитре модели.

Владельцы кроссовера Omoda C5 в России теперь могут заранее оценить, сколько они потратят на обслуживание автомобиля в течение пяти лет. По расчетам специалистов общие затраты составят 1,64 миллиона рублей. Эта цифра включает в себя не только стандартное техническое обслуживание, но и все сопутствующие расходы, необходимые в процессе эксплуатации современного автомобиля.

Если разбить эту сумму на более мелкие периоды, то получится, что каждый километр пробега обходится владельцу в 21,85 рубля. В месяц расходы на содержание машины составляют 27 300 рублей, в год - 327 700 рублей. Такие данные позволяют потенциальным покупателям более трезво оценить свои финансовые возможности и заранее подготовиться к будущим затратам.

Для сравнения, стоимость самой машины в комплектации Ultimate составляет 2,3 миллионов рублей. Это означает, что за пять лет на обслуживание уйдет почти 70% от цены нового автомобиля. Такой расклад может стать решающим фактором при выборе между покупкой нового кроссовера и альтернативными вариантами.

Интересно, что на фоне растущего интереса к Omoda C5 производитель продолжает расширять возможности для покупателей. Недавно в России появилась новая яркая расцветка кузова, которая изначально была доступна только для версии Lifestyle. Однако спрос на этот формат оказался настолько высоким, что теперь его планируют внедрить и в другие комплектации — Fun, Joy, Ultimate, Active и Supreme. 

Помимо изменений в цветовой гамме, кроссовер получил и новые опции. В частности, в комплектации предусмотрена мощная беспроводная зарядка для смартфонов, а также дверные карты из мягкого пластика, что должно повысить комфорт и добавить автомобилю премиальности. При этом производитель заверяет, что цены на модель остались прежними, несмотря на расширение функционала.

Таким образом, Omoda C5 продолжает укреплять свои позиции на рынке, затрагивая не только привлекательный дизайн и современные возможности, но и прозрачную структуру затрат на обслуживание. Для многих автолюбителей именно такой подход становится определяющим при выборе нового автомобиля.

Ранее 110kmисал о том, что производство кроссоверов Omoda C5 стартует на бывшем заводе GM в Шушарах уже в 2026 году — как это повлияет на цены и конкуренцию.

Упомянутые модели: OMODA C5 (от 2 499 900 Р)
Упомянутые марки: OMODA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Омода

Похожие материалы Омода

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калужская область Владивосток Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться