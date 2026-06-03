Стоимость 100 км в 2026 году: бензин, дизель, газ или электричество — сравниваем, что выгоднее

3 июня 2026, 17:43
Сколько реально стоит проехать 100 км на бензине, газе, дизеле и электричестве в 2026 году
Сколько реально стоит проехать 100 км на бензине, газе, дизеле и электричестве в 2026 году
В 2026 году расходы на топливо и электричество для автомобилей в России заметно изменились. Мы сравнили реальные траты на 100 км для бензина, дизеля, пропан-бутана, метана и электромобилей, чтобы понять, что выгоднее сегодня и почему это важно для водителей.
В 2026 году вопрос экономии топлива стал для российских автомобилистов особенно острым. Рост цен на бензин и дизель, а также развитие электромобильной инфраструктуры и газовых заправок заставили многих пересмотреть свои привычки. Теперь выбор между бензином, дизелем, газом и электричеством — это не просто вопрос внешних обстоятельств, а реальный расчёт выгоды.
Цены на топливо в России продолжают расти: литр бензина АИ-95 и дизеля стоит 55–65 рублей, пропан-бутан — 34–36 рублей за литр, метан — около 21 рубля за кубометр. Электроэнергия для зарядки электромобилей меняется от 4–5 рублей за киловатт ночью дома до 20–25 рублей на быстрых общественных станциях. Есть и промежуточные тарифы — например, зарядка на парковке по более низкому тарифу обойдётся в 12–15 рублей за киловатт-час.
Реальный расход топлива зависит от внешних факторов: скорости, стиля вождения, температуры воздуха. Например, бензиновый кроссовер на скорости 100 км/ч потребляет около 5,5 литра, а при 120 км/ч — уже 6,5 литра. Электрокар на тех же скоростях потребляет от 16 до 21 кВт·ч. Зимой электромобили тратят больше энергии на обогрев салона и аккумулятора, иногда расход увеличивается почти в два раза. Газовые автомобили в морозы первые километры прогреваются на бензине, что увеличивает расходы на обычных маршрутах.
Если провести расчёт на 100 км, то городской электромобиль при ночной зарядке дома обойдётся в 60–80 рублей, а на быстрой станции — в 350–400 рублей. Бензиновый Volkswagen Polo с расходом 7 литров — около 400 рублей, дизельная версия (5,5 литра) — примерно 320 рублей. Автомобиль на пропан-бутане (8 литров) — 280 рублей, на метане — около 150 рублей. Для кроссоверов разница сохраняется, но величины выше: зарядка кроссовера ночью — 120–150 рублей, бензиновый вариант — 500–600 рублей.
Все эти цифры усреднены, поскольку реальный расход зависит от манеры езды, маршрута и погодных условий. Кроме того, при выборе типа топлива важно учитывать дополнительные расходы: установка домашней зарядки для электромобиля требует вложений, газовое оборудование необходимо обслуживать, дизель зимой требует присадок и подогревателей. Эти нюансы могут повлиять на общую экономию.
Если смотреть только на стоимость пробега, лидирует зарядка электромобиля дома по ночному тарифу. Медленные общественные станции по цене близки к метану, быстрые — к пропан-бутану. Дизель и бензин становятся менее привлекательными альтернативами для регулярных поездок. Однако окончательный выбор зависит не только от цены за 100 км, но и от доступности заправок, приверженности привычкам и личных предпочтений водителя.
Для понимания ситуации важно помнить: в России сеть быстрых зарядных устройств для электромобилей пока развита неравномерно, а газовые заправки есть не в каждом регионе. По данным отраслевых аналитиков, в крупных городах доля электромобилей и машин на газу растёт, но в регионах по-прежнему доминируют бензин и дизель. Это создаёт разницу в выгодах для водителей разных категорий. В конце концов, расчёт расхода на 100 км — это не просто цифры, а инструмент для осознанного выбора автомобиля в современных условиях.
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