Почему расходы на машину могут неожиданно вырасти — эксперты удивили цифрами

23 января 2026, 12:36
Сколько реально стоит содержание автомобиля среднего класса в России в 2026 году
Сколько реально стоит содержание автомобиля среднего класса в России в 2026 году
Владельцы авто в России сталкиваются с новыми расходами. Суммы удивляют даже опытных водителей. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Не все готовы к таким тратам. Подробности - в нашем материале.
Владение автомобилем в России давно перестало быть просто удобством - теперь это еще и серьезная статья расходов. По информации «Российской Газеты», ежемесячные траты на содержание машины среднего класса в 2026 году вплотную приблизились к отметке в 20 тысяч рублей. Причем речь идет о сравнительно новых моделях, стоимость которых колеблется в диапазоне от двух до трех миллионов рублей. В качестве примера привели Geely Coolray.
Старший аналитик компании «Эйлер» Владимир Беспалов отмечает: итоговая сумма напрямую зависит от того, сколько километров водитель проезжает ежедневно. Если брать средний пробег - порядка 40-50 километров в день, то ежемесячные расходы на обслуживание, топливо, страховку и текущие мелкие ремонты составляют именно те самые 20 тысяч рублей. Важно: эта цифра не включает амортизацию, то есть постепенное снижение стоимости самого автомобиля.
Однако не все так однозначно. Если владелец предпочитает подержанные машины, особенно европейских или американских марок, расходы могут вырасти в разы. Причина проста - редкие и дорогие запчасти, которые приходится заказывать заранее и ждать неделями. В таких случаях даже плановое ТО превращается в лотерею: никогда не знаешь, во сколько обойдется очередная замена детали.
Интересно, что, по данным исследований, каждый десятый автолюбитель в России тратит на свою машину более 30 тысяч рублей в месяц. Это уже не просто комфорт, а настоящая роскошь, доступная далеко не всем. Причем такие суммы характерны не только для премиальных моделей, но и для тех, кто вынужден часто ремонтировать старые автомобили.
Эксперты подчеркивают: в последние годы стоимость владения автомобилем в России растет быстрее, чем доходы населения. Причины - подорожание топлива, рост цен на запчасти и услуги автосервисов, а также увеличение страховых взносов. В результате многие россияне начинают задумываться, стоит ли вообще содержать личный транспорт или проще пересесть на общественный.
Тем не менее, несмотря на все сложности, спрос на автомобили в стране остается высоким. Для многих машина - это не только средство передвижения, но и символ независимости. Однако теперь за эту независимость приходится платить все больше. И, похоже, эта тенденция сохранится и в ближайшие годы.
Похожие материалы Джили
-
22.01.2026, 11:12
Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях
Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.Читать далее
-
15.01.2026, 05:26
Реальный опыт владения: Владелец Geely Coolray столкнулся с обрывом ГРМ сразу после гарантии
Geely Coolray 2020 года преподнес неприятный сюрприз после окончания гарантии. Владелец столкнулся с обрывом ремня ГРМ и дорогим ремонтом. Проблемы не закончились даже после восстановления двигателя. История заставляет задуматься о надежности модели.Читать далее
-
30.12.2025, 16:55
Сколько стоит обслуживание Geely Monjaro, Coolray и Tugella на 60 тысячах км
Geely уверенно держит позиции на российском рынке. Но сколько стоит обслуживание их кроссоверов? Мы разобрали расходы на ТО Monjaro, Coolray и Tugella за 60 000 км. Узнайте, какие нюансы ждут владельцев и на чем можно сэкономить.Читать далее
-
12.12.2025, 06:54
Пять популярных китайских кроссоверов с пробегом: что ломается первым
Китайские кроссоверы на вторичном рынке вызывают споры. Одни уверены в их надежности, другие опасаются быстрых поломок. Мы разобрали пять популярных моделей, их слабые места и особенности эксплуатации. Спрос на такие авто стабилен, но есть нюансы.Читать далее
-
27.11.2025, 12:17
Какие автомобили до 5 лет выбирают россияне на вторичном рынке в 2025 году
В 2025 году рынок подержанных авто до 5 лет удивляет. Китайские бренды наступают на пятки привычным фаворитам. Какие марки и модели оказались в топе? Почему найти свежий японский или немецкий авто становится сложнее?Читать далее
-
25.11.2025, 14:47
Лукашенко потребовал отчитаться за белорусский электрокар на базе Geely
В Беларуси разгорается история. Речь идет о национальном электромобиле. Президент задает неудобные вопросы. Ученые пытаются найти ответы. Судьба амбициозного проекта висит на волоске. Стало известно о серьезных проблемах.Читать далее
-
10.11.2025, 17:36
Эпоха Geely Coolray в России завершена: что дилеры предлагают вместо бестселлера
Популярный кроссовер уходит с российского рынка. Дилеры распродают последние автомобили со складов. Найти новую машину становится все сложнее. Покупателям уже предлагают интересные альтернативы. Но стоит ли спешить с выбором?Читать далее
-
06.11.2025, 18:36
Популярный кроссовер Geely Coolray уходит с российского рынка
Один из хитов продаж покидает Россию. Geely официально прекращает поставки модели Coolray. На смену ему пришел другой кроссовер. Узнайте, что теперь будут предлагать дилеры. И где найти полюбившуюся многим модель.Читать далее
-
14.10.2025, 09:50
Российский рынок подержанных машин откатился к ценам 2023 года
Рынок подержанных машин удивляет. Цены пошли в неожиданном направлении. Стоимость многих моделей заметно изменилась. Предложение на рынке сильно выросло. Покупателям стоит присмотреться к вариантам. Это может быть выгодное время.Читать далее
-
17.09.2025, 11:43
Россияне начали избавляться от китайских авто: реальная история бывшего владельца
Все больше китайских машин на вторичке. Водители делятся своим опытом владения. Они рассказывают о причинах продажи. Мы узнали, что они выбрали взамен. Их истории могут вас удивить. Это стоит прочитать.Читать далее
Похожие материалы Джили
-
22.01.2026, 11:12
Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях
Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.Читать далее
-
15.01.2026, 05:26
Реальный опыт владения: Владелец Geely Coolray столкнулся с обрывом ГРМ сразу после гарантии
Geely Coolray 2020 года преподнес неприятный сюрприз после окончания гарантии. Владелец столкнулся с обрывом ремня ГРМ и дорогим ремонтом. Проблемы не закончились даже после восстановления двигателя. История заставляет задуматься о надежности модели.Читать далее
-
30.12.2025, 16:55
Сколько стоит обслуживание Geely Monjaro, Coolray и Tugella на 60 тысячах км
Geely уверенно держит позиции на российском рынке. Но сколько стоит обслуживание их кроссоверов? Мы разобрали расходы на ТО Monjaro, Coolray и Tugella за 60 000 км. Узнайте, какие нюансы ждут владельцев и на чем можно сэкономить.Читать далее
-
12.12.2025, 06:54
Пять популярных китайских кроссоверов с пробегом: что ломается первым
Китайские кроссоверы на вторичном рынке вызывают споры. Одни уверены в их надежности, другие опасаются быстрых поломок. Мы разобрали пять популярных моделей, их слабые места и особенности эксплуатации. Спрос на такие авто стабилен, но есть нюансы.Читать далее
-
27.11.2025, 12:17
Какие автомобили до 5 лет выбирают россияне на вторичном рынке в 2025 году
В 2025 году рынок подержанных авто до 5 лет удивляет. Китайские бренды наступают на пятки привычным фаворитам. Какие марки и модели оказались в топе? Почему найти свежий японский или немецкий авто становится сложнее?Читать далее
-
25.11.2025, 14:47
Лукашенко потребовал отчитаться за белорусский электрокар на базе Geely
В Беларуси разгорается история. Речь идет о национальном электромобиле. Президент задает неудобные вопросы. Ученые пытаются найти ответы. Судьба амбициозного проекта висит на волоске. Стало известно о серьезных проблемах.Читать далее
-
10.11.2025, 17:36
Эпоха Geely Coolray в России завершена: что дилеры предлагают вместо бестселлера
Популярный кроссовер уходит с российского рынка. Дилеры распродают последние автомобили со складов. Найти новую машину становится все сложнее. Покупателям уже предлагают интересные альтернативы. Но стоит ли спешить с выбором?Читать далее
-
06.11.2025, 18:36
Популярный кроссовер Geely Coolray уходит с российского рынка
Один из хитов продаж покидает Россию. Geely официально прекращает поставки модели Coolray. На смену ему пришел другой кроссовер. Узнайте, что теперь будут предлагать дилеры. И где найти полюбившуюся многим модель.Читать далее
-
14.10.2025, 09:50
Российский рынок подержанных машин откатился к ценам 2023 года
Рынок подержанных машин удивляет. Цены пошли в неожиданном направлении. Стоимость многих моделей заметно изменилась. Предложение на рынке сильно выросло. Покупателям стоит присмотреться к вариантам. Это может быть выгодное время.Читать далее
-
17.09.2025, 11:43
Россияне начали избавляться от китайских авто: реальная история бывшего владельца
Все больше китайских машин на вторичке. Водители делятся своим опытом владения. Они рассказывают о причинах продажи. Мы узнали, что они выбрали взамен. Их истории могут вас удивить. Это стоит прочитать.Читать далее