Почему расходы на машину могут неожиданно вырасти — эксперты удивили цифрами

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

23 января 2026, 12:36

Сколько реально стоит содержание автомобиля среднего класса в России в 2026 году

Сколько реально стоит содержание автомобиля среднего класса в России в 2026 году

Почему расходы на машину могут неожиданно вырасти — эксперты удивили цифрами

Сколько реально стоит содержание автомобиля среднего класса в России в 2026 году

Владельцы авто в России сталкиваются с новыми расходами. Суммы удивляют даже опытных водителей. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Не все готовы к таким тратам. Подробности - в нашем материале.

Владельцы авто в России сталкиваются с новыми расходами. Суммы удивляют даже опытных водителей. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Не все готовы к таким тратам. Подробности - в нашем материале.

Владение автомобилем в России давно перестало быть просто удобством - теперь это еще и серьезная статья расходов. По информации «Российской Газеты», ежемесячные траты на содержание машины среднего класса в 2026 году вплотную приблизились к отметке в 20 тысяч рублей. Причем речь идет о сравнительно новых моделях, стоимость которых колеблется в диапазоне от двух до трех миллионов рублей. В качестве примера привели Geely Coolray.

Старший аналитик компании «Эйлер» Владимир Беспалов отмечает: итоговая сумма напрямую зависит от того, сколько километров водитель проезжает ежедневно. Если брать средний пробег - порядка 40-50 километров в день, то ежемесячные расходы на обслуживание, топливо, страховку и текущие мелкие ремонты составляют именно те самые 20 тысяч рублей. Важно: эта цифра не включает амортизацию, то есть постепенное снижение стоимости самого автомобиля.

Однако не все так однозначно. Если владелец предпочитает подержанные машины, особенно европейских или американских марок, расходы могут вырасти в разы. Причина проста - редкие и дорогие запчасти, которые приходится заказывать заранее и ждать неделями. В таких случаях даже плановое ТО превращается в лотерею: никогда не знаешь, во сколько обойдется очередная замена детали.

Интересно, что, по данным исследований, каждый десятый автолюбитель в России тратит на свою машину более 30 тысяч рублей в месяц. Это уже не просто комфорт, а настоящая роскошь, доступная далеко не всем. Причем такие суммы характерны не только для премиальных моделей, но и для тех, кто вынужден часто ремонтировать старые автомобили.

Эксперты подчеркивают: в последние годы стоимость владения автомобилем в России растет быстрее, чем доходы населения. Причины - подорожание топлива, рост цен на запчасти и услуги автосервисов, а также увеличение страховых взносов. В результате многие россияне начинают задумываться, стоит ли вообще содержать личный транспорт или проще пересесть на общественный.

Тем не менее, несмотря на все сложности, спрос на автомобили в стране остается высоким. Для многих машина - это не только средство передвижения, но и символ независимости. Однако теперь за эту независимость приходится платить все больше. И, похоже, эта тенденция сохранится и в ближайшие годы.

Упомянутые модели: Geely Coolray (от 1 134 990 Р)
Упомянутые марки: Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили

Похожие материалы Джили

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Смоленск Тверь Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться