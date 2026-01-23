Почему расходы на машину могут неожиданно вырасти — эксперты удивили цифрами

Сколько реально стоит содержание автомобиля среднего класса в России в 2026 году

Владельцы авто в России сталкиваются с новыми расходами. Суммы удивляют даже опытных водителей. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Не все готовы к таким тратам. Подробности - в нашем материале.

Владение автомобилем в России давно перестало быть просто удобством - теперь это еще и серьезная статья расходов. По информации «Российской Газеты», ежемесячные траты на содержание машины среднего класса в 2026 году вплотную приблизились к отметке в 20 тысяч рублей. Причем речь идет о сравнительно новых моделях, стоимость которых колеблется в диапазоне от двух до трех миллионов рублей. В качестве примера привели Geely Coolray.

Старший аналитик компании «Эйлер» Владимир Беспалов отмечает: итоговая сумма напрямую зависит от того, сколько километров водитель проезжает ежедневно. Если брать средний пробег - порядка 40-50 километров в день, то ежемесячные расходы на обслуживание, топливо, страховку и текущие мелкие ремонты составляют именно те самые 20 тысяч рублей. Важно: эта цифра не включает амортизацию, то есть постепенное снижение стоимости самого автомобиля.

Однако не все так однозначно. Если владелец предпочитает подержанные машины, особенно европейских или американских марок, расходы могут вырасти в разы. Причина проста - редкие и дорогие запчасти, которые приходится заказывать заранее и ждать неделями. В таких случаях даже плановое ТО превращается в лотерею: никогда не знаешь, во сколько обойдется очередная замена детали.

Интересно, что, по данным исследований, каждый десятый автолюбитель в России тратит на свою машину более 30 тысяч рублей в месяц. Это уже не просто комфорт, а настоящая роскошь, доступная далеко не всем. Причем такие суммы характерны не только для премиальных моделей, но и для тех, кто вынужден часто ремонтировать старые автомобили.

Эксперты подчеркивают: в последние годы стоимость владения автомобилем в России растет быстрее, чем доходы населения. Причины - подорожание топлива, рост цен на запчасти и услуги автосервисов, а также увеличение страховых взносов. В результате многие россияне начинают задумываться, стоит ли вообще содержать личный транспорт или проще пересесть на общественный.

Тем не менее, несмотря на все сложности, спрос на автомобили в стране остается высоким. Для многих машина - это не только средство передвижения, но и символ независимости. Однако теперь за эту независимость приходится платить все больше. И, похоже, эта тенденция сохранится и в ближайшие годы.