Затратный китаец Haval F7x: Эксперты раскрыли, во сколько обойдется обслуживание и эксплуатация популярного китайского кроссовера в Москве

26 февраля 2026, 04:51
Сколько реально стоит содержание Haval F7x: подробный расчет расходов на 5 лет
Сколько реально стоит содержание Haval F7x: подробный расчет расходов на 5 лет
Владельцы Haval F7x сталкиваются с немалыми тратами на обслуживание и эксплуатацию. Аналитики рассчитали, сколько потребуется вложить за пять лет, учитывая страховки, налоги и топливо. Эти данные помогут оценить реальную стоимость владения.
Вопрос о реальной стоимости содержания современного кроссовера волнует многих автолюбителей. Особенно это касается популярных китайских моделей, активно завоевывающих российский рынок. Haval F7x — один из таких автомобилей, и свежие расчеты маркетингового агентства НАПИ позволяют взглянуть на него без розовых очков.
По данным аналитиков, за пять лет эксплуатации Haval F7x в комплектации Comfort среднестатистический москвич потратит почти 2,6 миллиона рублей. В этом отчете учтены все основные статьи расходов: страхование (КАСКО и ОСАГО), транспортный налог, регулярное техническое обслуживание, покупка комплекта новых шин, а также затраты на топливо. Расчет основан на среднегодовом пробеге в 20 тысяч километров, что является типичным показателем для крупных городов.
Если разбить итоговую сумму на месяцы, то содержание кроссовера обойдется примерно в 42,2 тысячи рублей в месяц. Годовые затраты достигают 518,7 тысячи рублей. Стоимость одного километра пробега составляет 25,93 рубля – показатель, который может удивить даже опытных автомобилистов. Многие ошибочно полагают, что эксплуатация китайской техники обходится существенно дешевле, но на практике расходы на современные модели сопоставимы с содержанием автомобилей других популярных брендов.
Важно отметить, что в расчетах учитывались не только стандартные траты, но и сезонная смена шин, а также все обязательные платежи и налоги. Это позволяет получить максимально объективную картину расходов, с которыми столкнется реальный владелец Haval F7x. Таким образом, итоговая стоимость владения в течение пяти лет практически равна цене нового автомобиля.
На фоне этих данных становится понятно, почему вопрос о совокупной стоимости владения выходит на первый план при выборе машины. Тем более что на рынке появляются новые предложения, такие как гибридные версии кроссоверов от других китайских брендов. Например, недавно стартовали предварительные продажи гибридного Voyah Free, который обещает быть экономичнее полноприводных аналогов.
Таким образом, расчет затрат на содержание Haval F7x наглядно демонстрирует: даже относительно доступные по первоначальной цене кроссоверы требуют серьезных вложений на протяжении всего срока службы. Для тех, кто планирует покупку, эти цифры могут стать решающим аргументом при выборе между различными моделями и комплектациями.
Похожие материалы Хавейл
-
26.02.2026, 17:23
Haval в России: завод в Тульской области выпустил 440 тысяч авто за 7 лет
Российский завод Haval за короткий срок стал одним из крупнейших игроков на рынке кроссоверов. Более 440 тысяч машин сошли с конвейера с 2019 года. Какие модели выпускают, как устроено производство и что ждет предприятие дальше - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что планы на будущее уже озвучены.Читать далее
-
09.01.2026, 19:22
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
27.10.2025, 05:10
Как за год изменились цены популярных автомобилей Haval с пробегом
Времена стремительного роста позади. Рынок подержанных китайских автомобилей вступает в новую фазу. Цены меняются, предложения множатся, а спрос перестраивается. Что на самом деле происходит с популярными кроссоверами? Посмотрим выгодно ли покупать их сейчас?Читать далее
-
20.10.2025, 08:35
Обновленный Haval F7x: тест стильного купе-кроссовера второго поколения
Свежий взгляд на популярный купе-кроссовер. Впечатления от поездки и новые детали. Неожиданные особенности и интересные наблюдения. Узнайте, что изменилось в модели.Читать далее
-
22.05.2025, 17:00
В России опубликован список моделей, которые разрешили использовать в такси
В России официально утвердили, какие автомобили разрешено использовать для работы в такси. Соответствующий закон прошел все необходимые этапы в Госдуме и был одобрен Советом Федерации. В большинстве российских регионов он вступит в силу с 1 марта 2026 года.Читать далее
-
19.05.2025, 11:42
Кроссоверы Haval F7x нового поколения появились у петербургских дилеров
До Петербурга добрались первые кроссоверы Haval F7x второго поколения. Больше половины первой партии уже забронировано, что говорит о высоком интересе к новинке со стороны покупателей.Читать далее
-
30.04.2025, 13:12
Новейший Haval F7x выходит на рынок в двух комплектациях. Сколько он стоит?
Неделю назад на заводе Haval в Тульской области стартовало серийное производство купе-кроссовера Haval F7x второго поколения. Новинку предложат в двух уровнях исполнения: Premium и Tech Plus. Цены уже известны. У дилеров автомобили появятся ближе к лету.Читать далее
-
22.04.2025, 16:03
В Тульской области начали собирать Haval F7x второго поколения
На заводе Haval в Тульской области началось серийное производство нового купе-кроссовера F7x, созданного на современной модульной платформе L.E.M.O.N. Автомобиль оснащается 2-литровым турбомотором на 192 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом» и системой полного привода.Читать далее
-
04.01.2025, 17:11
Haval завершил продажи в России стильного кроссовера
С официального российского сайта Haval пропал купеобразный кроссовер Haval F7x. У дилеров остались считанные экземпляры по цене от 2,4 млн рублей. Преемника у модели пока нет.Читать далее
-
30.10.2024, 15:39
Назван китайский кроссовер, который с годами почти не теряет в цене
Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало, насколько хорошо популярные китайские кроссоверы сохраняют остаточную стоимость через 3 года и 5 лет эксплуатации. Бесспорным лидером стал кроссовер Changan, аутсайдером – Chery.Читать далее
Похожие материалы Хавейл
-
26.02.2026, 17:23
Haval в России: завод в Тульской области выпустил 440 тысяч авто за 7 лет
Российский завод Haval за короткий срок стал одним из крупнейших игроков на рынке кроссоверов. Более 440 тысяч машин сошли с конвейера с 2019 года. Какие модели выпускают, как устроено производство и что ждет предприятие дальше - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что планы на будущее уже озвучены.Читать далее
-
09.01.2026, 19:22
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
27.10.2025, 05:10
Как за год изменились цены популярных автомобилей Haval с пробегом
Времена стремительного роста позади. Рынок подержанных китайских автомобилей вступает в новую фазу. Цены меняются, предложения множатся, а спрос перестраивается. Что на самом деле происходит с популярными кроссоверами? Посмотрим выгодно ли покупать их сейчас?Читать далее
-
20.10.2025, 08:35
Обновленный Haval F7x: тест стильного купе-кроссовера второго поколения
Свежий взгляд на популярный купе-кроссовер. Впечатления от поездки и новые детали. Неожиданные особенности и интересные наблюдения. Узнайте, что изменилось в модели.Читать далее
-
22.05.2025, 17:00
В России опубликован список моделей, которые разрешили использовать в такси
В России официально утвердили, какие автомобили разрешено использовать для работы в такси. Соответствующий закон прошел все необходимые этапы в Госдуме и был одобрен Советом Федерации. В большинстве российских регионов он вступит в силу с 1 марта 2026 года.Читать далее
-
19.05.2025, 11:42
Кроссоверы Haval F7x нового поколения появились у петербургских дилеров
До Петербурга добрались первые кроссоверы Haval F7x второго поколения. Больше половины первой партии уже забронировано, что говорит о высоком интересе к новинке со стороны покупателей.Читать далее
-
30.04.2025, 13:12
Новейший Haval F7x выходит на рынок в двух комплектациях. Сколько он стоит?
Неделю назад на заводе Haval в Тульской области стартовало серийное производство купе-кроссовера Haval F7x второго поколения. Новинку предложат в двух уровнях исполнения: Premium и Tech Plus. Цены уже известны. У дилеров автомобили появятся ближе к лету.Читать далее
-
22.04.2025, 16:03
В Тульской области начали собирать Haval F7x второго поколения
На заводе Haval в Тульской области началось серийное производство нового купе-кроссовера F7x, созданного на современной модульной платформе L.E.M.O.N. Автомобиль оснащается 2-литровым турбомотором на 192 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом» и системой полного привода.Читать далее
-
04.01.2025, 17:11
Haval завершил продажи в России стильного кроссовера
С официального российского сайта Haval пропал купеобразный кроссовер Haval F7x. У дилеров остались считанные экземпляры по цене от 2,4 млн рублей. Преемника у модели пока нет.Читать далее
-
30.10.2024, 15:39
Назван китайский кроссовер, который с годами почти не теряет в цене
Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало, насколько хорошо популярные китайские кроссоверы сохраняют остаточную стоимость через 3 года и 5 лет эксплуатации. Бесспорным лидером стал кроссовер Changan, аутсайдером – Chery.Читать далее