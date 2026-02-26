Затратный китаец Haval F7x: Эксперты раскрыли, во сколько обойдется обслуживание и эксплуатация популярного китайского кроссовера в Москве

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 февраля 2026, 04:51

Сколько реально стоит содержание Haval F7x: подробный расчет расходов на 5 лет

Сколько реально стоит содержание Haval F7x: подробный расчет расходов на 5 лет

Затратный китаец Haval F7x: Эксперты раскрыли, во сколько обойдется обслуживание и эксплуатация популярного китайского кроссовера в Москве

Сколько реально стоит содержание Haval F7x: подробный расчет расходов на 5 лет

Владельцы Haval F7x сталкиваются с немалыми тратами на обслуживание и эксплуатацию. Аналитики рассчитали, сколько потребуется вложить за пять лет, учитывая страховки, налоги и топливо. Эти данные помогут оценить реальную стоимость владения.

Владельцы Haval F7x сталкиваются с немалыми тратами на обслуживание и эксплуатацию. Аналитики рассчитали, сколько потребуется вложить за пять лет, учитывая страховки, налоги и топливо. Эти данные помогут оценить реальную стоимость владения.

Вопрос о реальной стоимости содержания современного кроссовера волнует многих автолюбителей. Особенно это касается популярных китайских моделей, активно завоевывающих российский рынок. Haval F7x — один из таких автомобилей, и свежие расчеты маркетингового агентства НАПИ позволяют взглянуть на него без розовых очков.

По данным аналитиков, за пять лет эксплуатации Haval F7x в комплектации Comfort среднестатистический москвич потратит почти 2,6 миллиона рублей. В этом отчете учтены все основные статьи расходов: страхование (КАСКО и ОСАГО), транспортный налог, регулярное техническое обслуживание, покупка комплекта новых шин, а также затраты на топливо. Расчет основан на среднегодовом пробеге в 20 тысяч километров, что является типичным показателем для крупных городов.

Если разбить итоговую сумму на месяцы, то содержание кроссовера обойдется примерно в 42,2 тысячи рублей в месяц. Годовые затраты достигают 518,7 тысячи рублей. Стоимость одного километра пробега составляет 25,93 рубля – показатель, который может удивить даже опытных автомобилистов. Многие ошибочно полагают, что эксплуатация китайской техники обходится существенно дешевле, но на практике расходы на современные модели сопоставимы с содержанием автомобилей других популярных брендов.

Важно отметить, что в расчетах учитывались не только стандартные траты, но и сезонная смена шин, а также все обязательные платежи и налоги. Это позволяет получить максимально объективную картину расходов, с которыми столкнется реальный владелец Haval F7x. Таким образом, итоговая стоимость владения в течение пяти лет практически равна цене нового автомобиля.

На фоне этих данных становится понятно, почему вопрос о совокупной стоимости владения выходит на первый план при выборе машины. Тем более что на рынке появляются новые предложения, такие как гибридные версии кроссоверов от других китайских брендов. Например, недавно стартовали предварительные продажи гибридного Voyah Free, который обещает быть экономичнее полноприводных аналогов. 

Таким образом, расчет затрат на содержание Haval F7x наглядно демонстрирует: даже относительно доступные по первоначальной цене кроссоверы требуют серьезных вложений на протяжении всего срока службы. Для тех, кто планирует покупку, эти цифры могут стать решающим аргументом при выборе между различными моделями и комплектациями.

Упомянутые модели: Haval F7x (от 1 539 000 Р)
Упомянутые марки: Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл

Похожие материалы Хавейл

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Ижевск Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться