Почему эксперт считает отказ от личного авто выгодным и что влияет на итоговую экономию

6 июля 2026, 07:32
Сколько реально стоит владение автомобилем в 2026 году: неожиданные цифры расходов
Сколько реально стоит владение автомобилем в 2026 году: неожиданные цифры расходов
Мало кто задумывается, сколько денег уходит на содержание машины в год. Эксперт разобрался, как изменились траты на топливо, страховку и парковку, и сравнил их с расходами на общественный транспорт. Какие суммы удивят даже опытных водителей - объяснил специалист. Это особенно актуально на фоне роста цен и новых правил.
Владельцы автомобилей в России все чаще сталкиваются с необходимостью пересчитать свои расходы на личный транспорт. В условиях постоянного роста цен на топливо, страховку и обслуживание, вопрос экономии становится как никогда актуальным. Как выяснил эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин, отказ от собственного автомобиля способен существенно облегчить семейный бюджет, а реальные цифры затрат порой оказываются неожиданными даже для опытных автолюбителей.
По расчетам специалиста, при средней цене бензина около 70 рублей за литр и расходе топлива порядка 10 литров на 100 километров, каждый километр пути обходится примерно в семь рублей. За год только на заправках можно оставить до 130 тысяч рублей, а если часто ездить на высоких скоростях или по трассам, эта сумма легко удваивается. Но топливо - лишь часть расходов. Страхование автомобиля, включающее каско и ОСАГО, в среднем тянет еще на 80 тысяч рублей в год: каско может стоить от 35 до 150 тысяч в зависимости от модели, а ОСАГО - около 10 тысяч. Не стоит забывать и о платной парковке: в Москве час стоянки у магазина может обойтись в 300 рублей, что за год выливается в дополнительные 15 тысяч и более.
Дальние поездки тоже ощутимо бьют по кошельку. Например, дорога из Москвы до Казани и обратно может стоить около 20 тысяч рублей только на топливо и сопутствующие расходы. При этом итоговая сумма затрат на содержание автомобиля зависит от множества факторов: мощности двигателя, региона проживания, стиля вождения и даже возраста машины. В среднем, по оценке Колодочкина, годовые траты на личный транспорт составляют от 30000 до 100000 рублей и выше, не считая крупных ремонтов и непредвиденных ситуаций.
На фоне этих цифр общественный транспорт выглядит куда более привлекательным вариантом. По словам эксперта, средний житель Москвы тратит на поездки в метро или автобусе около 5000 рублей в месяц, а если добавить редкие поездки на такси - до 10000 рублей. В год это примерно 120 тысяч рублей, что заметно меньше, чем расходы на личный автомобиль. При этом не нужно думать о страховках, ремонтах и поиске парковки. Для многих россиян автомобиль по-прежнему остается символом свободы и комфорта, но с точки зрения экономики такой подход не всегда оправдан.
Интересно, что несмотря на очевидные преимущества общественного транспорта, некоторые водители продолжают ездить на старых машинах без страховки и техосмотра, рискуя не только своим кошельком, но и безопасностью. Эксперт подчеркивает: такие случаи - скорее исключение, чем правило, и не могут служить примером для подражания. Важно помнить, что экономия на обслуживании часто оборачивается куда большими тратами в будущем.
Для полноты картины стоит добавить, что расходы на автомобиль могут меняться в зависимости от региона и инфраструктуры. В крупных городах, где развита сеть общественного транспорта, отказ от личного авто становится все более логичным шагом. В то же время в небольших населенных пунктах, где альтернативы машине практически нет, подобная экономия может оказаться недостижимой. Кстати, вопрос о том, способны ли такси и каршеринг полностью заменить личный транспорт, остается открытым - подробнее об этом можно узнать в материале о рисках и особенностях новых форм мобильности по ссылке.
В заключение стоит отметить несколько важных моментов: стоимость владения автомобилем складывается не только из очевидных платежей, но и из скрытых расходов - амортизации, потери стоимости, сезонного обслуживания. Для тех, кто редко пользуется машиной, переход на общественный транспорт может стать реальным способом сэкономить до полумиллиона рублей в год. Однако окончательное решение всегда остается за владельцем, ведь для многих автомобиль - это не только средство передвижения, но и часть образа жизни.
Похожие материалы
-
06.07.2026, 08:53
Renault отказалась от выпуска китайских авто на своих заводах в Европе
Renault неожиданно обозначила жесткую позицию: компания не допустит сборку китайских автомобилей на своих европейских предприятиях. Это решение может изменить баланс сил на рынке и повлиять на конкуренцию в ЕС. Что стоит за этим шагом и каковы его последствия - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 08:41
«Яндекс» тестирует карту наличия топлива на АЗС для таксистов по всей России
В России стартовало тестирование интерактивной карты, позволяющей таксистам быстро находить АЗС с бензином и дизелем. Мало кто знает, что сервис анализирует реальные заправки и собирает обратную связь от водителей. Какие преимущества и риски это несет - объясняем с деталями.Читать далее
-
06.07.2026, 08:29
Названы моторы, которые не боятся плохого топлива и служат дольше остальных
Мало кто знает, что даже в эпоху сложных технологий есть моторы, которым не страшен некачественный бензин. Эксперты выделили топовые дизельные и бензиновые агрегаты, которые продолжают работать там, где другие давно сдались. Какие двигатели попали в этот список и почему их выбирают - объясняем, что важно знать каждому владельцу авто сегодня.Читать далее
-
06.07.2026, 05:54
Минтранс готовит новые правила для скоростных ограничений на дорогах России
В ближайшие годы в России могут появиться новые методики установки скоростных лимитов. Минтранс предлагает учитывать не только состояние трассы, но и интенсивность движения, а также объекты рядом. Это может изменить привычный порядок на дорогах и повлиять на безопасность.Читать далее
-
06.07.2026, 05:51
BAIC BJ60 стал дешевле на 900 тысяч: как изменится рынок рамных внедорожников
BAIC BJ60 теперь стоит почти на миллион дешевле, что делает его одним из самых доступных рамных внедорожников на российском рынке. Это решение может повлиять на спрос в сегменте, где конкуренция с Toyota Land Cruiser Prado и Tank 500 становится все острее.Читать далее
-
05.07.2026, 20:56
Газ вместо бензина: почему установка ГБО в 2026 году почти не дает выгоды
В 2026 году установка газобаллонного оборудования перестала быть очевидным способом экономии. Изменения на рынке топлива и качество комплектующих делают эксплуатацию ГБО все менее привлекательной для российских водителей.Читать далее
-
05.07.2026, 19:26
Вагон 1Б на маршруте Москва - Санкт-Петербург: новый стандарт ночных поездок
На маршруте Москва - Санкт-Петербург появился вагон 1Б класса, который предлагает каждому пассажиру отдельное купе по цене ниже, чем в СВ. Это решение может изменить привычный взгляд на ночные поездки между двумя столицами, делая их более комфортными и приватными. Важно понять, чем этот формат отличается от других и почему он актуален именно сейчас.Читать далее
-
05.07.2026, 13:22
Jeland C5 выходит на российский рынок: детали премьеры нового кроссовера
На VK Fest в Санкт-Петербурге представили Jeland C5 - первый кроссовер С-серии, который вызвал интерес у автолюбителей. Модель обещает стать заметным игроком в сегменте благодаря полной локализации производства и знакомым техническим решениям. Стоит ли ждать новинку в салонах и какие нюансы скрывает запуск - разбираемся в материале.Читать далее
-
05.07.2026, 07:47
Четыре ключевых перемены для водителей в июле 2026: автокредиты, шины, ОСАГО, цены
В июле 2026 года российские водители столкнулись с новыми правилами автокредитования, ужесточением контроля на рынке шин, корректировкой выплат по ОСАГО и очередным ростом цен на автомобили. Эти перемены затрагивают как покупателей новых машин, так и владельцев авто, делая актуальным пересмотр привычных подходов к покупке и обслуживанию транспорта.Читать далее
-
05.07.2026, 07:32
Почему автогиганты не успевают за Китаем и стартапами в гонке за ИИ на рынке авто
Пока крупные автоконцерны только осваивают программные платформы, китайские производители и новые игроки уже внедряют ИИ в машины. Это меняет расстановку сил на мировом рынке и влияет на будущее привычных брендов.Читать далее
Похожие материалы
-
06.07.2026, 08:53
Renault отказалась от выпуска китайских авто на своих заводах в Европе
Renault неожиданно обозначила жесткую позицию: компания не допустит сборку китайских автомобилей на своих европейских предприятиях. Это решение может изменить баланс сил на рынке и повлиять на конкуренцию в ЕС. Что стоит за этим шагом и каковы его последствия - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 08:41
«Яндекс» тестирует карту наличия топлива на АЗС для таксистов по всей России
В России стартовало тестирование интерактивной карты, позволяющей таксистам быстро находить АЗС с бензином и дизелем. Мало кто знает, что сервис анализирует реальные заправки и собирает обратную связь от водителей. Какие преимущества и риски это несет - объясняем с деталями.Читать далее
-
06.07.2026, 08:29
Названы моторы, которые не боятся плохого топлива и служат дольше остальных
Мало кто знает, что даже в эпоху сложных технологий есть моторы, которым не страшен некачественный бензин. Эксперты выделили топовые дизельные и бензиновые агрегаты, которые продолжают работать там, где другие давно сдались. Какие двигатели попали в этот список и почему их выбирают - объясняем, что важно знать каждому владельцу авто сегодня.Читать далее
-
06.07.2026, 05:54
Минтранс готовит новые правила для скоростных ограничений на дорогах России
В ближайшие годы в России могут появиться новые методики установки скоростных лимитов. Минтранс предлагает учитывать не только состояние трассы, но и интенсивность движения, а также объекты рядом. Это может изменить привычный порядок на дорогах и повлиять на безопасность.Читать далее
-
06.07.2026, 05:51
BAIC BJ60 стал дешевле на 900 тысяч: как изменится рынок рамных внедорожников
BAIC BJ60 теперь стоит почти на миллион дешевле, что делает его одним из самых доступных рамных внедорожников на российском рынке. Это решение может повлиять на спрос в сегменте, где конкуренция с Toyota Land Cruiser Prado и Tank 500 становится все острее.Читать далее
-
05.07.2026, 20:56
Газ вместо бензина: почему установка ГБО в 2026 году почти не дает выгоды
В 2026 году установка газобаллонного оборудования перестала быть очевидным способом экономии. Изменения на рынке топлива и качество комплектующих делают эксплуатацию ГБО все менее привлекательной для российских водителей.Читать далее
-
05.07.2026, 19:26
Вагон 1Б на маршруте Москва - Санкт-Петербург: новый стандарт ночных поездок
На маршруте Москва - Санкт-Петербург появился вагон 1Б класса, который предлагает каждому пассажиру отдельное купе по цене ниже, чем в СВ. Это решение может изменить привычный взгляд на ночные поездки между двумя столицами, делая их более комфортными и приватными. Важно понять, чем этот формат отличается от других и почему он актуален именно сейчас.Читать далее
-
05.07.2026, 13:22
Jeland C5 выходит на российский рынок: детали премьеры нового кроссовера
На VK Fest в Санкт-Петербурге представили Jeland C5 - первый кроссовер С-серии, который вызвал интерес у автолюбителей. Модель обещает стать заметным игроком в сегменте благодаря полной локализации производства и знакомым техническим решениям. Стоит ли ждать новинку в салонах и какие нюансы скрывает запуск - разбираемся в материале.Читать далее
-
05.07.2026, 07:47
Четыре ключевых перемены для водителей в июле 2026: автокредиты, шины, ОСАГО, цены
В июле 2026 года российские водители столкнулись с новыми правилами автокредитования, ужесточением контроля на рынке шин, корректировкой выплат по ОСАГО и очередным ростом цен на автомобили. Эти перемены затрагивают как покупателей новых машин, так и владельцев авто, делая актуальным пересмотр привычных подходов к покупке и обслуживанию транспорта.Читать далее
-
05.07.2026, 07:32
Почему автогиганты не успевают за Китаем и стартапами в гонке за ИИ на рынке авто
Пока крупные автоконцерны только осваивают программные платформы, китайские производители и новые игроки уже внедряют ИИ в машины. Это меняет расстановку сил на мировом рынке и влияет на будущее привычных брендов.Читать далее