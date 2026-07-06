Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

6 июля 2026, 07:32

Сколько реально стоит владение автомобилем в 2026 году: неожиданные цифры расходов

Сколько реально стоит владение автомобилем в 2026 году: неожиданные цифры расходов

Почему эксперт считает отказ от личного авто выгодным и что влияет на итоговую экономию

Сколько реально стоит владение автомобилем в 2026 году: неожиданные цифры расходов

Мало кто задумывается, сколько денег уходит на содержание машины в год. Эксперт разобрался, как изменились траты на топливо, страховку и парковку, и сравнил их с расходами на общественный транспорт. Какие суммы удивят даже опытных водителей - объяснил специалист. Это особенно актуально на фоне роста цен и новых правил.

Мало кто задумывается, сколько денег уходит на содержание машины в год. Эксперт разобрался, как изменились траты на топливо, страховку и парковку, и сравнил их с расходами на общественный транспорт. Какие суммы удивят даже опытных водителей - объяснил специалист. Это особенно актуально на фоне роста цен и новых правил.

Владельцы автомобилей в России все чаще сталкиваются с необходимостью пересчитать свои расходы на личный транспорт. В условиях постоянного роста цен на топливо, страховку и обслуживание, вопрос экономии становится как никогда актуальным. Как выяснил эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин, отказ от собственного автомобиля способен существенно облегчить семейный бюджет, а реальные цифры затрат порой оказываются неожиданными даже для опытных автолюбителей.

По расчетам специалиста, при средней цене бензина около 70 рублей за литр и расходе топлива порядка 10 литров на 100 километров, каждый километр пути обходится примерно в семь рублей. За год только на заправках можно оставить до 130 тысяч рублей, а если часто ездить на высоких скоростях или по трассам, эта сумма легко удваивается. Но топливо - лишь часть расходов. Страхование автомобиля, включающее каско и ОСАГО, в среднем тянет еще на 80 тысяч рублей в год: каско может стоить от 35 до 150 тысяч в зависимости от модели, а ОСАГО - около 10 тысяч. Не стоит забывать и о платной парковке: в Москве час стоянки у магазина может обойтись в 300 рублей, что за год выливается в дополнительные 15 тысяч и более.

Дальние поездки тоже ощутимо бьют по кошельку. Например, дорога из Москвы до Казани и обратно может стоить около 20 тысяч рублей только на топливо и сопутствующие расходы. При этом итоговая сумма затрат на содержание автомобиля зависит от множества факторов: мощности двигателя, региона проживания, стиля вождения и даже возраста машины. В среднем, по оценке Колодочкина, годовые траты на личный транспорт составляют от 30000 до 100000 рублей и выше, не считая крупных ремонтов и непредвиденных ситуаций.

На фоне этих цифр общественный транспорт выглядит куда более привлекательным вариантом. По словам эксперта, средний житель Москвы тратит на поездки в метро или автобусе около 5000 рублей в месяц, а если добавить редкие поездки на такси - до 10000 рублей. В год это примерно 120 тысяч рублей, что заметно меньше, чем расходы на личный автомобиль. При этом не нужно думать о страховках, ремонтах и поиске парковки. Для многих россиян автомобиль по-прежнему остается символом свободы и комфорта, но с точки зрения экономики такой подход не всегда оправдан.

Интересно, что несмотря на очевидные преимущества общественного транспорта, некоторые водители продолжают ездить на старых машинах без страховки и техосмотра, рискуя не только своим кошельком, но и безопасностью. Эксперт подчеркивает: такие случаи - скорее исключение, чем правило, и не могут служить примером для подражания. Важно помнить, что экономия на обслуживании часто оборачивается куда большими тратами в будущем.

Для полноты картины стоит добавить, что расходы на автомобиль могут меняться в зависимости от региона и инфраструктуры. В крупных городах, где развита сеть общественного транспорта, отказ от личного авто становится все более логичным шагом. В то же время в небольших населенных пунктах, где альтернативы машине практически нет, подобная экономия может оказаться недостижимой. Кстати, вопрос о том, способны ли такси и каршеринг полностью заменить личный транспорт, остается открытым - подробнее об этом можно узнать в материале о рисках и особенностях новых форм мобильности по ссылке.

В заключение стоит отметить несколько важных моментов: стоимость владения автомобилем складывается не только из очевидных платежей, но и из скрытых расходов - амортизации, потери стоимости, сезонного обслуживания. Для тех, кто редко пользуется машиной, переход на общественный транспорт может стать реальным способом сэкономить до полумиллиона рублей в год. Однако окончательное решение всегда остается за владельцем, ведь для многих автомобиль - это не только средство передвижения, но и часть образа жизни.

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