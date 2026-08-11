Полная стоимость владения Belgee X50 или X70 — какой кроссовер «съест» вашу зарплату быстрее

Сколько реально стоит владение Belgee X50 и X70: анализ расходов за 5 лет

Владельцы Belgee X50 и X70 сталкиваются с заметными расходами, которые складываются не только из топлива и страховки. Эксперты НАПИ рассчитали, сколько реально потребуется вложить за пять лет эксплуатации в Москве. Эти данные важны для тех, кто выбирает автомобиль с учетом будущих затрат.

Владельцы Belgee X50 и X70 сталкиваются с заметными расходами, которые складываются не только из топлива и страховки. Эксперты НАПИ рассчитали, сколько реально потребуется вложить за пять лет эксплуатации в Москве. Эти данные важны для тех, кто выбирает автомобиль с учетом будущих затрат.

Вопрос о расходах на автомобили Belgee X50 или X70 становится все более актуальным для российских автолюбителей. На первый взгляд, эти кроссоверы белорусской сборки, созданные на базе моделей Geely, выглядят привлекательно для тех, кто ищет современный автомобиль по разумной цене. Однако итоговая сумма затрат за несколько лет может удивить даже опытных водителей.

Эксперты маркетингового агентства НАПИ рассчитали, что при среднегодовом пробеге 15 000 км и эксплуатации в Москве, за пять лет на Belgee X50 в комплектации Active потребуется около 2,02 млн рублей. В год это примерно 404 тысячи рублей, каждый километр пробега обходится владельцу почти в 27 рублей. Для более крупного кроссовера Belgee X70 расходы еще выше: 2,68 миллиона рублей за пять лет, то есть 535,7 тысяч рублей в год, стоимость километра - около 26,8 рубля.

Структура расходов на Belgee X50 выглядит следующим образом: почти половина всех затрат (48%) уходит на топливо, еще 32% - на техническое обслуживание, 9% - на ОСАГО, 8% - на покупку и замену шин, и около 3% - на транспортный налог. В случае с Belgee X70: 104 500 рублей на топливо (при среднем расходе 6,8 л/100 км), 122 000 рублей на КАСКО, 31 500 рублей на техническое обслуживание, 10 800 рублей на ОСАГО и 5 250 рублей на транспортный налог.

Важно понимать, что приведенные цифры – это ориентировочные значения. Реальные расходы могут зависеть от региона, стиля вождения, пробега и количества услуг. В Москве, например, стоимость страховки и сборов выше, чем в большинстве других регионов. Если автомобиль используется в такси, затраты на обслуживание и ремонт могут вырасти в разы. Использование оригинальных запчастей также повышает стоимость ремонта, обслуживание у дилеров зачастую обходится дороже, чем в других сервисах.

Перед покупкой Belgee X50 или X70 эксперты советуют уточнить актуальные цены на техническое обслуживание и запчасти у дилеров, а также изучить отзывы владельцев. Это позволит получить более точные данные о будущих расходах. В сравнении с тем же сегментом, структура затрат может сохраниться, но доля расходов на топливо и стоимость затрат обычно остается высокой. Важно помнить, что на российском рынке стоимость владения автомобилями часто оказывается выше ожидаемой из-за налоговой нагрузки и эксплуатации в крупных городах.