Потеря почти миллиона: стоит ли покупать Chery Tiggo 4?

4 января 2026, 12:02
Сколько реально стоит владение Chery Tiggo 4 за пять лет в России
Сколько реально стоит владение Chery Tiggo 4 за пять лет в России
Владение новым Chery Tiggo 4 может удивить даже опытных водителей. За пять лет расходы превысят миллион. Потери на перепродаже окажутся ощутимыми. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Не все расходы очевидны на первый взгляд.
Покупка нового автомобиля - всегда событие, но мало кто задумывается, во сколько обойдется его содержание. Особенно если речь идет о популярном кроссовере, таком как Chery Tiggo 4. На первый взгляд, этот автомобиль кажется выгодным выбором, но если копнуть глубже, цифры могут удивить даже бывалых автолюбителей.
По расчетам специалистов, за пять лет эксплуатации Chery Tiggo 4 владелец потратит около 1,99 миллиона рублей. В эту сумму входят не только очевидные расходы вроде топлива и страховки, но и менее заметные статьи - например, потеря стоимости машины на вторичном рынке. Именно этот пункт становится самым болезненным: за пять лет кроссовер теряет в цене примерно 910 тысяч рублей. Это почти половина его первоначальной стоимости.
Если разбить общую сумму на более мелкие периоды, получается, что в год содержание Tiggo 4 обходится примерно в 398 тысяч рублей, а ежемесячно - чуть больше 33 тысяч. За каждый километр пробега владелец фактически платит 26,5 рубля. И это при условии, что автомобиль используется в Москве и проезжает в среднем 15 тысяч километров в год.
В расчетах учитывались все ключевые расходы: страховка (ОСАГО и каско), покупка и сезонная замена шин, топливо с учетом заявленного производителем расхода, регулярное техническое обслуживание, возможный ремонт, а также налоги и обязательные сборы. Все эти траты складываются в немалую сумму, которую часто недооценивают при покупке нового авто.
Chery Tiggo 4 появился на российском рынке в конце октября 2024 года. С этого момента модель лишилась приставки Pro, а также механической коробки передач и атмосферного двигателя на 113 л.с. Теперь кроссовер доступен только с более мощным 147-сильным мотором, что, безусловно, добавляет динамики, но и влияет на стоимость обслуживания.
Внешне автомобиль стал ближе к остальным моделям бренда, сохранив узнаваемый стиль. Однако, несмотря на обновления, главный вопрос для потенциального покупателя - насколько оправданы такие вложения. Ведь, как показывает практика, реальная стоимость владения может оказаться выше ожидаемой, а потери при продаже - весьма ощутимыми.
Похожие материалы Чери
-
29.12.2025, 08:32
Chery Tiggo 4 против Renault Duster: какой кроссовер выбрать в 2025 году
Chery Tiggo 4 и Renault Duster - два популярных кроссовера в России. Мы разобрали их плюсы и минусы. Какой из них подойдет именно вам? Узнайте, что скрывают эти автомобили. Не спешите с выбором - детали могут удивить.Читать далее
-
10.12.2025, 12:14
Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году
Цены на машины продолжают расти. Найти новый автомобиль стало сложнее. Но бюджетные варианты еще остались. Мы изучили российский авторынок. Вот список доступных моделей. Узнайте, что можно купить выгодно.Читать далее
-
23.11.2025, 20:59
Названы 11 китайских кроссоверов дешевле 2 млн рублей доступных в России
Ищете недорогой кроссовер? Китайский автопром предлагает много вариантов. Мы изучили актуальные цены на рынке. Наш рейтинг поможет сделать правильный выбор. Узнайте, какие модели самые доступные сейчас.Читать далее
-
19.11.2025, 15:58
Какие китайские авто теряют меньше всего в цене за 3 и 5 лет
Эксперты обновили рейтинг остаточной стоимости китайских машин. Некоторые модели удивили результатами. Узнайте, кто оказался в лидерах и сколько теряют автомобили за несколько лет.Читать далее
-
15.10.2025, 15:01
Какие кроссоверы до двух миллионов рублей еще можно купить в России в 2025 году
Рынок доступных иномарок меняется. Китайские бренды активно теснят конкурентов. Цены продолжают медленно расти. Какие модели еще можно успеть купить? Аналитики представили свежий срез рынка. Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.10.2025, 08:28
Атмосферный фронт: подборка китайских машин с простыми и надежными двигателями
На рынке доминируют моторы с наддувом. Но остались и другие варианты. Они привлекают своей простотой. Такие машины все еще популярны. Узнайте о доступных моделях. Они могут вас приятно удивить.Читать далее
-
18.09.2025, 10:30
Jetour выводит на экспорт новый электрокроссовер eVT5 со знакомым дизайном
Бренд Jetour готовит к выходу новую модель. Это электрический кроссовер для других стран. Автомобиль получил интересные технические характеристики. Его дизайн может показаться очень знакомым. Скоро новинка появится на дорогах Малайзии.Читать далее
-
15.09.2025, 11:32
Белорусский Belgee ворвался в пятерку лидеров российского авторынка
На российском авторынке произошли серьезные изменения. Белорусская марка показала невероятный рост продаж. Она впервые вошла в пятерку лидеров. Компания смогла обойти сильного китайского конкурента. Разбираемся в причинах такого громкого успеха.Читать далее
-
03.09.2025, 08:46
8 самых востребованных новых кроссоверов в августе 2025 года в России
В августе российский авторынок показал сильнейший результат года. Эксперты анализируют динамику продаж и сдвиги в предпочтениях. Лидеры рынка сохранили позиции, но не всем хватило спроса. Некоторые модели резко выросли, другие — упали. Данные по ключевым брендам и моделям уже доступны.Читать далее
-
29.08.2025, 11:11
Осенний парад премьер 2025: какие новые автомобили появились на российском рынке в начале делового сезона
Российский авторынок в сентябре 2025 года пополнился целым рядом интересных моделей. Среди них — кроссоверы нового отечественного бренда Tenet, дизельный пикап JAC T9, гибридный Tank 500, а также ввезенные по параллельному импорту Hyundai Palisade и обновленный Toyota Land Cruiser 300. Обзор главных новинок осени.Читать далее
