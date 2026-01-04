Потеря почти миллиона: стоит ли покупать Chery Tiggo 4?

Сколько реально стоит владение Chery Tiggo 4 за пять лет в России

Владение новым Chery Tiggo 4 может удивить даже опытных водителей. За пять лет расходы превысят миллион. Потери на перепродаже окажутся ощутимыми. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Не все расходы очевидны на первый взгляд.

Владение новым Chery Tiggo 4 может удивить даже опытных водителей. За пять лет расходы превысят миллион. Потери на перепродаже окажутся ощутимыми. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Не все расходы очевидны на первый взгляд.

Покупка нового автомобиля - всегда событие, но мало кто задумывается, во сколько обойдется его содержание. Особенно если речь идет о популярном кроссовере, таком как Chery Tiggo 4. На первый взгляд, этот автомобиль кажется выгодным выбором, но если копнуть глубже, цифры могут удивить даже бывалых автолюбителей.

По расчетам специалистов, за пять лет эксплуатации Chery Tiggo 4 владелец потратит около 1,99 миллиона рублей. В эту сумму входят не только очевидные расходы вроде топлива и страховки, но и менее заметные статьи - например, потеря стоимости машины на вторичном рынке. Именно этот пункт становится самым болезненным: за пять лет кроссовер теряет в цене примерно 910 тысяч рублей. Это почти половина его первоначальной стоимости.

Если разбить общую сумму на более мелкие периоды, получается, что в год содержание Tiggo 4 обходится примерно в 398 тысяч рублей, а ежемесячно - чуть больше 33 тысяч. За каждый километр пробега владелец фактически платит 26,5 рубля. И это при условии, что автомобиль используется в Москве и проезжает в среднем 15 тысяч километров в год.

В расчетах учитывались все ключевые расходы: страховка (ОСАГО и каско), покупка и сезонная замена шин, топливо с учетом заявленного производителем расхода, регулярное техническое обслуживание, возможный ремонт, а также налоги и обязательные сборы. Все эти траты складываются в немалую сумму, которую часто недооценивают при покупке нового авто.

Chery Tiggo 4 появился на российском рынке в конце октября 2024 года. С этого момента модель лишилась приставки Pro, а также механической коробки передач и атмосферного двигателя на 113 л.с. Теперь кроссовер доступен только с более мощным 147-сильным мотором, что, безусловно, добавляет динамики, но и влияет на стоимость обслуживания.

Внешне автомобиль стал ближе к остальным моделям бренда, сохранив узнаваемый стиль. Однако, несмотря на обновления, главный вопрос для потенциального покупателя - насколько оправданы такие вложения. Ведь, как показывает практика, реальная стоимость владения может оказаться выше ожидаемой, а потери при продаже - весьма ощутимыми.