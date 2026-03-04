Бюджет на колесах: сколько денег «съедает» Chery Tiggo 4 в год — цифры удивляют

Цена комфорта: во сколько обойдется содержание популярного кроссовера Chery Tiggo 4

Владельцы Chery Tiggo 4 сталкиваются с неожиданными расходами, которые часто остаются за кадром при покупке. Разбираем, из чего складывается годовая стоимость владения этим популярным внедорожником, и почему важно учитывать не только цену автомобиля, но и все сопутствующие траты.

Владение автомобилем, особенно таким популярным кроссовером как Chery Tiggo 4, это не только радость от покупки, но и серьезная финансовая нагрузка на семейный бюджет. К 2026 году структура затрат на содержание этой модели стала предельно ясной и прозрачной, позволяя будущим владельцам трезво оценить свои возможности.

Основной объем трат приходится на эксплуатацию автомобиля — целых 72% от всех расходов. В первую очередь это, конечно, топливо: при среднем расходе 10 литров на 100 километров и цене 41,85 рубля за литр, ежегодные траты на бензин составят около 62 775 рублей. Следом идут регулярное техническое обслуживание, которое при межсервисном интервале в 15 000 километров обходится примерно в 12 000 рублей в год. Даже такие рутинные вещи, как мойка — например, одна комплексная в месяц — добавляют к счетам еще 9 000 рублей ежегодно. Парковка, сезонная смена шин и их ремонт в сумме также выливаются в ощутимые суммы, а покупка нового комплекта покрышек и вовсе потребует единовременных вложений порядка 19 200 рублей.

Еще 21% бюджета уходит на обязательные финансовые платежи, избежать которых не удастся ни одному водителю. Это полисы ОСАГО и КАСКО, стоимость которых зависит от стажа и возраста водителя, а также ежегодный транспортный налог. В сумме эти расходы составляют солидную часть содержания автомобиля, особенно в крупных городах с повышенными тарифами. Оставшиеся 7% приходятся на юридические и непредвиденные траты: постановку автомобиля на учет, мелкие штрафы за парковку или нарушение ПДД, а также резерв на случай неожиданных поломок или ситуаций на дороге.

Сложив все составляющие, годовая стоимость владения Chery Tiggo 4 оказывается в диапазоне от 140 до 150 тысяч рублей. Конечная цифра, безусловно, будет колебаться в зависимости от манеры езды, региона и конкретных условий эксплуатации. Однако даже минимальный уровень затрат подтверждает главное: содержание современного кроссовера требует вдумчивого финансового планирования. При этом важно помнить, что разумная экономия на регулярном обслуживании и качественной страховке может обернуться гораздо более серьезными расходами в будущем.